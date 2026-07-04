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संजू सैमसन को ड्रॉप किया गया है या रेस्ट दिया गया है? कप्तान श्रेयस अय्यर ने क्या जवाब दिया

Vimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
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इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में क्या संजू सैसमन को ड्रॉप किया गया है या वैभव सूर्यवंशी को खिलाने के लिए उन्हें रेस्ट दिया गया है, यह एक बड़ा सवाल है। टॉस के वक्त श्रेयस अय्यर ने संजू के बारे में क्या कहा जानिए।

संजू सैमसन को ड्रॉप किया गया है या रेस्ट दिया गया है? कप्तान श्रेयस अय्यर ने क्या जवाब दिया

इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में टीम मैनेजमेंट और कप्तान ने बड़ा फैसला लेते हुए संजू सैमसन की जगह वैभव सूर्यवंशी को स्थान दिया। लगातार तीन मैचों में फेल होने के बाद भी बॉलिंग कोच ने कहा था कि हम संजू को बैक करेंगे लेकिन प्लेइंग 11 में उनका नाम नहीं था। कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतने के बाद बताया कि हमने टीम में एक बदलाव किया है। संजू सैमसन की जगह वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है।

संजू सैमसन ने आयरलैंड के खिलाफ पहले मैच में 5 रन बनाए थे उसके बाद दूसरे मुकाबले में बिना कोई रन बनाए पवेलियन लौट गए थे। इंग्लैंड के खिलाफ बारिश से प्रभावित पहले मैच में भी उनके बल्ले से सिर्फ 1 रन ही निकला। इन तीन फेलियर के बाद संजू सैमसन को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। हालांकि, इससे पहले उन्होंने विश्व कप के पिछले तीन मैचों में तीनों ऐतिहासिक पारियां खेली थीं और भारत को विश्व विजेता बनाया था। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या संजू सैमसन को टीम से ड्रॉप कर दिया गया है या उन्हें रेस्ट देकर वैभव सूर्यवंशी को मौका दिया गया है। इसका कोई सीधा जवाब कप्तान श्रेयस अय्यर ने नहीं दिया है। हालांकि, उनके बयान से यह संकेत मिल रहे हैं कि संजू को रेस्ट नहीं दिया गया है बल्कि उन्हें ड्रॉप ही किया गया है।

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संजू पर सवाल पूछा गया तो अय्यर ने कही ये बात

भारतीय टी-20 टीम के नए बने कप्तान श्रेयस अय्यर से पूछा गया कि विश्व कप जीतने वाली टी20 टीम से अब कप्तान जा चुके हैं और टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भी टीम में नहीं हैं। क्या यह टीम में जगह के लिए चल रही कड़ी प्रतिस्पर्धा को दर्शाता है? इस पर श्रेयस अय्यर ने कहा कि "बिल्कुल। आप प्रतिस्पर्धा देख सकते हैं। पिछले कुछ महीनों और वर्षों में भारत ने जिस तरह की प्रतिभा दी है, उससे पता चलता है कि हर मैच में प्रतिस्पर्धा कड़ी होती जा रही है। मुझे लगता है कि यह देखना सुखद है और इससे हमें पूरी सीरीज के दौरान सतर्क रहने में भी मदद मिलती है। क्योंकि दबाव एक सौभाग्य है, मुझे ऐसा लगता है। और अगर आप दबाव में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो आपको इसके फायदे भी मिलते हैं।" बता दें 2026 टी-20 विश्व कप में भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव थे, जिन्हें पहले ही बाहर का रास्ता दिखाया जा चुका है और अब प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे संजू को भी प्लेइंग XI से हटा दिया गया है।

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Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

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विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।

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Sanju Samson
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