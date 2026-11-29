BGT हारने और इंग्लैंड में सीरीज ड्रॉ होने के बाद भी नहीं खुलीं गंभीर की आंखें? सिराज के बाहर होने पर गांगुली भी हैरान
ऑस्ट्रेलिया में मिली 3-1 की हार और इंग्लैंड में सीरीज ड्रॉ होने के बाद भी गौतम गंभीर टीम के साथ प्रयोग करना जारी रखा है। बीते दो सालों के तथ्य इसकी पुष्टि करते हैं। सिराज ने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में बेहतर प्रदर्शन किया था तब भी न्यूजीलैंड में बाहर बैठे हैं। सौरव गांगुली भी इस फैसले से हैरान हैं।
जुलाई 2024 से भारतीय सीनियर पुरुष क्रिकेट टीम में हेड कोच का पद संभाल रहे गौतम गंभीर के लिए रेड बॉल के रिजल्ट अच्छे नहीं रहे हैं। उनके कार्यकाल में टेस्ट क्रिकेट में भारत का प्रदर्शन माकूल नहीं रहा है। जो टीम इंडिया पहले दो साइकल में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में आसानी से पहुंच गई थी उसे तीसरे चक्र में मुश्किलों का सामना करना पड़ा और फाइनल मुकाबले में नहीं पहुंच सकी और 2027 के साइकल में WTC फाइनल में पहुंचने की संभावना कम नजर आ रही है।
गंभीर के कार्यकाल में साल 2024-25 में भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी खेलने गई। चार मैचों की इस सीरीज में भारत को 3-1 से बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। इस टेस्ट सीरीज के बाद भारतीय ड्रेसिंग रूम में ऐसा कुछ बदला कि अश्विन ने सीरीज के दौरान और फिर रोहित शर्मा और विराट कोहली ने सीरीज के कुछ महीने बाद रिटायरमेंट का ऐलान किया। रोहित के इस्तीफा देने के बाद शुभमन गिल को भारतीय टेस्ट टीम का कप्तान बनाया गया। साल 2025 के जून महीने में पहली बार भारतीय टीम गिल और गंभीर के नेतृत्व में इंग्लैंड के दौरे पर पहुंची, जहां पांच मैचों की सीरीज 2-2 से ड्रॉ रही। इसे गौतम गंभीर ने बड़ी उपलब्धि करार दिया। उस सीरीज के बाद भारत की टीम अब सेना देशों में न्यूजीलैंड के दौरे पर है, जहां पहला टेस्ट मैच ड्रॉ रहा है और दूसरे पर हार का संकट मंडरा रहा है। भारत की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पहुंचने की उम्मीदें धराशाई हो रही हैं।
इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में बेस्ट देने के बाद भी सिराज बाहर, सवाल लाजिमी
इस तरह के परिणामों के बीच जब लोग देख रहे हैं कि न्यूजीलैंड सीरीज में मोहम्मद सिराज जैसे धाकड़ गेंदबाज को जो बॉर्डर- गावस्कर ट्रॉफी के दौरान भारत का दूसरा सबसे बेहतरीन गेंदबाज रहा और इंग्लैंड सीरीज को ड्रॉ कराने में उसकी अहम भूमिका रही, को दोनों टेस्ट मैचों में प्लेइंग XI से बाहर रखा जाता है तो सवाल यही आता है कि क्या कोच गौतम गंभीर की आंखें बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी गंवाने और इंग्लैंड सीरीज ड्रॉ कराने के बाद भी नहीं खुली हैं। सिराज ने बीजीटी 2024-25 में 5 मैचों में 20 विकेट लिए। वे बुमराह के बाद उस सीरीज में भारत के सबसे बेहतरीन गेंदबाज रहे। इंग्लैंड सीरीज में तो वे लीडिंग विकेट टेकर रहे। 5 मैचों की सीरीज और बल्लेबाजी के लिए अनुकूल पिचों पर सिराज ने 23 विकेट हासिल किए। इन प्रदर्शनों का सिराज का रिवार्ड मिलना चाहिए था, लेकिन न्यूजीलैंड की परिस्थितियों में उन्हें एक भी मैच खेलने का मौका तक नहीं दिया गया। इसके उलट जून की भीषण गर्मी में वे अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच में शामिल किए गए। दलीप ट्रॉफी का फाइनल खेलने के लिए भेजा गया और एशियन परिस्थितियों में श्रीलंका के खिलाफ स्पिन ट्रैक्स पर दोनों टेस्ट मैच में मौके दिए गए।
सिराज को बाहर करने पर गांगुली भी हैरान हुए
मोहम्मद सिराज को प्लेइंग XI में शामिल ना करने को लेकर पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली भी हैरान हुए। उन्होंने द टेलीग्राफ से बात करते हुए कहा कि- “मैं हैरान हूं कि न्यूजीलैंड के खिलाफ प्लेइंग XI में सिराज नहीं हैं। हालांकि, मैं यह भी मानता हूं कि गौतम गंभीर कोई ना कोई प्लान लेकर ही चल रहे होंगे। जसप्रीत बुमराह की भी एज हो रही है और सिराज भी अब उतने यंग नहीं रहे, ऐसे में वे हो सकता है कि नए गेंदबाजों को परखना चाहते हों, उनकी कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो सकती है। उन्होंने जो भी फैसला लिया है उसके पीछे कोई ना कोई स्पष्ट कारण होगा, लेकिन निश्चित तौर पर सिराज को न्यूजीलैंड टेस्ट में खेलते ना देखना मेरे लिए हैरानी की बात है।” गांगुली ने कहा कि - “बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में बुरी तरह हारने और इंग्लैंड में तुलनात्मक रूप से अच्छा करने लेकिन सीरीज ना जीतने के बाद अब न्यूजीलैंड में जहां परिस्थितियां बतौर कोच आपके बार को और आगे बढ़ा सकती हैं हर किसी को मौके देने या प्रयोग करने के बजाए जीतने पर फोकस करना चाहिए।” उन्होंने कहा- “अगर मैं कप्तान होता तो निश्चित तौर पर मोहम्मद सिराज को अपनी टीम में शामिल करता।”
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
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विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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