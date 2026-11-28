मोहम्मद सिराज को टूरिस्ट वीजा पर भेजा है क्या, क्या तरीका है ये? प्लेइंग XI के सिलेक्शन पर भड़के आकाश चोपड़ा
न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज में खासकर दूसरे टेस्ट मैच में मोहम्मद सिराज और रवींद्र जडेजा को प्लेइंग इलेवन में शामिल ना करने पर आकाश चोपड़ा ने बड़े सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया है कि क्या सिराज को टूरिस्ट वीजा पर भेजा गया है। साथ ही प्रसिद्ध कृष्णा को शामिल ना किए जाने को अनफेयर बताया है।
भारत और न्यूजीलैंड के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा और आखिरी मुकाबला 27 नवंबर, शुक्रवार से क्राइस्टचर्च में खेला जा रहा है, जिसमें आज खेल का दूसरा दिन है। इस मुकाबले के लिए सर्वाधिक चर्चा में टीम की प्लेइंग XI का सिलेक्शन रहा है। कप्तान शुभमन गिल और गौमत गंभीर पर बड़े सवाल खड़े हुए हैं। मोहम्मद सिराज और रवींद्र जडेजा को एक भी मुकाबले में नहीं खिलाया गया और दूसरे मैच में प्रसिद्ध कृष्णा को बाहर कर दिया गया। इन सब पर पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने सीधे शब्दों में कहा कि सिराज को क्या आप टूरिस्ट वीजा पर लेकर गए हैं अगर उन्हें 7 में से सिर्फ एक मुकाबले में खिलाना था। साथ ही जडेजा और कृष्णा के अंतिम एकादश में ना चुने जाने पर भी पूर्व सलामी बल्लेबाजों ने सवाल खड़े किए हैं और आंकड़े भी प्रस्तुत किए हैं।
मोहम्मद सिराज को टूरिस्ट वीजा पर भेजा है क्या?
शनिवार को अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए आकाश चोपड़ा ने कहा- "क्राइस्टचर्च टेस्ट से सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि कहां हैं मोहम्मद सिराज, कहां हैं रवींद्र जडेजा और कहां हैं प्रसिद्ध कृष्णा? पहली बात तो यह कि जब से सिराज ने टेस्ट खेलना शुरू किया है इंडिया ने उनके बिना एशिया के बाहर किसी भी टीम को हराया ही नहीं है। सिर्फ सेना देशों की बात नहीं कर रहा, बल्कि एशिया के बाहर वेस्टइंडीज जैसे देशों में भी हम बिना सिराज के नहीं जीते हैं। आप जो पैमाना सेट करो, सिराज के बिना आप ना तो सेना देशों में जीतते हो और ना एशिया के बाहर ही किसी देश में। उसके बाद भी सिराज को आपने ड्रॉप कर दिया? यह एकदम से समझ के परे है, क्योंकि पिछले मुकाबले के बाद सिर्फ तीन दिन का रेस्ट मिला था। उससे पहले भारतीय गेंदबाजों ने बहुत गेंदबाजी की थी, थके हुए भी होंगे, उसके बाद भी आपने फ्रेश मोहम्मद सिराज को मौका नहीं दिया। तो फिर बड़ा सवाल यह उठता है कि न्यूजीलैंड लेकर क्यों गए थे। सिर्फ एक वनडे मैच के लिए? ऐसा लग रहा है कि टूरिस्ट वीजा पर भेजा है आपने उनको, ये क्या तरीका है यार?
खत्म कर दो WTC के फाइनल में पहुंचने की उम्मीदें
"ये देखकर तो लगता है कि मोहम्मद सिराज के टीम में चयनित होने या नहीं होने का कोई सेंस ही नहीं बनता है। और यही बात रवींद्र जडेजा पर भी लागू होती है। भाई कब खिलाओगे? कर क्या रहे हो यार।" आकाश चोपड़ा ने आगे एक स्टैट्स का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि "2025-27 के WTC साइकल में भारत के लिए सर्वाधिक विकेट लेने वाले टॉप-4 गेंदबाजों में मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, रवींद्र जडेजा और प्रसिद्ध कृष्णा हैं। आपने ना प्रसिद्ध को खिलाया, ना जडेजा को और ना ही सिराज को और यह मस्ट विन गेम है। ये मुकाबला अगर हम नहीं जीतते हैं तो बंद ही कर दो जो हम WTC फाइनल में पहुंचने की गुफ्तगू कर रहे हैं इसको खारिज कर दो। इसको रिसाइकल बिन में डाल दो कि अगली बार बात करेंगे क्योंकि भारत का काम तो हो गया।" आकाश चोपड़ा ने कहा कि “अगर हम यह मैच नहीं जीतते हैं तो बॉर्डर- गावस्कर ट्रॉफी की हाइप हम बनाएंगे जरूर लेंगे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने की सारी उम्मीदें लगभग खत्म हो गई हैं। यह फैसला कोई सेंस नहीं बनाता कि आपने जडेजा, प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज में से किसी को भी प्लेइंग XI का हिस्सा नहीं बनाया।”
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
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विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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