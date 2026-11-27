क्या इतनी गई-गुजरी है मोहम्मद सिराज की फॉर्म जो 7 में से सिर्फ 1 मैच में खिलाया? आंकड़ों से हो जाएगा साफ
मोहम्मद सिराज को क्राइस्टचर्च टेस्ट में भी मौका नहीं दिया गया। पूरे न्यूजीलैंड दौरे में उन्हें सिर्फ 7 में से एक मैच खिलाया गया। कप्तान शुभमन गिल ने पिछले मैच में कहा कि सिराज लय में नहीं है। आइए पड़ताल करते हैं क्या सिराज की फॉर्म वाकई गिरी है या बेहद खराब है।
भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचौं की वनडे सीरीज के बाद दो टेस्ट मैचों की सीरीज का आखिरी मुकाबला क्राइस्टचर्च में शुक्रवार, 27 नवंबर से खेला जा रहा है। इस मुकाबले में भारतीय टीम के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को एक बार फिर प्लेइंग XI में शामिल नहीं किया गया है। न्यूजीलैंड दौर में भारत की टी-20 टीम को छोड़कर मोहम्मद सिराज का चयन वनडे और टेस्ट दोनों टीमों के लिए हुआ था। भारत ने पांच वनडे मैच खेले, जिसमें मोहम्मद सिराज चार में प्लेइंग XI का हिस्सा नहीं रहे, जबकि पांचवें मुकाबले में उन्हें सटीक विकल्पों की कमी के कारण संभवत: मजबूरन खिलाया गया, क्योंकि सीरीज दांव पर लगी थी और कई बेहतर तेज गेंदबाज टेस्ट सीरीज की तैयारी में लग गए थे। गुरनूर बराड़ को भी टेस्ट के लिए चयनित कर लिया गया था, लिहाजा वे आखिरी वनडे के लिए उपलब्ध नहीं थे।
बीते सालों में मोहम्मद सिराज को वनडे में कम मौके दिए गए हैं। इससे फैंस और क्रिकेट पंडितों के मन में सामान्य धारणा बन गई थी कि शायद सिराज को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, सिलेक्टर्स और टीम मैनेजमेंट सिर्फ टेस्ट क्रिकेट में बेहतर प्रदर्शन के लिए देख रहे हैं। लेकिन इस धारणा को धक्का तब लगा जब न्यूजीलैंड की दो मैचों की टेस्ट सीरीज में ना तो सिराज को वेलिंगटन टेस्ट में खिलाया गया और ना ही क्राइस्टचर्च में ही मौका दिया गया। पहले टेस्ट मैच के ड्रॉ होने के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तान शुभमन गिल से पूछा गया कि सिराज को क्यों मौका नहीं दिया गया तो उन्होंने कहा कि हर खिलाड़ी के लिए ऐसा समय आता है। हमें लगता है कि सिराज बेहतर रिदम में नहीं हैं।
क्या सिराज के पक्ष में जाते हैं आंकड़े या गिल की बात में सच्चाई?
कप्तान शुभमन गिल के इस बयान से समझ आता है कि मोहम्मद सिराज अच्छी फॉर्म में नहीं हैं। लेकिन क्या आंकड़े भी इसकी गवाही देते हैं। आमतौर पर किसी खिलाड़ी की फॉर्म को जज करने के लिए उसके आखिरी पांच मुकाबलों को देखा जा सकता है। हालांकि, उसमें परिस्थितियों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। सिराज ने अपने आखिरी पांच अंतरराष्ट्रीय मैचों में चार एशिया की परिस्थितियों में खेले हैं, जहां आमतौर पर तेज गेंदबाजों के लिए कम मदद होती है। उन्हें सिर्फ एक मुकाबला न्यूजीलैंड की परिस्थितियों में मिला है। सिराज ने आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला जो इसी दौरे का पांचवां वनडे मैच था। उस मुकाबले में तेज गेंदबाज ने 10 ओवर की गेंदबाजी की, जिसमें एक मेडन के साथ 5 की इकोनॉमी से कुल 50 रन दिए और दो विकेट हासिल किए जो एक गेंदबाज के लिहाज से अच्छा माना जाता है। हालांकि, इसके अलावा मोहम्मद सिराज ने एशिया की परिस्थितियों में जो वनडे और टेस्ट मैच खेल उनमें उनका प्रदर्शन कमतर रहा।
मोहम्मद सिराज ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में पहली पारी में 29 रन देकर 1 विकेट और दूसरी पारी में 15 रन देकर एक विकेट हासिल किया था। उन्होंने दूसरे टेस्ट मैच में पहली पारी में 33 रन देकर एक विकेट और दूसरी पारी में 26 रन देकर एक विकेट हासिल किया। इस तरह श्रीलंका दौरे की चार पारियों में उन्होंने चार विकेट हासिल किए थे। इससे पहले उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ एक टेस्ट मैच भारत में खेला था जिसमें जून की गर्मी में सिराज ने पहली पारी में 29 रन दिए थे जबकि दूसरी पारी में 11 रन देकर एक विकेट हासिल किया था। भारत और वेस्टइंडीज के बीच अक्टूबर में हुई पांच मैचों की वनडे सीरीज में सिराज को तीसरा मुकाबला खेलने को मिला था, जिसमें उन्होंने हाई स्कोरिंग मुकाबले में 8 ओवर में 52 रन देकर 1 विकेट लिए थे। इस तरह परिस्थितियों के साथ प्रदर्शन को देखा जाए तो मोहम्मद सिराज का प्रदर्शन इतना भी खराब नहीं रहा है।
मोहम्मद सिराज के आखिरी पांच अंतरराष्ट्रीय मैचों के प्रदर्शन
- न्यूजीलैंड के खिलाफ पांचवें वनडे मैच में - 50/2 (10 ओवर)
- वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरा वनडे मैच 52/1 (8 ओवर) हाई स्कोरिंग मुकाबला।
- श्रीलंका के खिलाफ दूसरा टेस्ट मैच- पहली पारी में 33/1 और दूसरी पारी में 26/1
- श्रीलंका के खिलाफ पहला टेस्ट मैच- पहली पारी में 29/1 और दूसरी पारी में 15/1
- अफगानिस्तान के खिलाफ जून की भीषण गर्मी में भारत में खेले गए मुकाबले में सिराज ने पहली पारी में 29/0 और 11/1 प्रदर्शन किया।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
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परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
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