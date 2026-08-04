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क्या सच में जसप्रीत बुमराह ने 2026 में देश से ज्यादा IPL के मैच खेले हैं? आंकड़े से हो जाएगा साफ

By Vimlesh Kumar Bhurtiya
लाइव हिन्दुस्तान
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जसप्रीत बुमराह जैसे ही श्रीलंका सीरीज के लिए चोट के कारण बाहर हुए कई लोग यह तर्क देने लगे कि बुमराह ने 2026 में भारत के लिए जितने मैच नहीं खेले हैं, उससे कहीं ज्यादा आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए खेले हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है आपको बताते हैं।

jasprit Bumrah
भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह (फाइल फोटो)

भारत और श्रीलंका के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज 15 अगस्त से खेली जानी है। इस सीरीज के लिए भारतीय टीम ने अपडेटेड स्क्वॉड का ऐलान कर दिया है। जसप्रीत बुमराह चोट के कारण इस टीम का हिस्सा नहीं हैं। उनकी जगह आकिब नबी डार को टीम में शामिल किया गया है। आकिब ने रणजी ट्रॉफी के पिछले दो सीजन में शानदार प्रदर्शन किया है। साल 2026 में जसप्रीत बुमराह ने बहुत अधिक क्रिकेट नहीं खेला है। उन्होंने टी-20 विश्व कप 2026 में शिकरत की थी और भारतीय टीम को खिताब जीतने में अहम भूमिका निभाई थी। उसके बाद आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस की टीम का हिस्सा रहे थे। आईपीएल के बाद बुमराह को आयरलैंड और इंग्लैंड टी-20 सीरीज के लिए आराम दिया गया था। इसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए भी जसप्रीत बुमराह को चुना गया और उन्होंने शुरुआती दो मुकाबले खेले। दूसरे मैच के दौरान बुमराह को पैर में चोट लगी और वे सीरीज से बाहर हो गए तीसरा मैच नहीं खेल सके। टी-20 विश्व कप से पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी-20 सीरीज जो जनवरी में खेली गई थी, उसमें जसप्रीत बुमराह ने चार मैच खेले थे।

फिलहाल, बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में जसप्रीत बुमराह चोट से उबर रहे हैं। भारत बनाम श्रीलंका टेस्ट स्क्वॉड जब शुरुआत में घोषित किया गया, तब उस टीम में जसप्रीत बुमराह का नाम स्टार के साथ था, जिसका यह मतलब था कि बुमराह फिटनेस टेस्ट पास करने के बाद ही खेलेंगे। बाद में खबर आई कि बुमराह फिट नहीं हैं और वे श्रीलंका सीरीज के लिए उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। इस अनिश्चितता को लेकर बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और चयनकर्ताओं के बीच ठोस बातचीत का अभाव भी देखने को मिला, जो बात गोपनीयता को बनाए रखने की शर्त पर बीसीसीआई के एक अधिकारी ने बताई।

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आईपीएस या इंटरनेशनल क्या खेले हैं ज्यादा?

जसप्रीत बुमराह जैसे ही श्रीलंका सीरीज के लिए चोट के कारण बाहर हुए कई लोग यह तर्क देने लगे कि बुमराह ने 2026 में भारत के लिए जितने मैच नहीं खेले हैं, उससे कहीं ज्यादा आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए खेले हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है आपको बताते हैं। बुमराह ने साल 2026 में कुल 14 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं। उन्होंने 8 मुकाबले टी-20 विश्व कप 2026 में खेले थे। टी-20 विश्व कप की तैयारियों के लिए चार मैच न्यूजीलैंड टी-20 सीरीज के दौरान खेले थे। तब न्यूजीलैंड की टीम भारत के दौरे पर थी। टी-20 विश्व कप फरवरी मार्च में खेला गया, जबकि न्यूजीलैंज सीरीज जनवरी में हुई थी। 2 मुकाबले इंग्लैंड के खिलाफ जुलाई में हुई वनडे सीरीज में खेले। टी-20 विश्व कप में जसप्रीत बुमराह ने वरुण चक्रवर्ती के साथ संयुक्त रूप से सर्वाधिक 14 विकेट हासिल किए थे। इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में बुमराह का प्रदर्शन डीसेंट रहा था। जनवरी में न्यूजीलैंड के साथ हुई तीन मैचों की वनडे सीरीज में जसप्रीत बुमराह भारतीय टीम का हिस्सा नहीं बनाए गए थे, क्योंकि आगामी विश्व कप को ध्यान में रखते हुए उन्हें आराम दिया गया था। जसप्रीत बुमराह ने आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस के लिए कुल 13 मैच खेले हैं। उनका आईपीएल बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया था। तथ्यों से साफ है कि जसप्रीत बुमराह ने आईपीएल से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं।

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Vimlesh Kumar Bhurtiya

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Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

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विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।

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