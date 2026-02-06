Cricket Logo
हर्षित राणा टी20 विश्व कप से हुए बाहर, मोहम्मद सिराज को 19 महीने बाद स्क्वॉड में मिली एंट्री

संक्षेप:

भारतीय टीम के तेज गेंदबाज हर्षित राणा आगामी टी20 विश्व कप से बाहर हो गए हैं। हर्षित की जगह मोहम्मद सिराज को भारतीय टीम में शामिल किया गया है।

Feb 06, 2026 09:30 pm IST
भारतीय टीम के तेज गेंदबाज हर्षित राणा आगामी टी20 विश्व कप से बाहर हो गए हैं। स्टार तेज गेंदबाज हर्षित राणा की जगह मोहम्मद सिराज को भारतीय टीम में शामिल किया गया है। हर्षित राणा को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अभ्यास मैच के दौरान घुटने में चोट लगी थी, जिसके कारण वह टूर्नामें से बाहर हो गए हैं। भारतीय टीम विश्व कप में अपना अभियान शनिवार को अमेरिका के खिलाफ शुरू करेगी। भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज शुक्रवार को ही मुंबई में भारतीय टीम से जुड़ेंगे।

हर्षित राणा ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अभ्यास मैच में केवल एक ओवर डाला, जिसमें उन्होंने 16 रन दिए और उसके बाद घुटने की चोट के कारण मैदान से बाहर चले गए। राणा हालांकि भारत की शुरुआती एकादश का हिस्सा नहीं थे। नौ टी20 अंतरराष्ट्रीय में उनका इकोनॉमी रेट भी 10.60 का है। वह हालांकि विशिष्ट परिस्थितियों में एक उपयोगी विकल्प साबित हो सकते थे। वह निचले क्रम में भी बल्ले से योगदान देने में सक्षम है।

राणा ऐसे खिलाड़ी हैं जो इस फॉर्मेट में बल्लेबाजी को गहराई दे सकते हैं। हालांकि अगर बाकी सभी खिलाड़ी फिट रहते हैं तो उनकी अनुपलब्धता बहुत बड़ी चिंता का कारण नहीं हो सकती। ऐसे में अक्षर पटेल के नंबर आठ पर खेलने की उम्मीद है और जसप्रीत बुमराह व अर्शदीप सिंह भारत के दो तेज गेंदबाज होंगे।

घरेलू विश्व कप में 15 खिलाड़ियों के दल की घोषणा करने के दौरान भारत ने कोई भी रिजर्व खिलाड़ी नहीं चुना था। सूर्यकुमार ने आगे कहा कि अगर राणा बाहर होते हैं, तो वह ऐसे रिप्लेसमेंट की तरफ जाएंगे, जो बल्लेबाजी भी कर सके। हालांकि यह कोई अनिवार्य शर्त नहीं होगी। बुमराह और अर्शदीप के अलावा भारतीय दल में तेज गेंदबाजी के अन्य विकल्प ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या और शिवम दुबे हैं।

सिराज ने 19 महीने बाद की वापसी

मोहम्मद सिराज ने भारत के लिए अपना आखिरी टी20 मैच 30 जुलाई 2024 को श्रीलंका के खिलाफ पल्लेकेले में खेला था। सिराज को पिछले डेढ़ साल से भारत की टी20 टीम में मौके नहीं मिले हैं। भारत के तेज गेंदबाज हर्षित राणा के चोटिल होने के बाद मोहम्मद सिराज को उनके विकल्प के रूप में भारतीय टीम में शामिल कर लिया गया है। सिराज आज ही मुंबई में भारतीय टीम के साथ जुड़ने वाले हैं, जहां कल (7 फरवरी 2026) भारत टी20 वर्ल्ड कप का अपना पहला मैच अमेरिका के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में खेलेगा।

Harshit Rana
