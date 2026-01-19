अनुष्का शर्मा को मैम-मैम बोल रहे थे हर्षित राणा तो विराट कोहली ने खींची टांग और कहा- तू भाभी बोल…
हर्षित राणा अनुष्का शर्मा को मैम-मैम बोल रहे थे। ऐसे में विराट कोहली ने इस पेसर की टांग खींची और कहा कि भाभी बोल। हाल ही में हर्षित ने विराट को लेकर एक दिलचस्प किस्सा शेयर किया है, जो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल है।
विराट कोहली के साथ हर्षित राणा ने रविवार 18 जनवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल मैच में दमदार बल्लेबाजी की। हालांकि, दोनों खिलाड़ी टीम को जीत नहीं दिला पाए। दोनों के बीच शानदार जुगलबंदी देखने को मिली, लेकिन इस मैच से पहले एक वीडियो हर्षित राणा का वायरल हुआ है, जिसमें वे खुद बता रहे हैं कि विराट कोहली ने उनकी कैसे अनुष्का शर्मा को लेकर टांग खींची थी। हर्षित राणा ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 फाइनल जीतने के बाद का किस्सा शेयर किया है।
दरअसल, हर्षित राणा ने बताया कि कैसे उनकी मुलाकात अनुष्का शर्मा से चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल के बाद ड्रेसिंग रूम में हुई थी, जिसमें हर्षित अनष्का को मैम-मैम कहकर बुला रहे थे। इसी दौरान विराट कोहली ने हर्षित की टांग खिंचाई की और कहा कि तू भाभी बोल। चैंपियंस ट्रॉफी में हर्षित राणा टीम का हिस्सा थे और उसी समय वे पहली बार अनुष्का शर्मा से मिले थे। हर्षित ने मेनएक्सपी के वीडियो में कहा, "मैं ड्रेसिंग रूम में गया और अनुष्का शर्मा भी वहां थीं। मैं उनसे पहली बार मिल रहा था। इसलिए मैंने उन्हें ‘मैम’ कहा।"
हालांकि, यह बात जल्द ही हर्षित राणा के लिए मजाक बन गई, क्योंकि कोहली किसी के भी मजे लेने का कोई मौका नहीं छोड़ते। वे तुरंत बीच में आए और हर्षित राणा से कहा कि भाभी बोल इनको। यही वाकया हर्षित ने हंसते हुए बताया, "उन्होंने मुझसे कहा, 'तू मैडम क्यों बोल रहा है इनको? भाभी बोल इनको'। इसके बाद मैंने उनसे कहा कि मैं उनसे पहली बार मिल रहा हूं। तो कोहली चुप नहीं रहे और कहा कि अभी कुछ देर पहले ये शैंपेन डाल रहा था मेरे ऊपर अब अनुष्का को मैडम कह रहा है।"
आईपीएल 2024 में दमदार गेंदबाजी करने का इनाम हर्षित राणा को सीधे टीम में एंट्री करके मिला था। वे भारत के लिए तीनों फॉर्मेट में खेल चुके हैं। पिछले कुछ मैचों में उनकी शानदार गेंदबाजी रही है और बल्ले से भी कुछ रन आए हैं। यहां तक कि इंदौर में भी उन्होंने अर्धशतक जड़ा। हालांकि, टीम को जीत नहीं मिल सकी। विराट कोहली ने शतकीय पारी खेली, जो बेकार रही।