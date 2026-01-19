Cricket Logo
अनुष्का शर्मा को मैम-मैम बोल रहे थे हर्षित राणा तो विराट कोहली ने खींची टांग और कहा- तू भाभी बोल…

संक्षेप:

हर्षित राणा अनुष्का शर्मा को मैम-मैम बोल रहे थे। ऐसे में विराट कोहली ने इस पेसर की टांग खींची और कहा कि भाभी बोल। हाल ही में हर्षित ने विराट को लेकर एक दिलचस्प किस्सा शेयर किया है, जो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल है।

Jan 19, 2026 10:02 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
विराट कोहली के साथ हर्षित राणा ने रविवार 18 जनवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल मैच में दमदार बल्लेबाजी की। हालांकि, दोनों खिलाड़ी टीम को जीत नहीं दिला पाए। दोनों के बीच शानदार जुगलबंदी देखने को मिली, लेकिन इस मैच से पहले एक वीडियो हर्षित राणा का वायरल हुआ है, जिसमें वे खुद बता रहे हैं कि विराट कोहली ने उनकी कैसे अनुष्का शर्मा को लेकर टांग खींची थी। हर्षित राणा ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 फाइनल जीतने के बाद का किस्सा शेयर किया है।

दरअसल, हर्षित राणा ने बताया कि कैसे उनकी मुलाकात अनुष्का शर्मा से चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल के बाद ड्रेसिंग रूम में हुई थी, जिसमें हर्षित अनष्का को मैम-मैम कहकर बुला रहे थे। इसी दौरान विराट कोहली ने हर्षित की टांग खिंचाई की और कहा कि तू भाभी बोल। चैंपियंस ट्रॉफी में हर्षित राणा टीम का हिस्सा थे और उसी समय वे पहली बार अनुष्का शर्मा से मिले थे। हर्षित ने मेनएक्सपी के वीडियो में कहा, "मैं ड्रेसिंग रूम में गया और अनुष्का शर्मा भी वहां थीं। मैं उनसे पहली बार मिल रहा था। इसलिए मैंने उन्हें ‘मैम’ कहा।"

हालांकि, यह बात जल्द ही हर्षित राणा के लिए मजाक बन गई, क्योंकि कोहली किसी के भी मजे लेने का कोई मौका नहीं छोड़ते। वे तुरंत बीच में आए और हर्षित राणा से कहा कि भाभी बोल इनको। यही वाकया हर्षित ने हंसते हुए बताया, "उन्होंने मुझसे कहा, 'तू मैडम क्यों बोल रहा है इनको? भाभी बोल इनको'। इसके बाद मैंने उनसे कहा कि मैं उनसे पहली बार मिल रहा हूं। तो कोहली चुप नहीं रहे और कहा कि अभी कुछ देर पहले ये शैंपेन डाल रहा था मेरे ऊपर अब अनुष्का को मैडम कह रहा है।"

आईपीएल 2024 में दमदार गेंदबाजी करने का इनाम हर्षित राणा को सीधे टीम में एंट्री करके मिला था। वे भारत के लिए तीनों फॉर्मेट में खेल चुके हैं। पिछले कुछ मैचों में उनकी शानदार गेंदबाजी रही है और बल्ले से भी कुछ रन आए हैं। यहां तक कि इंदौर में भी उन्होंने अर्धशतक जड़ा। हालांकि, टीम को जीत नहीं मिल सकी। विराट कोहली ने शतकीय पारी खेली, जो बेकार रही।

विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
