अफगानिस्तान वनडे सीरीज में हर्षित राणा की अचानक हुई एंट्री, BCCI ने किया ऐलान
Harshit Rana IND vs AFG ODI: बीसीसीआई ने चेन्नई में होने वाले इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान तीसरे वनडे के लिए तेज गेंदबाज हर्षित राणा को अचानक स्क्वॉड में जोड़ा है। भारत तीन मैच की सीरीज के पहले 2 मैच जीतकर अजेय बढ़त बना चुका है।
Harshit Rana IND vs AFG ODI: इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान तीन मैच की वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला शनिवार, 20 जून को खेला जाना है। इस मैच से पहले बीसीसीआई ने भारतीय स्क्वॉड में बदलाव किया है। उन्होंने अचानक तेज गेंदबाज हर्षित राणा को तीसरे वनडे के लिए स्क्वॉड में जोड़ा है। बीसीसीआई ने इसका अधिकारिक ऐलान भी कर दिया है। बता दें, तीन मैच की इस सीरीज के पहले दो मुकाबले जीतकर भारत ने 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। पहले दो वनडे में गुरनूर बरार ने शानदार गेंदबाजी की, वहीं प्रिंस यादव को भी दूसरे वनडे में मौका मिला। अर्शदीप सिंह इस समय भारतीय तेज गेंदबाजी की अगुवाई कर रहे हैं।
बीसीसीआई ने प्रेस रिलीज में लिखा ‘पुरुषों की सिलेक्शन कमिटी ने मिस्टर हर्षित राणा को अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे और आखिरी IDFC फर्स्ट बैंक ODI के लिए इंडिया टीम में शामिल किया है। मिस्टर राणा, जिन्होंने BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) में अपना रिहैबिलिटेशन पूरा कर लिया है, चेन्नई में ODI टीम से जुड़ गए हैं।’
अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे ODI के लिए अपडेटेड टीम: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), केएल राहुल (विकेट-कीपर), ईशान किशन (विकेट-कीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिंस यादव, गुरनूर बरार, हर्ष दुबे, यशस्वी जायसवाल, हर्षित राणा
बता दें, इस सीरीज में टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या चोटिल होने की वजह से नहीं खेल रहे हैं। उम्मीद है कि इन दोनों दिग्गजों की वापसी इंग्लैंड दौरे पर होगी।
राणा के टीम में आने से भारतीय पेस बॉलिंग अटैक और मजबूत होगा।
अफगानिस्तान के खिलाफ शुभमन गिल का जादू चला
अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में भारतीय कप्तान शुभमन गिल का बल्ला खूब बोल रहा है। अभी तक खेले दो वनडे में वह सबसे अधिक 238 रन बना चुके हैं। पिछले मैच में ही उन्होंने 154 रनों की पारी खेली थी। उम्मीद है कि तीसरे वनडे में भी उनके बल्ले से इसी तरह का प्रदर्शन देखने को मिलेगा। गिल की यह पारी नंबर-3 पर खेलते हुए आई थी। कप्तान ने रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल को ओपन करने का मौका दिया था, मगर ये लेफ्टी बल्लेबाज इस मौके को भुना नहीं पाया। वहीं ईशान किशन नंबर-4 पर खेलने आए थे, जिन्होंने 125 रनों की पारी खेल कप्तान का भरपूर साथ दिया था।
रोहित शर्मा के लिए आखिरी वनडे काफी अहम है, अभी तक वह इस सीरीज में बड़ी पारी नहीं खेल पाए हैं।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें