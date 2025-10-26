Cricket Logo
हर्षित राणा का 2027 वर्ल्ड कप खेलना कन्फर्म? शुभमन गिल ने बातों ही बातों में किया इशारा

Sun, 26 Oct 2025 11:10 AMLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, सिडनी
भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने कहा कि अगर हर्षित राणा बल्ले से 20 से 25 रन का योगदान कर सकते हैं तो वह आठवें नंबर पर गेंदबाजी ऑलराउंडर हो सकते हैं जिसकी भारत को तलाश है। दिल्ली के तेज गेंदबाज राणा ने शनिवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए चार विकेट लिए। नीतीश कुमार रेड्डी चोट के कारण बाहर थे लेकिन हार्दिक पंड्या की तुलना में उनकी गेंदबाजी में जरूरी तेजी नहीं है और आठवें नंबर पर बल्लेबाजी ऑलराउंडर के तौर पर उनका शामिल होना पहले दो वनडे में नुकसानदायक साबित हुआ था। राणा ने एडिलेड में दूसरे मैच में 24 रन बनाए थे और इससे भारतीय कप्तान की दिलचस्पी बल्लेबाज के बजाय गेंदबाजी ऑलराउंडर में हो गई है।

गिल ने मैच के बाद प्रेस कांफ्रेंस में कहा, ‘‘मुझे लगता है कि हमारे लिए आठवें नंबर के स्थान के लिए अगर कोई बल्लेबाज वहां 20-25 रन बना सकता है तो यह बहुत अहम स्थान बन सकता है। हमें भरोसा है कि हर्षित ऐसा कर सकता है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘बहुत कम तेज गेंदबाज हैं जो लंबे हैं और जो 140 से ज्यादा की रफ्तार से गेंदबाजी कर सकते हैं। इसलिए अगर हम साउथ अफ्रीका को देखें तो ऐसी विकेटों पर ऐसे गेंदबाज बहुत अहम हो जाते हैं।’’

गिल ने कहा, ‘‘बीच के ओवरों में हमने देखा कि गेंद विकेट से ज्यादा मूव नहीं करती है। इसलिए अगर आपके पास अच्छी लेंथ और पेस है तो आप मौके बना सकते हैं। और मुझे लगता है कि यही हुआ।’’

भारतीय कप्तान ने दबाव बनाने का श्रेय स्पिनरों को दिया और इसके बाद राणा ने विकेट झटके। ऐसा बहुत ही कम होता है कि वनडे में गिल ने बिना अर्धशतक जड़े सीरीज खत्म की हो लेकिन कप्तान ने कहा कि वह अपनी फॉर्म को लेकर ज्यादा परेशान नहीं हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘पहले मैच में मैं लेग साइड में आउट हो गया था। इसलिए, मैं अपनी बल्लेबाजी के बारे में ज्यादा नहीं सोच रहा हूं। कभी-कभी ऐसा होता है। निश्चित रूप से आप हर मैच में टीम के लिए अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन मैं अपने प्रदर्शन को लेकर ज्यादा परेशान नहीं हूं।’’

