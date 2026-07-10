हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती T20 सीरीज से बाहर, इंग्लैंड में अब कौन है उनका विकल्प? जानिए
इंग्लैंड के खिलाफ जारी पांच मैचों की टी20 सीरीज के चौथे मुकाबले से पहले भारत को दो बड़े झटके लगे। हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती चोट के कारण टी20 सीरीज से बाहर हो गए। ऐसे में आखिरी मैच के लिए उनके विकल्प क्या हैं?
टीम इंडिया को इंग्लैंड के खिलाफ जारी 5 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज के चौथे मुकाबले से पहले दो बड़े झटके लगे। तेज गेंदबाज हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती चौथे टी20 मैच ही नहीं, बल्कि आखिरी मैच से भी बाहर हो गए। दोनों को हैमस्ट्रिंग इंजरी है, जिसकी वजह से वह इस टी20 सीरीज के बाकी बचे मैच नहीं खेल पाएंगे। वनडे सीरीज से भी इनके बाहर होने की संभावना है। हालांकि, आखिरी मैच के लिए अब टीम इंडिया के पास इंग्लैंड में क्या विकल्प हैं? इसके बारे में आप जान लीजिए।
इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया सीरीज हार गई है। ऐसे में शायद बोर्ड आखिरी के मैच के लिए किसी रिप्लेसमेंट का ऐलान न करे, क्योंकि आखिरी मैच 11 जुलाई को खेला जाना है। इसके बाद वनडे सीरीज खेली जाएगी। हालांकि, हर्षित और वरुण के रिप्लेसमेंट अगर मैनेजमेंट को चाहिए तो एक विकल्प यह है कि मैनेजमेंट वनडे टीम से दो खिलाड़ियों को पिक कर ले और उन्हें आखिरी टी20 मैच में मौका दे दे। भारत के लिए अपनी नंबर वन की रैंकिंग को बचाने के लिहाज से पांचवां टी20 मैच अहम है।
क्या-क्या विकल्प हैं इंग्लैंड में?
हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती के विकल्प अगर भारत की वनडे टीम से उठाए जाएं तो आप वहां से लंबे कद वाले तेज गेंदबाज गुरनूर बराड़ को पिक कर सकते हैं, जबकि स्पिनर आपको चाहिए तो कुलदीप यादव को टीम में शामिल किया जा सकता है, जिन्हें टी20 क्रिकेट का अच्छा अनुभव है। हालांकि, इस समय फॉर्म में नहीं हैं। अगर स्पिनर नहीं चाहिए तो आप जसप्रीत बुमराह के साथ जा सकते हैं, जिससे पेस बॉलिंग मजबूत होगी और वनडे सीरीज की तैयारी भी बुमराह की अच्छी हो जाएगी।
बुमराह को होगा फायदा
जसप्रीत बुमराह आईपीएल 2026 के बाद से कोई भी प्रोफेशनल मैच नहीं खेले हैं। अगर उन्हें आखिरी मैच में मौका मिलता है तो वह वनडे सीरीज के लिए भी तैयारी अच्छी तरह कर लेंगे। आखिरी मैच उन्होंने 20 मई को खेला था। 50 दिनों तक उन्होंने कोई मैच नहीं खेला है। ऐसे में यह एक अच्छा विकल्प होगा। वनडे सीरीज 14 जुलाई से शुरू हो रही है। इस सीरीज के लिए लगभग सभी खिलाड़ी इंग्लैंड पहुंच चुके हैं और तैयारियों में जुट गए हैं। अब देखना यह है कि क्या मैनेजमेंट इस बारे में सोचता है या फिर बेंच पर बैठे बाकी के 3 खिलाड़ियों के साथ ही आगे बढ़ेगा। बेंच पर आपको संजू सैमसन, रवि बिश्नोई और सूर्यांश शेड्गे दिखाई देंगे।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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