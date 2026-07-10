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हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती T20 सीरीज से बाहर, इंग्लैंड में अब कौन है उनका विकल्प? जानिए

By Vikash Gaur
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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इंग्लैंड के खिलाफ जारी पांच मैचों की टी20 सीरीज के चौथे मुकाबले से पहले भारत को दो बड़े झटके लगे। हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती चोट के कारण टी20 सीरीज से बाहर हो गए। ऐसे में आखिरी मैच के लिए उनके विकल्प क्या हैं? 

हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती T20 सीरीज से बाहर, इंग्लैंड में अब कौन है उनका विकल्प? जानिए

टीम इंडिया को इंग्लैंड के खिलाफ जारी 5 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज के चौथे मुकाबले से पहले दो बड़े झटके लगे। तेज गेंदबाज हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती चौथे टी20 मैच ही नहीं, बल्कि आखिरी मैच से भी बाहर हो गए। दोनों को हैमस्ट्रिंग इंजरी है, जिसकी वजह से वह इस टी20 सीरीज के बाकी बचे मैच नहीं खेल पाएंगे। वनडे सीरीज से भी इनके बाहर होने की संभावना है। हालांकि, आखिरी मैच के लिए अब टीम इंडिया के पास इंग्लैंड में क्या विकल्प हैं? इसके बारे में आप जान लीजिए।

इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया सीरीज हार गई है। ऐसे में शायद बोर्ड आखिरी के मैच के लिए किसी रिप्लेसमेंट का ऐलान न करे, क्योंकि आखिरी मैच 11 जुलाई को खेला जाना है। इसके बाद वनडे सीरीज खेली जाएगी। हालांकि, हर्षित और वरुण के रिप्लेसमेंट अगर मैनेजमेंट को चाहिए तो एक विकल्प यह है कि मैनेजमेंट वनडे टीम से दो खिलाड़ियों को पिक कर ले और उन्हें आखिरी टी20 मैच में मौका दे दे। भारत के लिए अपनी नंबर वन की रैंकिंग को बचाने के लिहाज से पांचवां टी20 मैच अहम है।

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क्या-क्या विकल्प हैं इंग्लैंड में?

हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती के विकल्प अगर भारत की वनडे टीम से उठाए जाएं तो आप वहां से लंबे कद वाले तेज गेंदबाज गुरनूर बराड़ को पिक कर सकते हैं, जबकि स्पिनर आपको चाहिए तो कुलदीप यादव को टीम में शामिल किया जा सकता है, जिन्हें टी20 क्रिकेट का अच्छा अनुभव है। हालांकि, इस समय फॉर्म में नहीं हैं। अगर स्पिनर नहीं चाहिए तो आप जसप्रीत बुमराह के साथ जा सकते हैं, जिससे पेस बॉलिंग मजबूत होगी और वनडे सीरीज की तैयारी भी बुमराह की अच्छी हो जाएगी।

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बुमराह को होगा फायदा

जसप्रीत बुमराह आईपीएल 2026 के बाद से कोई भी प्रोफेशनल मैच नहीं खेले हैं। अगर उन्हें आखिरी मैच में मौका मिलता है तो वह वनडे सीरीज के लिए भी तैयारी अच्छी तरह कर लेंगे। आखिरी मैच उन्होंने 20 मई को खेला था। 50 दिनों तक उन्होंने कोई मैच नहीं खेला है। ऐसे में यह एक अच्छा विकल्प होगा। वनडे सीरीज 14 जुलाई से शुरू हो रही है। इस सीरीज के लिए लगभग सभी खिलाड़ी इंग्लैंड पहुंच चुके हैं और तैयारियों में जुट गए हैं। अब देखना यह है कि क्या मैनेजमेंट इस बारे में सोचता है या फिर बेंच पर बैठे बाकी के 3 खिलाड़ियों के साथ ही आगे बढ़ेगा। बेंच पर आपको संजू सैमसन, रवि बिश्नोई और सूर्यांश शेड्गे दिखाई देंगे।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


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