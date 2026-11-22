हर्षित राणा ने अकेले पाकिस्तानी खिलाड़ियों से लिया पंगा, शमील हुसैन का कैच लेने के बाद का जश्न हुआ वायरल
हर्षित राणा और पाकिस्तानी बल्लेबाजों के बीच रविवार को एशिया कप राइजिंग स्टार्स मुकाबले में तीखी नोकझोंक देखने को मिली। उन्होंने शमील का कैच लेने के बाद जोशील जश्न भी मनाया।
इंडिया ए और पाकिस्तान ए के बीच एशिया कप राइजिंग स्टार्स का 8वां मुकाबला रविवार को खेला जा रहा है। पाकिस्तान के कप्तान अब्दुल समद एशिया कप राइजिंग स्टार्स टूर्नामेंट के हाईवोल्टेज मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। टूर्नामेंट के ग्रुप बी मैच में पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए धमाकेदार शुरुआत की। भारतीय तेज गेंदबाज हर्षित राणा और प्रिंस यादव को विकेट लेने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि शमील हुसैन और माज सदाकत ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। हालांकि विकेट नहीं मिलने के कारण हर्षित राणा ने पाकिस्तानी बल्लेबाजों को उकसाने के लिए बातचीत शुरू की, जिसके बाद उनके और पाकिस्तानी बल्लेबाजों के बीच काफी गहमागहमी हुई।
हर्षित राणा और शमील हुसैन के बीच हुई बहस
पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज शमील हुसैन ने पारी की शुरुआत में कई बड़े शॉट लगाए। उन्होंने हर्षित राणा और प्रिंस यादव के खिलाफ चौके और छक्के भी मारे। सातवें ओवर में हर्षित राणा ने माज सदाकत और शमील हुसैन को उकसाते हुए नजर आए। साद ने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया लेकिन शमील ने हर्षित से बातचीत की, जिसके बाद अंपायर को बीच में आने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने कप्तान तिलक वर्मा से इस बारे में भी बात की। हालांकि हर्षित रुके नहीं और हर गेंद के बाद पाकिस्तानी बल्लेबाजों से बात करते दिखे।
इसके अगले ओवर में आयुष बडोनी ने शमील को अपनी जाल में फंसाया और भारत को पहली सफलता दिलाई। हर्षित राणा ने शमील का कैच लपका, जिसके बाद उन्होंने जश्न मनाते हुए उन्हें मैदान से बाहर जाने का इशारा किया। हर्षित का पाकिस्तानी बल्लेबाजों को लगातार उकसाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। शमील ने पाकिस्तान ए के लिए इस मुकाबले में 23 गेंद में 33 रन की पारी खेली। उन्होंने चार चौके और दो छक्के लगाए।
तेज गेंदबाज हर्षित राणा ने अपने 5वें ओवर में रोहेल नजीर को आउट करके अपनी पहली सफलता हासिल की। उन्होंने नजीर को एलबीडब्ल्यू करने के बाद फिर जश्न मनाया। उनके जश्न ने एक बार फिर सबका ध्यान खींचा। नजीर खाता भी नहीं खोल सके। एशिया कप राइजिंग स्टार्स टूर्नामेंट के ग्रुप बी मैच में पाकिस्तान और भारत दोनों ही टीम ने अपने पिछले मैच की अंतिम एकादश में कोई बदलाव नहीं किया है। दोनों टीम ने टूर्नामेंट के अपने शुरूआती मैच में जीत दर्ज की थी। इससे पहले प्रिंस यादव ने 5 और हर्षित राणा ने 4 विकेट लेकर नेपाल के खिलाफ भारत को 306 रनों से दमदार जीत दिलाई थी।
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हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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