4 करोड़ का घाटा झेलकर गुजरात टाइटन्स में शामिल हुए हर्षल पटेल, दो बार जीत चुके पर्पल कैप
Harshal Patel traded to Gujarat Titans: हर्षल पटेल की आईपीएल में एक बार फिर टीम बदल गई है। सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने हर्षल को गुजरात टाइटन्स (GT) के साथ ट्रेड किया है।
अनुभवी तेज गेंदबाज हर्षल पटेल आईपीएल 2027 में शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटन्स (जीटी) की ओर से खेलते हुए नजर आएंगे। सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) ने अगले महीने 36 साल के होने जा रहे हर्षल को जीटी के साथ ट्रेड किया है। वह इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में पहली बार जीटी की जर्सी में दिखेंगे। यह उनकी आईपीएल में पांचवीं टीम होगी। हर्षल चार करोड़ रुपये में गुजरात से जुड़े हैं। उन्हें चार करोड़ का घाटा झेलना पड़ा है। एसआरएच ने आईपीएल 2025 के मेग ऑक्शन में हर्षल को 8 करोड़ रुपये में खरीदा था। वह दो सीजन ही एसआरएच का हिस्सा रहे।
गुजरात टाइटन्स ने कुछ यूं किया स्वागत
आईपीएल ने मंगलवार (17 नवंबर) को एक बयान में कहा, ''हर्षल पटेल सनराइजर्स हैदराबाद से सफल ट्रेड के बाद गुजरात टाइटन्स काप्रतिनिधित्व करेंगे। हैदराबाद ने हर्षल को 2025 ऑक्शन में 8 करोड़ में खरीदा था। वह गुजरात से 4 करोड़ में जुड़े हैं। अपने वैरिएशन और टैक्टिकलटैक्टिकल के लिए जाने जाने वालेइस पेसर के पास काफी अनुभव है। उन्होंने आईपीएल में कुल 124 मैच खेले हैं और 151 विकेट चटकाए हैं। पिछले कुछ सालों में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाले हर्षल ने टूर्नामेंट के 2021 और 2024 सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लिए थे।'' हर्षल का जन्म गुजरात के साणंद में हुआ। जीटी ने पेसर के टीम का हिस्सा बनने पर सोशल मीडिया पर लिखा, ''घर में स्वागत है, हर्षल टाइटन पटेल।''
दो बार पर्पल कैप जीत चुके हर्षल पटेल
दाएं हाथ के तेज गेंदबाज हर्षल आईपीएल में दो बार पर्पल कैप जीत चुके हैं। यह अवॉर्ड एक सीजन में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज को मिलता है। हर्षल ने आईपीएल 2021 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के लिए 32 विकेट चटकाए थे। उन्होंने 2024 में पंजाब किंग्स (पीबीकेएस) की तरफ से 24 शिकार किए। हर्षल ने 2012 में आरसीबी की ओर से आईपीएल डेब्यू किया था। वह 2017 तक इस फ्रेंचाइजी में रहे और 2018 से 2020 तक दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) का प्रतिनिधित्व किया। वह 2021 में फिर आरसीबी में लौटे और 2023 तक टिके। वह उसके बाद पीबीकेएस में गए, जहां एक सीजन ही खेले।
गुजरात ने दो बार ऑक्शन में लेने की कोशिश की
जीटी ने आईपीएल नीलामी में दो बार हर्षल को खरीदने के लिए पूरा जोर लगाया था। 2024 में जीटी ने हर्षल को खरीदने के लिए 10.5 करोड़ की बोली तक कोशिश की थी लेकिन पंजाब ने उन्हें 11.75 करोड़ में जोड़ लिया। 2025 की नीलामी में गुजरात ने एक बार फिर बोली लगाई लेकिन 6.5 करोड़ की राशि पर अपने कदम पीछे खींच लिए। रिटेंशन की समयसीमा 17 नवंबर को समाप्त हो रही है और अब तक हुए अधिकांश ट्रेड में एसआरएच शामिल रही है। डीसी से टी नटराजन को शामिल करने के बाद चार खिलाड़ियों के ट्रेड में हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) से खलील अहमद और नेथन एलिस को लिया है।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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