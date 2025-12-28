2025 की टेस्ट टीम ऑफ द ईयर; जडेजा, सिराज टीम में, लेकिन बुमराह के लिए जगह नहीं, जानें कौन हैं कप्तान

संक्षेप: प्रसिद्ध क्रिकेट कमेंटेटर हर्षा भोगले ने साल 2025 के लिए अपनी पसंदीदा टेस्ट इलेवन का चयन किया है। उन्होंने इसे टेस्ट टीम ऑफ द ईयर नाम दिया है। हर्षा भोगले ने अपनी टीम में इस साल बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को शामिल किया है। उन्होंने 4 भारतीय खिलाड़ियों को भी जगह दी है।

प्रसिद्ध क्रिकेट कमेंटेटर हर्षा भोगले ने साल 2025 के लिए अपनी पसंदीदा टेस्ट इलेवन का चयन किया है। उन्होंने इसे टेस्ट टीम ऑफ द ईयर नाम दिया है। हर्षा भोगले ने अपनी टीम में इस साल बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को शामिल किया है। उन्होंने 4 भारतीय खिलाड़ियों को भी जगह दी है। पैट कंमिंस को टीम का कप्तान बनाया है। खास बात यह है कि इस टीम में मोहम्मद सिराज को शामिल किया गया है, लेकिन जसप्रीत बुमराह के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने अपनी टीम में ओपनर के तौर पर केएल राहुल और ट्रेविस हेड को चुना। तीसरे नंबर पर गिल, चौथे पर जो रूट, पांचवें पर स्टीव स्मिथ, छठे पर रवींद्र जडेजा और विकेटकीपिंग के लिए एलेक्स कैरी को रखा। बॉलिंग लाइनअप में मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, मोहम्मद सिराज और साइमन हार्मर शामिल हैं।

हर्षा भोगले ने अपनी टीम में पहले सलामी बल्लेबाज के रूप में लोकेश राहुल का चयन किया है। राहुल के लिए टेस्ट क्रिकेट में यह साल शानदार बीता है। वे इस साल टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज हैं। हर्षा ने केएल राहुल के धैर्य और नितरंतरा की प्रशंसा की। राहुल के बल्ले से इस साल टेस्ट में तीन शतकों की मदद से 813 रन निकले हैं। हर्षा ने दूसरे सलामी बल्लेबाज के रूप में ट्रेविस हेड को जगह दी है। उनका मानना है कि ट्रेविस हेड में मैच जिताऊ पारी खेलने का हुनर है। वे अक्सर इंपैक्ट प्लेयर की भूमिका निभाते हैं।

उन्होंने मध्य क्रम में शुभमन गिल, जो रूट और स्टीव स्मिथ के रूप में तीन मजबूत बल्लेबाजों को शामिल किया है। उन्होंने नंबर तीन के लिए शुभमन गिल को चुना है। शुभमन गिल 2025 में टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। गिल ने इस साल 9 टेस्ट मैचों की 16 पारियों में 5 शतक और 1 अर्धशतक के साथ 983 रन बनाए हैं। 4 पर बल्लेबाजी करने के लिए भोगले ने दुनिया के नंबर वन टेस्ट बल्लेबाज जो रूट को चुना है। वे इस साल सर्वाधिक टेस्ट रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में शुभमन गिल और लोकेश राहुल के बाद तीसरे नंबर पर हैं। हर्षा ने अपनी टीम के बल्लेबाजी क्रम को और मजबूत करते हुए 5वें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज स्टीव स्मिथ को जगह दी है।

उन्होंने विकेट कीपर बल्लेबाज के रूप में ऋषभ पंत की जगह एलेक्स कैरी को शामिल किया है। उनका मानना है कि कैरी एक शानदार विकेटकीपर हैं और उन्होंने इस साल बल्लेबाजी भी बेहतरीन की है। स्पिन गेंदबाजी के लिए हर्षा ने रवींद्र जडेजा और साइमन हार्मर को टीम में रखा है। तेज गेंदबाजी क्रम में उन्होंने मिचेल स्टार्क, मोहम्मद सिराज और पैट कमिंस को शामिल किया है। स्टार्क साल 2025 में शानदार फॉर्म में रहे हैं और इस साल टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक (55) विकेट हासिल किए हैं। सिराज ने भी इस साल शानदार गेंदबाजी की है और 43 विकेटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। हर्षा ने पैट कमिंस को साल 2025 की टेस्ट टीम का कप्तान बनाया है। उन्होंने कमिंस की सधी हुई गेंदबाजी (16.53 की औसत से 26 विकेट) और प्रभावशाली कप्तानी के लिए टीम में चयन किया है।

हर्षा द्वारा चुनी गई टीम इस प्रकार है- केएल राहुल, ट्रेविस हेड, शुभमन गिल, स्टीव स्मिथ, जो रूट, रवींद्र जाडेजा, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस (कप्तान), मोहम्मद सिराज, साइमन हार्मर।