Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Harsha Bhogle selected Test Team of the Year 2025 Jadeja and Siraj are in the team but no place for Bumrah
2025 की टेस्ट टीम ऑफ द ईयर; जडेजा, सिराज टीम में, लेकिन बुमराह के लिए जगह नहीं, जानें कौन हैं कप्तान

2025 की टेस्ट टीम ऑफ द ईयर; जडेजा, सिराज टीम में, लेकिन बुमराह के लिए जगह नहीं, जानें कौन हैं कप्तान

संक्षेप:

प्रसिद्ध क्रिकेट कमेंटेटर हर्षा भोगले ने साल 2025 के लिए अपनी पसंदीदा टेस्ट इलेवन का चयन किया है। उन्होंने इसे टेस्ट टीम ऑफ द ईयर नाम दिया है। हर्षा भोगले ने अपनी टीम में इस साल बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को शामिल किया है। उन्होंने 4 भारतीय खिलाड़ियों को भी जगह दी है।

Dec 28, 2025 12:14 pm ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

प्रसिद्ध क्रिकेट कमेंटेटर हर्षा भोगले ने साल 2025 के लिए अपनी पसंदीदा टेस्ट इलेवन का चयन किया है। उन्होंने इसे टेस्ट टीम ऑफ द ईयर नाम दिया है। हर्षा भोगले ने अपनी टीम में इस साल बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को शामिल किया है। उन्होंने 4 भारतीय खिलाड़ियों को भी जगह दी है। पैट कंमिंस को टीम का कप्तान बनाया है। खास बात यह है कि इस टीम में मोहम्मद सिराज को शामिल किया गया है, लेकिन जसप्रीत बुमराह के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने अपनी टीम में ओपनर के तौर पर केएल राहुल और ट्रेविस हेड को चुना। तीसरे नंबर पर गिल, चौथे पर जो रूट, पांचवें पर स्टीव स्मिथ, छठे पर रवींद्र जडेजा और विकेटकीपिंग के लिए एलेक्स कैरी को रखा। बॉलिंग लाइनअप में मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, मोहम्मद सिराज और साइमन हार्मर शामिल हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

हर्षा भोगले ने अपनी टीम में पहले सलामी बल्लेबाज के रूप में लोकेश राहुल का चयन किया है। राहुल के लिए टेस्ट क्रिकेट में यह साल शानदार बीता है। वे इस साल टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज हैं। हर्षा ने केएल राहुल के धैर्य और नितरंतरा की प्रशंसा की। राहुल के बल्ले से इस साल टेस्ट में तीन शतकों की मदद से 813 रन निकले हैं। हर्षा ने दूसरे सलामी बल्लेबाज के रूप में ट्रेविस हेड को जगह दी है। उनका मानना है कि ट्रेविस हेड में मैच जिताऊ पारी खेलने का हुनर है। वे अक्सर इंपैक्ट प्लेयर की भूमिका निभाते हैं।

उन्होंने मध्य क्रम में शुभमन गिल, जो रूट और स्टीव स्मिथ के रूप में तीन मजबूत बल्लेबाजों को शामिल किया है। उन्होंने नंबर तीन के लिए शुभमन गिल को चुना है। शुभमन गिल 2025 में टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। गिल ने इस साल 9 टेस्ट मैचों की 16 पारियों में 5 शतक और 1 अर्धशतक के साथ 983 रन बनाए हैं। 4 पर बल्लेबाजी करने के लिए भोगले ने दुनिया के नंबर वन टेस्ट बल्लेबाज जो रूट को चुना है। वे इस साल सर्वाधिक टेस्ट रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में शुभमन गिल और लोकेश राहुल के बाद तीसरे नंबर पर हैं। हर्षा ने अपनी टीम के बल्लेबाजी क्रम को और मजबूत करते हुए 5वें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज स्टीव स्मिथ को जगह दी है।

उन्होंने विकेट कीपर बल्लेबाज के रूप में ऋषभ पंत की जगह एलेक्स कैरी को शामिल किया है। उनका मानना है कि कैरी एक शानदार विकेटकीपर हैं और उन्होंने इस साल बल्लेबाजी भी बेहतरीन की है। स्पिन गेंदबाजी के लिए हर्षा ने रवींद्र जडेजा और साइमन हार्मर को टीम में रखा है। तेज गेंदबाजी क्रम में उन्होंने मिचेल स्टार्क, मोहम्मद सिराज और पैट कमिंस को शामिल किया है। स्टार्क साल 2025 में शानदार फॉर्म में रहे हैं और इस साल टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक (55) विकेट हासिल किए हैं। सिराज ने भी इस साल शानदार गेंदबाजी की है और 43 विकेटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। हर्षा ने पैट कमिंस को साल 2025 की टेस्ट टीम का कप्तान बनाया है। उन्होंने कमिंस की सधी हुई गेंदबाजी (16.53 की औसत से 26 विकेट) और प्रभावशाली कप्तानी के लिए टीम में चयन किया है।

हर्षा द्वारा चुनी गई टीम इस प्रकार है- केएल राहुल, ट्रेविस हेड, शुभमन गिल, स्टीव स्मिथ, जो रूट, रवींद्र जाडेजा, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस (कप्तान), मोहम्मद सिराज, साइमन हार्मर।

ये भी पढ़ें:सबसे कम पारियों में 22000 रन बनाने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज बने जो रूट

हर्षा भोलगे द्वारा चुनी गई इस प्लेइंग इलेवन को लेकर फैंस दो समूहों में बंट गए हैं। एक तरफ जहां कई लोग टीम की प्रशंसा कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग इसकी आलोचना भी कर रहे हैं। फैंस में विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप ऋषभ पंत की जगह एलेक्स कैरी को चुने जाने को लेकर काफी असहमति देखी गई। हालांकि, टीम का कप्तान पैट कंमिंस को बनाए जाने को लेकर फैंस में आम सहमति भी देखी जा रही है। हर्षा ने अपने वीडियो में इस साल शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के रूप में न्यूजीलैंड के गेंदबाज जेकब डफी का विशेष उल्लेख किया है। डफी के लिए यह साल ब्रेकआउट ऑफ द ईयर के रूप में गुजरा है। उन्होंने 2025 में तीनों फॉर्मेट में सर्वाधिक 81 विकेट हासिल किए हैं। डफी के अलावा हर्षा ने जिम्बाब्वे के गेंदबाज ब्लेसिंग मुजरबानी और टेम्बा बवुमा का विशेष उल्लेख किया है। हर्षा ने साल 2025 का टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड मिचेल स्टार्क को दिया है। उन्होंने अपनी टीम में भारत के दिग्गज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का किसी भी तरह से जिक्र नहीं किया है।

Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार लाइव हिंदुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2022 में इन्होंने यहीं से बतौर ट्रेनी अपने करियर की शुरुआत की। यहां पर पिछले दो सालों से लाइफस्टाइल, हेल्थ, ट्रेंडिंग, खेल, मनोरंजन, खानपान आदि से जुड़ी खबरें लिख रहे हैं। हेल्थ के क्षेत्र में हो रही नई- नई रिसर्च को खंगालकर लोगों के लिए जरूरी जानकारी लाना, रिलेशनशिप जैसे संवेदनशील विषय पर भरोसेमंद कन्टेंट उपलब्ध कराना, संघर्ष करके जीवन में आगे बढ़े लोगों की सफलता की कहानी लिखना आदि चीजों में विमलेश की गहरी पकड़ और दिलचस्पी है। राजनीति और खेल से जुड़े मुद्दों पर विश्लेषण करना हमेशा से विमलेश के लिए रुचिकर रहा है। विमलेश ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से रेडियो और टेलीविजन पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इन्होंने अपना ग्रैजुएशन इंदौर के होलकर साइंस कॉलेज से पूरा किया है। ग्रेजुएशन के दौरान दैनिक भास्कर और दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर के क्षेत्रीय अखबारों में कॉपी एडिटिंग और कंटेंट राइटिंग का काम किया। B.Sc की पढ़ाई के साथ- साथ विमलेश ने SJMC इंदौर से मास मीडिया में इंटर्नशिप भी की। और पढ़ें
Cricket News
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |