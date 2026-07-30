वैभव सूर्यवंशी को उपकप्तान बनाए जाने पर हर्षा भोगले सोच में पड़े, कह दी बड़ी बात
क्रिकेट कमेंटेटर हर्षा भोगले ने वैभव सूर्यवंशी के दलीप ट्रॉफी में ईस्ट जोन टीम का उप-कप्तान बनाए जाने पर हैरानी जताई है। उनका मानना है कि रेड बॉल क्रिकेट में अभी युवा बल्लेबाज को लंबा सफर तय करना है।
युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया। 15 साल की ही उम्र में उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से क्रिकेट जगत में अपनी एक अलग पहचान बना ली है। जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज में वह सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे और प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवॉर्ड भी जीता। युवा बल्लेबाज अब दिलीप ट्रॉफी में अपनी चमक बिखेरने वाला है। हालांकि उनको आगामी टूर्नामेंट के लिए नई जिम्मेदारी भी दी गई है। उनको आने वाली दिलीप ट्रॉफी के लिए ईस्ट ज़ोन टीम का उप-कप्तान बनाया गया है। हालांकि युवा क्रिकेटर को इतनी जल्दी ये पद देने पर हर्षा भोगले ने सवाल खड़े किए हैं।
हर्षा भोगले ने किया ट्वीट
मशहूर क्रिकेट कमेंटेटर हर्षा भोगले का मानना है कि रेड बॉल क्रिकेट में वैभव सूर्यवंशी को लंबा सफर तय करना है और अभी वह शुरुआती दौर में हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा, ''मुझे आश्चर्य हुआ कि वैभव सूर्यवंशी को एक सीनियर रेड बॉल टीम का उपकप्तान बनाने के पीछे क्या सोच है। उन्होंने अभी तक 12 पारियां खेली हैं और 17.25 के औसत से 207 रन बनाए हैं। उनकी प्रतिभा असाधारण है, लेकिन अभी सीखने की प्रक्रिया शुरू हुई है और वह रेड बॉल क्रिकेट में अभी शुरुआती चरण में हैं। कम उम्र में ही अपनी बल्लेबाजी से धूम मचाने वाले वैभव सूर्यवंशी हाल के महीनों में ही सीनियर भारतीय टीम में जगह बनाई है।
वैभव को दिलीप ट्रॉफी के लिए ईस्ट जोन टीम का उप-कप्तान बनाया गया है, जबकि विकेटकीपर-बल्लेबाज ईशान किशन इस प्रतिष्ठित इंटर-जोनल रेड-बॉल टूर्नामेंट में 15 सदस्यों वाली टीम की कप्तानी करेंगे। यह टूर्नामेंट 23 अगस्त को बेंगलुरु में शुरू होगा।
वैभव सूर्यवंशी का शानदार प्रदर्शन
15 साल के इस खिलाड़ी के लिए यह सीजन शानदार रहा है। इंग्लैंड दौरे पर भारत के लिए अपने डेब्यू में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन न कर पाने के बाद, सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ टी20 सीरीज़ में प्रभावित किया। वहां उन्होंने कई मैचों में जीत दिलाने वाला प्रदर्शन किया और 'प्लेयर ऑफ़ द सीरीज़' चुने गए। ईस्ट ज़ोन ने एक मज़बूत टीम चुनी है जिसमें कई अनुभवी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी शामिल हैं। चुने गए प्रमुख खिलाड़ियों में भारत के अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी, बंगाल के कप्तान अभिमन्यु ईश्वरन, तेज गेंदबाज मुकेश कुमार, ऑलराउंडर शाहबाज़ अहमद और विकेटकीपर-बल्लेबाज कुमार कुशाग्र शामिल हैं।
ईस्ट जोन टीम:
ईशान किशन (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, अभिमन्यु ईश्वरन, सुदीप कुमार घरामी, शाहबाज अहमद, सूरज सिंधू जायसवाल, मोहम्मद शमी, मुकेश कुमार, कुमार कुशाग्र, शिक्जार मोहन, अनुकूल रॉय, विराट सिंह, सुभ्रांशु सेनापति, डेनिश दास और अभिजीत सरकार।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
परिचय और अनुभव
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
खेल विश्लेषण एवं रिपोर्टिंग
लाइव मैच कवरेज और डेटा विश्लेषण
खिलाड़ियों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और प्रोफाइल
डिजिटल स्पोर्ट्स कंटेंट स्ट्रेटजी