हर्षा भोगले ने चुनी 2025 की ODI टीम ऑफ द ईयर, रोहित-विराट सहित इस भारतीय को दी जगह, बुमराह को किया बाहर

संक्षेप:

क्रिकेट के मशहूर कमेंटेटर हर्षा भोगले ने साल 2025 के लिए अपनी सर्वश्रेष्ठ वनडे टीम (ODI XI) की घोषणा कर दी है। उन्होंने वनडे फॉर्मेट को प्राथमिकता दी, हालांकि यह स्वीकार भी किया कि इस साल एकदिवसीय मैच काफी कम खेले गए, जिससे टीम के चयन में मुश्किलों का सामना करना पड़ा।

Dec 31, 2025 04:00 pm ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
क्रिकेट के मशहूर कमेंटेटर हर्षा भोगले ने साल 2025 के लिए अपनी सर्वश्रेष्ठ वनडे टीम (ODI XI) की घोषणा कर दी है। भोगले ने शुरुआत में ही स्पष्ट किया कि उन्होंने फ्रेंचाइजी क्रिकेट के बढ़ते प्रभाव और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़े खिलाड़ियों की अनियमित भागीदारी के कारण टी20 टीम नहीं चुनी। उन्होंने वनडे फॉर्मेट को प्राथमिकता दी, हालांकि यह स्वीकार भी किया कि इस साल एकदिवसीय मैच काफी कम खेले गए, जिससे टीम के चयन में मुश्किलों का सामना करना पड़ा।

हर्षा भोगले ने अपनी टीम में सलामी बल्लेबाज के रूप में रोहित शर्मा के साथ शाई होप को चुना है। रोहित ने इस साल 50 की औसत और 100 के स्ट्राइक रेट से 650 रन बनाए हैं। वे भारत के लिए इस साल वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में विराट के बाद दूसरे नंबर पर हैं। हर्षा ने शाई होप को मोहम्मद रिजवान से ऊपर रखते हुए विकेटकीपर के रूप में शामिल किया है, जिन्होंने लगभग 56 की औसत से 670 रन जुटाए।

हर्षा भोगले ने नंबर तीन पर बिना किसी झिझक के विराट कोहली को इस साल की सर्वश्रेष्ठ वनडे टीम में जगह दी है। विराट कोहली ने इस साल शानदार प्रदर्शन करते हुए 65 की औसत से 651 रन बनाए है। किंग कोहली 2025 में भारत के लिए सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। हर्षा ने चौथे स्थान पर इंग्लैंड के जो रूट को रखा है, जो इस साल वनडे क्रिकेट में शानदार फॉर्म में रहे। जो रूट साल 2025 में पूरी दुनिया में वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। इस साल उन्होंने 15 मैचों में सर्वाधिक 808 रन बनाए हैं। मध्यक्रम में दक्षिण अफ्रीका के मैथ्यू ब्रिट्ज़के (64 की औसत) और न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल (761 रन, 54 की औसत) को जगह मिली है, जो टीम को स्थिरता और आक्रामकता दोनों प्रदान करते हैं। ऑलराउंडर के रूप में मिचेल सेंटनर नंबर 7 पर काबिज हैं, जिन्होंने 17 मैचों में 25 विकेट लेने के साथ-साथ बल्लेबाजी में भी उपयोगी योगदान दिया।

गेंदबाजी डिपार्टमेंट में हर्षा ने विकेट लेने वाले खिलाड़ियों पर भरोसा जताया है। तेज गेंदबाजी की कमान मैट हेनरी (31 विकेट), जोफ्रा आर्चर (18 विकेट) और वेस्टइंडीज के जेडन सील्स (27 विकेट) के हाथों में है। सील्स ने इस साल हर तीन ओवर में एक विकेट लेने का बेहतरीन स्ट्राइक रेट बनाए रखा। विशेषज्ञ स्पिनर के तौर पर कुलदीप यादव को टीम में जगह मिली है, जिन्होंने 11 मैचों में 19 विकेट चटकाए हैं।

भोगले ने अंत में कहा कि यह 'सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों' की सूची नहीं बल्कि इस साल के 'सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन' पर आधारित टीम है, जिसके कारण बुमराह और ट्रेविस हेड जैसे बड़े नाम इसमें शामिल नहीं हो सके क्योंकि उन्होंने पर्याप्त क्रिकेट नहीं खेला था।

हर्षा भोगले की प्लेइंग 11

रोहित शर्मा, शाई होप (विकेटकीपर), विराट कोहली, जो रूट, मैथ्यू ब्रीट्ज़के, डेरिल मिचेल, मिचेल सैंटनर, मैट हेनरी, जोफ्रा आर्चर, जेडन सील्स, कुलदीप यादव।

