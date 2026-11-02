हर्ष दुबे की रणजी ट्रॉफी में कातिलाना गेंदबाजी, एक ही पारी में चटकाए 9 विकेट; इतने रन दिए
Harsh Dubey's nine-wicket haul: विदर्भ के स्पिनर हर्ष दुबे ने सोमवार को रणजी ट्रॉफी में मध्य प्रदेश के खिलाफ कातिलाना गेंदबाजी की। उन्होंने एक ही पारी में 9 विकेट चटकाए।
बाएं हाथ के स्पिनर हर्ष दुबे ने 53 रन देकर नौ विकेट चटकाए जिससे विदर्भ ने रणजी ट्रॉफी के एलीट ग्रुप ए मुकाबले के पहले दिन सोमवार को मध्य प्रदेश को 209 रन पर समेट दिया। इसके जवाब में मेजबान विदर्भ ने दिन का खेल समाप्त होने तक 23 ओवर में चार विकेट पर 56 रन बनाए। दिन के खेल के दौरान कुल 14 विकेट गिरे। मध्य प्रदेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया लेकिन उसकी टीम 66.1 ओवर में पवेलियन लौट गई। विदर्भ के लिए दुबे ने 23.1 ओवर में नौ विकेट हासिल किए।
विदर्भ को भी संघर्ष करना पड़ा
मध्य प्रदेश की ओर से अथर्व महाजन ने सबसे अधिक 85 रन बनाए। उन्होंने 123 गेंद की अपनी पारी में पांच चौके और तीन छक्के लगाए। सारांश जैन ने 41 गेंद में 34 रन का योगदान दिया, जबकि आवेश खान 13 रन बनाकर नाबाद रहे। विदर्भ के लिए एक अन्य विकेट नचिकेत भुटे ने हासिल किया। इसके जवाब में विदर्भ की टीम भी मध्य प्रदेश के गेंदबाजों के सामने संघर्ष करती नजर आई। दिन का खेल समाप्त होने तक टीम ने 23 ओवर में चार विकेट पर 56 रन बनाए हैं और वह पहली पारी के आधार पर अभी 153 रन से पीछे हैं।
कप्तान अक्षय वाडकर नाबाद
कप्तान अक्षय वाडकर नौ जबकि ध्रुव शौरी 56 गेंद में 21 रन बनाकर खेल रहे हैं। मध्य प्रदेश की ओर से बाएं हाथ के स्पिनर कुमार कार्तिकेय ने 23 रन देकर तीन विकेट लिए जबकि आवेश को एक सफलता मिली। कानपुर में बड़ौदा ने ध्रुव पटेल (124) के शतक से उत्तर प्रदेश के खिलाफ छह विकेट पर 269 रन बनाए। उत्तर प्रदेश की ओर से करण शर्मा ने 39 रन देकर तीन विकेट चटकाए। पणजी में गोवा ने स्नेहल कोथांकर (116) के शतक और अभिनव तेजराणा (73) के अर्धशतक से बिहार के खिलाफ छह विकेट पर 288 रन बनाए। श्रीनगर में पुडुचेरी ने नेयन श्याम कंगायन (70) और मोहित काले (73) के अर्धशतक से जम्मू-कश्मीर के खिलाफ छह विकेट पर 261 रन बनाए।
कर्नाटक ने बनाया दबदबा
गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के बाद सलामी बल्लेबाज रोहन पाटिल और मयंक अग्रवाल के अर्धशतकों की मदद से कर्नाटक ने सोमवार को रणजी ट्रॉफी एलीट ग्रुप बी मुकाबले के पहले दिन असम के खिलाफ अपनी स्थिति मजबूत कर ली। असम की पहली पारी महज 135 रन पर समेटने के बाद कर्नाटक ने दिन का खेल समाप्त होने तक दो विकेट पर 180 रन बना लिए। कर्नाटक को आठ विकेट शेष रहते पहली पारी के आधार पर 45 रन की बढ़त हासिल हो गई। पाटिल ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 87 गेंदों में 89 रन (13 चौके, एक छक्का) बनाये जबकि मयंक अग्रवाल 95 गेंदों पर 57 रन बनाकर नाबाद हैं।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
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