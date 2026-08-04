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भारत की टेस्ट टीम के साथ श्रीलंका जाएंगे ये 2 अतिरिक्त स्पिनर, जानिए क्या होगा उनका काम

By Vikash Gaur
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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श्रीलंका दौरे के लिए पहले से ही चार स्पिनर भारतीय टीम का हिस्सा हैं, लेकिन फिर भी दो और अतिरिक्त स्पिनर्स को श्रीलंका ले जाया जा रहा है। बीसीसीआई दो और स्पिनर्स को नेट बॉलर के तौर पर यूज करना चाहती है।

Harsh Dubey Tanush Kotian
हर्ष दुबे और तनुष कोटियान

टीम इंडिया आज यानी मंगलवार 4 अगस्त को श्रीलंका पहुंच जाएगी, जहां भारतीय टीम को 15 अगस्त से 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है। इस सीरीज से पहले भारतीय टीम 7 अगस्त से 3 दिवसीय प्रैक्टिस गेम भी खेलने उतरेगी। इस टूर के लिए भारत की टेस्ट टीम में 4 स्पिनर्स को शामिल किया गया है, लेकिन फिर भी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई 2 और स्पिनर्स को श्रीलंका भेजने का फैसला कर चुका है। श्रीलंका जाने वाली टीम के साथ हर्ष दुबे और तनुष कोटियान भी जाने वाले हैं।

क्रिकबज की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव जैसे दो दिग्गजों के अलावा टीम में मानव सुथार और सारांश जैन को भी चुना गया है, लेकिन फिर भी हर्ष दुबे और तनुष कोटियान को टीम के साथ श्रीलंका भेजा जा रहा है। इसके पीछे का कारण यह है कि उन्हें मुख्य टीम में भले ही नहीं चुना गया है, लेकिन वे टीम को वहां स्पिन की प्रैक्टिस कराएंगे, क्योंकि श्रीलंका की परिस्थितियां स्पिन के अनुकूल होती हैं और उनमें ढलने के लिए टॉप स्पिनर्स को आप नेट्स में खेलेंगे तो इसका फायदा जरूर होगा।

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श्रीलंका जा रहे हैं अब 6 स्पिनर

स्पिन ऑलराउंडर हर्ष दुबे इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू कर चुके हैं, जबकि तनुष कोटियान इस सीरीज के लिए टीम में जगह बनाने के करीब थे, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट के अनुभवी स्पिनर सारांश जैन को टीम में शामिल किया गया। हालांकि, तनुष को फिर भी श्रीलंका जाने का मौका मिला है। वह और हर्ष दुबे उन स्पिनरों में शामिल हैं, जिन्हें सिलेक्टर्स ने टीम के साथ नेट बॉलर के तौर श्रीलंका ले जाने के लिए चुना है। वे रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार और सारांश जैन जैसे खिलाड़ियों के साथ स्पिन विभाव में शामिल होंगे।

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आज रवाना होगी भारतीय टीम

आपकी जानकारी के लिए बता दें, श्रीलंका जाने वाले ज्यादातर खिलाड़ी मुंबई में इकट्ठा हो गए हैं। टीम मंगलवार 4 अगस्त की देर शाम चार्टर फ्लाइट से कोलंबो के लिए उड़ान भरेगी। 15 से 19 अगस्त तक गॉल में पहला टेस्ट भारत और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा, जबकि कोलंबो में 23 से 27 अगस्त तक दूसरा मैच शेड्यूल है। कोलंबो में ही 7 अगस्त से वार्मअप मैच टीम इंडिया को खेलना है, ताकि यहां की परिस्थितियों से अभ्यस्त हुआ जा सके, क्योंकि अक्सर इस तरह के सवाल टेस्ट टूर से पहले उठते रहे हैं कि खिलाड़ियों को पर्याप्त मौका परिस्थितियों को पहचानने के लिए नहीं मिला।

Vikash Gaur

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


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