भारत की टेस्ट टीम के साथ श्रीलंका जाएंगे ये 2 अतिरिक्त स्पिनर, जानिए क्या होगा उनका काम
श्रीलंका दौरे के लिए पहले से ही चार स्पिनर भारतीय टीम का हिस्सा हैं, लेकिन फिर भी दो और अतिरिक्त स्पिनर्स को श्रीलंका ले जाया जा रहा है। बीसीसीआई दो और स्पिनर्स को नेट बॉलर के तौर पर यूज करना चाहती है।
टीम इंडिया आज यानी मंगलवार 4 अगस्त को श्रीलंका पहुंच जाएगी, जहां भारतीय टीम को 15 अगस्त से 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है। इस सीरीज से पहले भारतीय टीम 7 अगस्त से 3 दिवसीय प्रैक्टिस गेम भी खेलने उतरेगी। इस टूर के लिए भारत की टेस्ट टीम में 4 स्पिनर्स को शामिल किया गया है, लेकिन फिर भी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई 2 और स्पिनर्स को श्रीलंका भेजने का फैसला कर चुका है। श्रीलंका जाने वाली टीम के साथ हर्ष दुबे और तनुष कोटियान भी जाने वाले हैं।
क्रिकबज की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव जैसे दो दिग्गजों के अलावा टीम में मानव सुथार और सारांश जैन को भी चुना गया है, लेकिन फिर भी हर्ष दुबे और तनुष कोटियान को टीम के साथ श्रीलंका भेजा जा रहा है। इसके पीछे का कारण यह है कि उन्हें मुख्य टीम में भले ही नहीं चुना गया है, लेकिन वे टीम को वहां स्पिन की प्रैक्टिस कराएंगे, क्योंकि श्रीलंका की परिस्थितियां स्पिन के अनुकूल होती हैं और उनमें ढलने के लिए टॉप स्पिनर्स को आप नेट्स में खेलेंगे तो इसका फायदा जरूर होगा।
श्रीलंका जा रहे हैं अब 6 स्पिनर
स्पिन ऑलराउंडर हर्ष दुबे इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू कर चुके हैं, जबकि तनुष कोटियान इस सीरीज के लिए टीम में जगह बनाने के करीब थे, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट के अनुभवी स्पिनर सारांश जैन को टीम में शामिल किया गया। हालांकि, तनुष को फिर भी श्रीलंका जाने का मौका मिला है। वह और हर्ष दुबे उन स्पिनरों में शामिल हैं, जिन्हें सिलेक्टर्स ने टीम के साथ नेट बॉलर के तौर श्रीलंका ले जाने के लिए चुना है। वे रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार और सारांश जैन जैसे खिलाड़ियों के साथ स्पिन विभाव में शामिल होंगे।
आज रवाना होगी भारतीय टीम
आपकी जानकारी के लिए बता दें, श्रीलंका जाने वाले ज्यादातर खिलाड़ी मुंबई में इकट्ठा हो गए हैं। टीम मंगलवार 4 अगस्त की देर शाम चार्टर फ्लाइट से कोलंबो के लिए उड़ान भरेगी। 15 से 19 अगस्त तक गॉल में पहला टेस्ट भारत और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा, जबकि कोलंबो में 23 से 27 अगस्त तक दूसरा मैच शेड्यूल है। कोलंबो में ही 7 अगस्त से वार्मअप मैच टीम इंडिया को खेलना है, ताकि यहां की परिस्थितियों से अभ्यस्त हुआ जा सके, क्योंकि अक्सर इस तरह के सवाल टेस्ट टूर से पहले उठते रहे हैं कि खिलाड़ियों को पर्याप्त मौका परिस्थितियों को पहचानने के लिए नहीं मिला।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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