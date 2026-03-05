सेमीफाइनल में भारत को हराकर 30000 दर्शकों का मुंह बंद करना चाहते हैं हैरी ब्रुक
मैच से पहले टॉस के वक्त हैरी ब्रुक ने बड़ा बयान दिया है। वे शानदार प्रदर्शन के माध्यम से वानखेड़े स्टेडियम में मौजूद भारतीय दर्शकों को चुप कराना चाहते हैं और भारत को हराकर विश्व कप के फाइनल में 8 मार्च को न्यूजीलैंड का सामना करना चाहते हैं। जानिए उन्होंने और क्या कहा।
मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम में टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रुक ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। ब्रुक का मानना है कि पिच बल्लेबाजी के लिए अच्छी दिख रही है और उनकी टीम शुरुआती ओवरों में गेंद के साथ एक ठोस शुरुआत करके बाद में लक्ष्य का पीछा (चेज) करना पसंद करेगी। वानखेड़े का मैदान आज पूरी तरह 'नीले रंग के समंदर' में बदला हुआ है, जहां भारतीय प्रशंसकों की भारी भीड़ अपनी टीम का हौसला बढ़ाने पहुंची है। ब्रुक ने ईमानदारी से स्वीकार किया कि हालांकि उनकी टीम इस मैदान पर पहले खेल चुकी है, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों के पास यहां खेलने का अनुभव बहुत अधिक है, जो इंग्लैंड के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होगा।
मैच से पूर्व टॉस के समय हैरी ब्रुक ने भारतीय प्रशंसकों को चुप कराने की बात कही। उन्हें भरोसा है कि वे अपने प्रदर्शन के दम पर ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस की तरह भारतीय क्राउड को चुप करा सकेंगे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, "आज रात उन्हें (भारतीय टीम को) बहुत जबरदस्त समर्थन मिलने वाला है और उम्मीद है कि हम उन्हें (भीड़ को) काफी हद तक शांत रख पाएंगे।" ब्रुक का मानना है कि टी20 एक अनिश्चित खेल है, लेकिन जिस तरह से इंग्लैंड की टीम इस टूर्नामेंट के कठिन और करीबी मैचों को जीतकर यहां तक पहुंची है, वह उन्हें इस बड़े मुकाबले में अच्छी स्थिति में रखेगा। उनका लक्ष्य शुरुआती विकेट लेकर स्टेडियम के शोर को कम करना है।
इंग्लैंड ने अपनी रणनीति को मजबूत करने के लिए प्लेइंग-11 में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। उन्होंने परिस्थितियों को देखते हुए स्पिनर रेहान अहमद की जगह तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर जेमी ओवरटन को टीम में शामिल किया गया है। ब्रुक ने 'बैजबॉल' मानसिकता का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी टीम खतरों की ओर बढ़ने के लिए तैयार है और उन्हें उम्मीद है कि वे सही समय पर अपने खेल के शिखर पर पहुंचेंगे। हालांकि भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने भी कहा था कि वे पहले बल्लेबाजी ही करना चाहते थे, लेकिन ब्रुक का पहले गेंदबाजी का फैसला यह दर्शाता है कि वे वानखेड़े में बाद में बल्लेबाजी करते हुए मैच को नियंत्रित करना चाहते हैं। अब सारा दारोमदार इस बात पर है कि क्या ब्रुक की टीम भारतीय प्रशंसकों के उत्साह को ठंडा कर फाइनल का टिकट कटा पाएगी।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।