बेन स्टोक्स के जाते ही हैरी ब्रूक ने बताई मन में दबी इच्छा, कहा- फैसला मेरे हाथ में नहीं लेकिन...
बेन स्टोक्स के जाते ही हैरी ब्रूक ने मन में दबी इच्छा बताई है। वह इंग्लैंड का टेस्ट कप्तान बनना चाहते हैं। स्टोक्स ने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया।
हैरी ब्रूक ने कहा है कि इंग्लैंड की टेस्ट टीम का नया कप्तान बनना उनके लिए बड़े सम्मान की बात होगी। यह बयान उन्होंने उस समय दिया, जब हाल ही में संन्यास लेने वाले बेन स्टोक्स ने उन्हें यह भूमिका संभालने के लिए अपना '100 प्रतिशत समर्थन' दिया था। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट के दौरान स्टोक्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा की थी, जिससे इंग्लैंड क्रिकेट में एक बड़ा खालीपन पैदा हो गया है। पिछली एशेज से ही टेस्ट टीम के उपकप्तान रहे ब्रूक को स्टोक्स ने शनिवार शाम अपने फैसले की जानकारी दी थी। रूट को भी उसी समय इसकी जानकारी दी गई। इसके बाद रविवार सुबह चौथे दिन का खेल शुरू होने से पहले स्टोक्स ने ड्रेसिंग रूम में पूरी टीम को अपने निर्णय से अवगत कराया।
दूसरे टेस्ट में ब्रूक नहीं, रूट थे कप्तान
27 वर्षीय ब्रूक को न्यूजीलैंड सीरीज के दूसरे टेस्ट में कप्तानी का मौका नहीं मिला था, जबकि स्टोक्स पहले टेस्ट के बाद नाइट क्लब विवाद के चलते बाहर थे। स्टोक्स और गस एटकिंसन ने टीम का मध्यरात्रि कर्फ्यू तोड़ा था। उस समय इंग्लैंड के मैनेजिंग डायरेक्टर रॉब की ने कहा था कि ब्रूक का सिर्फ अपने क्रिकेट पर ध्यान देना बेहतर होगा। साथ ही यह भी माना गया कि कप्तानी मिलने पर उनसे असहज सवाल पूछे जा सकते थे, क्योंकि टीम में कर्फ्यू लागू करने की एक वजह पिछले एशेज दौरे से पहले वेलिंग्टन में एक बाउंसर के साथ ब्रूक की झड़प भी थी। दूसरे टेस्ट में जो रूट ने कप्तानी की थी, लेकिन माना जा रहा है कि वे लंबे समय तक यह भूमिका निभाने के इच्छुक नहीं हैं। ऐसे में स्टोक्स द्वारा ब्रूक का समर्थन करना आंशिक रूप से रूट की अनिच्छा से भी जुड़ा हो सकता है। इंग्लैंड अंडर 19 टीम की कप्तानी कर चुके ब्रूक पिछले साल से इंग्लैंड की सीमित ओवरों की टीमों की कमान संभाल रहे हैं। भारत के खिलाफ टी 20 सीरीज की पूर्व संध्या पर उन्होंने टेस्ट कप्तानी संभालने की इच्छा भी जाहिर की।
'फैसला मेरे हाथ में नहीं है लेकिन...'
ब्रूक ने मंगलवार को कहा, "यह मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान होगा। टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड की कप्तानी करना हमारे खेल का सर्वोच्च स्तर है और एक विशेष उपलब्धि होगी।'' ब्रूक ने कहा, "टेस्ट क्रिकेट खेलना मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। यह मेरा सपना रहा है और बचपन से मैं यही करना चाहता था। फैसला मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन अगर यह जिम्मेदारी मुझे मिलती है तो मैं खुशी-खुशी इसे स्वीकार करूंगा।" साल 2009 में एंड्रयू स्ट्रॉस आखिरी ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने एकसाथ इंग्लैंड की तीनों फॉर्मेट की कप्तानी की थी। हालांकि, तब टी20 क्रिकेट उतना नहीं था, जितना आज खेला जाता है। ब्रूक ने कहा, “मुझे लगता है कि यह संभव है। मैं यह नहीं कह रहा कि यह आसान होगा, लेकिन मुझे यकीन है कि ऐसा किया जा सकता है।”
'यही वजह है कि मैं IPL में नहीं खेलता'
ब्रूक को पिछले साल दिल्ली कैपिटल्स के साथ अपना अनुबंध छोड़ने के कारण दो साल के आईपीएल प्रतिबंध का सामना करना पड़ा था, क्योंकि उन्होंने इंग्लैंड की सीमित ओवर फॉर्मेट की कप्तानी संभालने को प्राथमिकता दी थी। उन्होंने कहा, ''मैं फ्रेंचाइजी क्रिकेट नहीं खेलता, इसलिए कैलेंडर में ऐसे दौर होते हैं जब मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा होता। उस समय मैं अपनी फिटनेस पर काम कर सकता हूं और तीनों फॉर्मेट के लिए तैयारी कर सकता हूं। चाहे मैं टेस्ट कप्तान बनूं या नहीं, मेरे लिए इंग्लैंड के लिए खेलना ही सबसे बड़ी बात है।" ब्रूक ने कहा कि उन्होंने खुद को पूरी तरह इंग्लैंड क्रिकेट के लिए समर्पित कर दिया है। उन्होंने कहा, "मैंने तय किया है कि द हंड्रेड को छोड़कर कोई फ्रेंचाइजी क्रिकेट नहीं खेलूंगा। मेरा पूरा ध्यान इंग्लैंड के लिए क्रिकेट खेलने पर है। मैदान के अंदर और बाहर जो भी करता हूं, उसका मकसद इंग्लैंड के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देना होता है। यही वजह है कि मैं आईपीएल, पीएसएल या अन्य फ्रेंचाइजी लीग में नहीं खेलता।"
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।
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