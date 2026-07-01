Livehindustan होमहोमफोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बेन स्टोक्स के जाते ही हैरी ब्रूक ने बताई मन में दबी इच्छा, कहा- फैसला मेरे हाथ में नहीं लेकिन...

Md.Akram चेस्टर-ली-स्ट्रीट, वार्ता
Follow us on Google News
share

बेन स्टोक्स के जाते ही हैरी ब्रूक ने मन में दबी इच्छा बताई है। वह इंग्लैंड का टेस्ट कप्तान बनना चाहते हैं। स्टोक्स ने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया।

बेन स्टोक्स के जाते ही हैरी ब्रूक ने बताई मन में दबी इच्छा, कहा- फैसला मेरे हाथ में नहीं लेकिन...

हैरी ब्रूक ने कहा है कि इंग्लैंड की टेस्ट टीम का नया कप्तान बनना उनके लिए बड़े सम्मान की बात होगी। यह बयान उन्होंने उस समय दिया, जब हाल ही में संन्यास लेने वाले बेन स्टोक्स ने उन्हें यह भूमिका संभालने के लिए अपना '100 प्रतिशत समर्थन' दिया था। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट के दौरान स्टोक्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा की थी, जिससे इंग्लैंड क्रिकेट में एक बड़ा खालीपन पैदा हो गया है। पिछली एशेज से ही टेस्ट टीम के उपकप्तान रहे ब्रूक को स्टोक्स ने शनिवार शाम अपने फैसले की जानकारी दी थी। रूट को भी उसी समय इसकी जानकारी दी गई। इसके बाद रविवार सुबह चौथे दिन का खेल शुरू होने से पहले स्टोक्स ने ड्रेसिंग रूम में पूरी टीम को अपने निर्णय से अवगत कराया।

दूसरे टेस्ट में ब्रूक नहीं, रूट थे कप्तान

27 वर्षीय ब्रूक को न्यूजीलैंड सीरीज के दूसरे टेस्ट में कप्तानी का मौका नहीं मिला था, जबकि स्टोक्स पहले टेस्ट के बाद नाइट क्लब विवाद के चलते बाहर थे। स्टोक्स और गस एटकिंसन ने टीम का मध्यरात्रि कर्फ्यू तोड़ा था। उस समय इंग्लैंड के मैनेजिंग डायरेक्टर रॉब की ने कहा था कि ब्रूक का सिर्फ अपने क्रिकेट पर ध्यान देना बेहतर होगा। साथ ही यह भी माना गया कि कप्तानी मिलने पर उनसे असहज सवाल पूछे जा सकते थे, क्योंकि टीम में कर्फ्यू लागू करने की एक वजह पिछले एशेज दौरे से पहले वेलिंग्टन में एक बाउंसर के साथ ब्रूक की झड़प भी थी। दूसरे टेस्ट में जो रूट ने कप्तानी की थी, लेकिन माना जा रहा है कि वे लंबे समय तक यह भूमिका निभाने के इच्छुक नहीं हैं। ऐसे में स्टोक्स द्वारा ब्रूक का समर्थन करना आंशिक रूप से रूट की अनिच्छा से भी जुड़ा हो सकता है। इंग्लैंड अंडर 19 टीम की कप्तानी कर चुके ब्रूक पिछले साल से इंग्लैंड की सीमित ओवरों की टीमों की कमान संभाल रहे हैं। भारत के खिलाफ टी 20 सीरीज की पूर्व संध्या पर उन्होंने टेस्ट कप्तानी संभालने की इच्छा भी जाहिर की।

'फैसला मेरे हाथ में नहीं है लेकिन...'

ब्रूक ने मंगलवार को कहा, "यह मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान होगा। टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड की कप्तानी करना हमारे खेल का सर्वोच्च स्तर है और एक विशेष उपलब्धि होगी।'' ब्रूक ने कहा, "टेस्ट क्रिकेट खेलना मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। यह मेरा सपना रहा है और बचपन से मैं यही करना चाहता था। फैसला मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन अगर यह जिम्मेदारी मुझे मिलती है तो मैं खुशी-खुशी इसे स्वीकार करूंगा।" साल 2009 में एंड्रयू स्ट्रॉस आखिरी ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने एकसाथ इंग्लैंड की तीनों फॉर्मेट की कप्तानी की थी। हालांकि, तब टी20 क्रिकेट उतना नहीं था, जितना आज खेला जाता है। ब्रूक ने कहा, “मुझे लगता है कि यह संभव है। मैं यह नहीं कह रहा कि यह आसान होगा, लेकिन मुझे यकीन है कि ऐसा किया जा सकता है।”

ये भी पढ़ें:' टीम जूझ रही थी और स्टोक्स ने...', रिटायरमेंट पर भड़का पूर्व इंग्लिश दिग्गज
ये भी पढ़ें:बेन स्टोक्स को हेड कोच ने की थी मनाने की कोशिश, मगर इसलिए नहीं बन पाई बात

'यही वजह है कि मैं IPL में नहीं खेलता'

ब्रूक को पिछले साल दिल्ली कैपिटल्स के साथ अपना अनुबंध छोड़ने के कारण दो साल के आईपीएल प्रतिबंध का सामना करना पड़ा था, क्योंकि उन्होंने इंग्लैंड की सीमित ओवर फॉर्मेट की कप्तानी संभालने को प्राथमिकता दी थी। उन्होंने कहा, ''मैं फ्रेंचाइजी क्रिकेट नहीं खेलता, इसलिए कैलेंडर में ऐसे दौर होते हैं जब मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा होता। उस समय मैं अपनी फिटनेस पर काम कर सकता हूं और तीनों फॉर्मेट के लिए तैयारी कर सकता हूं। चाहे मैं टेस्ट कप्तान बनूं या नहीं, मेरे लिए इंग्लैंड के लिए खेलना ही सबसे बड़ी बात है।" ब्रूक ने कहा कि उन्होंने खुद को पूरी तरह इंग्लैंड क्रिकेट के लिए समर्पित कर दिया है। उन्होंने कहा, "मैंने तय किया है कि द हंड्रेड को छोड़कर कोई फ्रेंचाइजी क्रिकेट नहीं खेलूंगा। मेरा पूरा ध्यान इंग्लैंड के लिए क्रिकेट खेलने पर है। मैदान के अंदर और बाहर जो भी करता हूं, उसका मकसद इंग्लैंड के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देना होता है। यही वजह है कि मैं आईपीएल, पीएसएल या अन्य फ्रेंचाइजी लीग में नहीं खेलता।"

Md.Akram

लेखक के बारे में

Md.Akram

मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार

परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।


अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।


विशेषज्ञता:
मैचों की लाइव कवरेज और एनालिसिस
स्टैट्स बेस्ड दिलचस्पी स्टोरीज
हेडलाइन फ्रेमिंग और कॉपी एडिटिंग में मजबूत पकड़
डेडलाइन मैनेजमेंट और हाई-प्रेशर सिचुएशन में सटीक निर्णय

और पढ़ें
Harry Brook Ben Stokes England Cricket Team
Cricket News लेटेस्ट मैच अपडेट, IPL 2026 , Orange Cap in IPL 2026 और Purple Cap की रेस, IPL 2026 Points Table , IPL 2026 Schedule आज के बड़े मुकाबले PBKS vs MI Live Score और पल-पल के Live Cricket Score अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। सभी क्रिकेट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।