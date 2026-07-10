भारत को हराने में अलग ही मजा है...T20 सीरीज जीतने के बाद इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने दिया बयान
इंग्लैंड की टीम के कप्तान हैरी ब्रूक ने कमाल की पारी खेलकर टीम को जिताया और प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। मैच के बाद उन्होंने कहा कि टीम इंडिया के खिलाफ सीरीज जीतना अच्छा होता है।
इंग्लैंड की टीम ने टीम इंडिया को 5 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज में 3-0 से पीछे कर दिया और सीरीज पर कब्जा कर लिया। इंग्लैंड की टीम के सामने 159 रनों का लक्ष्य था, लेकिन 14वें ही ओवर में इस टारगेट को इंग्लैंड ने हासिल कर लिया। कप्तान हैरी ब्रूक ने 35 गेंदों में 79 रनों की पारी खेली, जबकि 59 रन फिल साल्ट ने बनाए। ब्रूक प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। इस जीत से हैरी ब्रूक काफी खुश नजर आए, क्योंकि सीरीज भी अब उन्होंने जीत ली है। उन्होंने यह भी कहा है कि इंडिया के खिलाफ सीरीज जीतना अच्छा होता है।
हैरी ब्रूक ने बतौर कप्तान सीरीज जीत ली है, जबकि इस मैच में वे प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे। इसको लेकर उन्होंने कहा, "हां, आज रात बहुत मजा आया। इंडिया को हराना हमेशा अच्छा होता है, वे कई सालों से एक बहुत मज़बूत टीम रहे हैं और एक गेम बाकी रहते उन्हें 3-0 से हराना, हम बहुत खुश हैं।"
इंग्लैंड के लिए क्या अच्छा रहा?
पिछले 3 मैचों में क्या अच्छा रहा? बैटिंग या बॉलिंग? इस पर कप्तान ब्रूक ने कहा, "सच में, दोनों। दो बातें तो पक्की हैं, एक तो जिस तरह से हमने सरफेस के हिसाब से खुद को ढाला है और उस सरफेस से निपटने के लिए अलग-अलग स्किल्स का इस्तेमाल किया है और फिर कोच से प्लेयर्स और प्लेयर्स से कोच तक का कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया रहा है और, हां, ये दो बातें हैं जो सच में सबसे अलग हैं।"
टीम के सीनियर्स को लेकर ब्रूक ने कहा, "जरूर। जोफ्रा (आर्चर) और टोंगी (जोश टंग) फिर से, बहुत अच्छे रहे। वे वहां अच्छी बातचीत कर रहे हैं और यह भी सीख रहे हैं कि उस सरफेस पर सबसे अच्छी बॉलिंग कैसे करें। जोस स्पिनर्स के साथ, स्टंप्स पर खड़े रहे, वह हमारे लिए बहुत कीमती खिलाड़ी हैं, जैसा कि वह कई सालों से रहे हैं। और बस थोड़ी-बहुत बातचीत करने से भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है।"
नंबर वन बनना हमारा लक्ष्य है-ब्रूक
अगर 4-0 से भारत को हराया तो नंबर वन भी इंग्लैंड की टीम बन सकती है। इसको लेकर कप्तान हैरी ब्रूक से पूछा गया तो उन्होंने कहा, “अगर मैं सच कहूं तो दुनिया की नंबर एक टीम बनना बहुत अच्छा होगा (मुस्कुराते हुए)। यह पक्का हमारा लक्ष्य है। हम वही करते रहेंगे जो हमने इस सीरीज में अब तक किया है, और हम अपनी बात पर अड़े रहेंगे, और उम्मीद है कि हम 4-0 से जीतेंगे।”
अपनी खुद की बल्लेबाजी पर ब्रूक बोले, "हां, अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा और फिर, यह कोच के साथ उनकी बातचीत थी, यह पता लगाने की कोशिश करना कि बॉल को जमीन पर कहां मारना सबसे अच्छा है और शुक्र है, मैं पूरे मैदान में कोशिश कर सकता हूं। मुझे लगा कि आज पेस का इस्तेमाल करना शायद सबसे अच्छा ऑप्शन था और शुक्र है कि मैंने बीच से कुछ बॉल निकाल लीं।"
जब खुद कोई प्रदर्शन करता है तो वह टीम में अच्छा संदेश भेजता है। इसको लेकर हैरी ने कहा, "मुझे लगता है कि सच कहूं तो हर कोई ऐसा कर सकता है, क्योंकि हमारी बैटिंग लाइनअप में बहुत गहराई है और हमने आज रेहान को शामिल किया, जो आखिर में नंबर आठ पर आएगा, जो लंबी गेंद भी मार सकता है। तो यहां एक छोटे से मैदान पर, 60 मीटर सीधे, उस एक्स्ट्रा गहराई के कारण, हमने गेम जीतने के लिए अपनी बैटिंग पर भरोसा किया।"
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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