हैरी ब्रूक की नजरों में गिर गया अपना ही वर्ल्ड रिकॉर्ड, बोले- ऐसे दोहरे शतक की कोई वैल्यू नहीं, जो…
हैरी ब्रूक की नजरों में अपना ही वर्ल्ड रिकॉर्ड गिर गया। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने के बाद उन्होंने कहा है कि ऐसे दोहरे शतक की कोई वैल्यू नहीं, जो हार में आया हो।
इंग्लैंड की टीम के कप्तान हैरी ब्रूक ने गुरुवार 22 अक्टूबर 2026 को एक ऐतिहासिक पारी खेली। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास का सबसे तेज दोहरा शतक हैरी ब्रूक ने जड़ा। शुभमन गिल ने 117 गेंदों में वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में डबल सेंचुरी ठोकी थी, लेकिन हैरी ब्रूक ने 114 गेंदों में ही 200 रनों का आंकड़ा पार कर लिया था। हैरी ब्रूक के नाम अब ये विश्व रिकॉर्ड है कि वे सबसे तेज दोहरा शतक जड़ने वाले बल्लेबाज वनडे क्रिकेट में हैं। हालांकि, इस दोहरे शतक की वैल्यू हैरी ब्रूक की नजरों में कुछ भी नहीं हैं। उनका मानना है कि उनकी टीम को हार मिली है। ऐसे में इसके कोई मायने नहीं हैं।
हैरी ब्रूक से पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी में पूछा गया कि इस हाई स्कोरिंग गेम के बारे में आपका क्या मानना है तो इसके जवाब में इंग्लैंड के कप्तान ने कहा, "यह क्रिकेट का जबरदस्त गेम था। मुझे लगा कि दोनों टीमें बहुत अच्छी थीं। बदकिस्मती से, श्रीलंका ने हमें हरा दिया। हम बॉल से ठीक से खेल नहीं पाए और उनकी ताकत के हिसाब से थोड़ा खेले और फिर उन्होंने 400 रन बनाकर जबरदस्त क्रिकेट खेला। मुझे लगता है आपने कहा था कि 20 साल में पहली बार यह एक जबरदस्त कामयाबी है, तो उन्हें बधाई।"
मेरी नजर में इसकी कोई वैल्यू नहीं- हैरी ब्रूक
वहीं, अपनी डबल सेंचुरी पर हैरी ब्रूक ने कहा, "हां, यह अच्छा है। बदकिस्मती से, अब हारने वाली टीम का कोई मतलब नहीं है। मेरी नजर में इसकी कोई वैल्यू नहीं है।" आगे और मुश्किल टीम के लिए होगी? इस पर कप्तान ब्रूक ने कहा, “हां, हमें थोड़ा ड्रॉइंग बोर्ड पर वापस जाना होगा। नहीं, हम जानते हैं कि हमसे कहां गलती हुई है। बदकिस्मती से, हमने बॉल से अच्छा परफॉर्म नहीं किया। अगले कुछ गेम में हमारे पास फाइनल में जगह बनाने का शानदार मौका है और हां, हमें चीजों को सिंपल रखना होगा और खुद को सपोर्ट करना होगा और अगले गेम में फिर से खेलना होगा।”
इंग्लैंड ने बनाए थे 429 रन
मैच की बात करें तो इंग्लैंड की टीम ने हैरी ब्रूक के दोहरे शतक की बदौलत 4 विकेट खोकर 429 रन बनाए थे। इसके बाद लग रहा था कि श्रीलंका के लिए 430 के लक्ष्य को चेज करना संभव नहीं होगा, क्योंकि इंग्लैंड के पास अच्छी गेंदबाजी यूनिट थी। हालांकि, क्रिकेट में कुछ भी असंभव नहीं होता और यह एक बार फिर से साबित हो गया। श्रीलंका ने 8 विकेट जरूर खोए, लेकिन 50वें ओवर की पांचवीं गेंद पर 430 रन बनाकर इतिहास रच दिया। श्रीलंका ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास की दूसरी सबसे सफल रन चेज की। एशिया की पहली टीम है, जिसने इतना बड़ा स्कोर वनडे क्रिकेट में चेज किया है।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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