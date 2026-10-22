हैरी ब्रूक ने पाकिस्तान में ठोका सबसे तेज दोहरा शतक, शुभमन गिल का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटा
इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज हैरी ब्रूक ने वनडे में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ मुकाबले में सिर्फ 114 गेंदों में दोहरा शतक मारा।
इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने गुरुवार को श्रीलंका के खिलाफ वनडे मैच के दौरान वनडे का सबसे तेज दोहरा शतक लगाया। उन्होंने शुभमन गिल का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ हाल में दोहरा शतक जड़ा था। हैरी ने रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में 114 गेंदों में 200 रन पूरे किए। वह इंग्लैंड के लिए 200 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज भी बन गए हैं। उनकी इस धमाकेदार पारी की बदौलत इंग्लैंड ने श्रीलंका के खिलाफ ट्राई सीरीज में 50 ओवर में 4 विकेट खोकर 429 रन बनाए। ब्रूक पारी की आखिरी गेंद पर आउट हुए।
वनडे में सबसे तेज दोहरा शतक
इंग्लैंड के हैरी ब्रूक वनडे में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 114 गेंदों में 200 रन पूरे किए। ब्रूक ने अपनी पारी में 21 चौके और 10 छक्के लगाए। उन्होंने भारतीय कप्तान शुभमन गिल का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 117 गेंदों में वेस्टइंडीज के खिलाफ दोहरा शतक जमाया था। भारत के बल्लेबाज ईशान किशन ने 126 गेंदों में ये कारनामा किया है। ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल ने अफगानिस्तान के खिलाफ मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में 2023 में 128 गेंदों में 200 रन पूरे किए थे। वहीं श्रीलंका के पाथुम निसांका ने अफगानिस्तान के खिलाफ 2024 में 136 गेंदों में 200 रन बनाए थे।
ब्रुक इंग्लैंड के लिए दोहरा शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज भी बन गए हैं। अब तक पुरुष वनडे क्रिकेट में कुल 14 दोहरा शतक लगे हैं। रोहित शर्मा ने तीन बार 200 से अधिक का स्कोर बनाया है, जबकि शुभमन गिल ने दो बार ये कमाल किया है। सचिन तेंदुलकर वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज हैं उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 147 गेंद में 200 रन बनाए थे।
इंग्लैंड ने बनाए 429 रन
इंग्लैंड ने गुरुवार को रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में 50 ओवर में 4 विकेट खोकर 429 रन बनाए। इंग्लैंड ने आठवीं बार वनडे में 400 से अधिक का स्कोर बनाया है। इंग्लैंड के लिए टॉम बैंटन और बेन डकेट ने दमदार शुरुआत दिलाई। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 74 रन की साझेदारी हुई। बेंटन 51 गेंद में 50 रन बनाकर आउट हुए। बेन डकेट ने 39 गेंद में 29 रन बनाए। इसके बाद जो रूट और हैरी ब्रूक के बीच 127 गेंद में 159 रन की साझेदारी हुई। जो रूट 66 गेंद में 69 रन की साझेदारी हुई। हैरी ने फिर विल जैक्स के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया और विल के साथ 77 गेंद में 185 रन जोड़े। ब्रूक ने 116 गेंदों का सामना करते हुए 21 चौके और 10 छक्के लगाए। उन्होंने 202 रन बनाए। विल जैक्स ने 30 गेंद में ताबड़तोड़ 66 रन बनाए। उन्होंने पारी में 8 चौके और तीन छक्के लगाए।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
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