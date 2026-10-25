दोहरा शतक लगाने वाले हैरी ब्रूक अगले ही मैच में फ्लॉप, लालच के चक्कर में हुए रन आउट; वीडियो
श्रीलंका के खिलाफ सबसे तेज दोहरा शतक लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले हैरी ब्रूक अपने अगले ही मैच में फ्लॉप हुए हैं। इंग्लैंड के कप्तान हैरी पाकिस्तान के खिलाफ मैच में एक के स्कोर पर रन आउट हुए।
इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने श्रीलंका के खिलाफ ट्राई सीरीज के तीसरे मुकाबले में श्रीलंका के खिलाफ सबसे तेज दोहरा शतक लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था लेकिन रविवार को पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में ज्यादा देर तक क्रीज पर टिक नहीं सके। ब्रूक रन आउट होकर पवेलियन लौटे। दो रन चुराने के प्रयास में वह अपना विकेट गंवा बैठे। पाकिस्तान ने लाहौर में खेले जा रहे चौथे मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है और ये फैसला शुरुआती ओवरों तक सही भी साबित हुआ है। इंग्लैंड को टॉप ऑर्डर पवेलियन लौट गया है।
पाकिस्तान के खिलाफ हुए रन आउट
हैरी ब्रूक रविवार को पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में तीसरे ओवर में जो रूट के आउट होने के बाद क्रीज पर उतरे। इसके बाद शाहीन अफरीदी के ओवर में दो रन चुराने के प्रयास में वह रन आउट हो गए। उन्होंने 5वें ओवर की अंतिम गेंद पर दो रन लेने की कोशिश की लेकिन वह समय पर क्रीज के अंदर नहीं पहुंच सके। रिप्ले में दिखा कि दूसरे रन के लिए लौटते समय वह फिसल गए थे। हालांकि जब वह आउट हुए तो क्रीज से करीब एक फुट दूर थे। इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने सात गेंद में एक रन बनाए।
इंग्लैंड की खराब शुरुआत
पाकिस्तान के खिलाफ मैच में पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। टीम ने पहले ही ओवर में टॉम बैंटन का विकेट गंवाया। वह 5 गेंद में 4 रन बनाकर शाहीन अफरीदी का शिकार बने। जो रूट सात गेंद में पांच रन ही बना पाए। उन्हें भी अफरीदी ने आउट किया। हैरी ब्रूक रन आउट हुए, जबकि जॉर्डन काक्स को हारिस राउफ ने पवेलियन भेजा।
श्रीलंका के खिलाफ जड़ा था दोहरा शतक
हैरी ब्रूक ने महज 114 गेंदों में 200 रन पूरे कर पुरुष वनडे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया था। वह इस प्रारूप में दोहरा शतक जड़ने वाले इंग्लैंड के पहले बल्लेबाज भी बने थे। ब्रूक ने अपनी पारी में 21 चौके और 10 छक्के लगाए। उन्होंने चौका जड़कर 75 गेंदों में अपना शतक पूरा किया और इसके बाद आक्रामक बल्लेबाजी जारी रखते हुए 150 रन का आंकड़ा पार किया। शतक से दोहरे शतक तक पहुंचने के लिए उन्होंने केवल 39 गेंदें खेलीं। आखिरी ओवर में जनिथ लियानागे की गेंद पर पैडल स्वीप खेलकर उन्होंने दोहरा शतक पूरा किया। वह पारी की अंतिम गेंद पर 202 रन बनाकर आउट हो गए।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
परिचय और अनुभव
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
खेल विश्लेषण एवं रिपोर्टिंग
लाइव मैच कवरेज और डेटा विश्लेषण
खिलाड़ियों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और प्रोफाइल
डिजिटल स्पोर्ट्स कंटेंट स्ट्रेटजी