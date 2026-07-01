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वैभव सूर्यवंशी को रोकने के लिए इंग्लैंड के पास है धांसू प्लान, मगर उनके खेलने पर है संशय

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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वैभव सूर्यवंशी को लेकर इंग्लैंड की टीम के कप्तान हैरी ब्रूक ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि वह बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन हमारे पास भी उनको काउंटर करने के लिए धांसू प्लान है। क्या उन्हें मौका मिलेगा? ये सवाल है।

वैभव सूर्यवंशी को रोकने के लिए इंग्लैंड के पास है धांसू प्लान, मगर उनके खेलने पर है संशय

इंग्लैंड की टीम को भी वैभव सूर्यवंशी के खतरे का अंदाजा है। यही कारण है कि इंग्लैंड की टीम के कप्तान हैरी ब्रूक ने इस 15 साल के ओपनर को लेकर बयान दिया है। ब्रूक ने कहा है कि वह भारत के सबसे एक्साइटिंग टैलेंट को लेकर कोई चूक नहीं चाहते। उनके लिए हमारे पास धांसू प्लान है। हालांकि, सवाल वही है कि क्या वैभव सूर्यवंशी को डेब्यू करने का मौका मिलेगा? भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधा जवाब देते हुए कहा है कि अभी भी सीनियर खिलाड़ियों पर भरोसा किया जाएगा।

आयरलैंड के दौरे पर वैभव सूर्यवंशी को दो मैचों की टी20 सीरीज में मौका नहीं मिला था। ऐसे में लग रहा है कि इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज में वह डेब्यू करेंगे। हालांकि, पहले कुछ मैचों में उनके खेलने की संभावना बहुत कम है। बिना इंटरनेशनल डेब्यू के ही वैभव सूर्यवंशी ने अपना नाम बनाया हुआ है। हर कोई उन्हीं की बात कर रहा है, खासकर उस समय जब इंग्लैंड के दौरे से पहले आयरलैड में भारत को 2-0 से हार का सामना करना पड़ा, जहां भारतीय टॉप ऑर्डर बुरी तरह फेल रहा।

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वैभव सूर्यवंशी मचा चुके हैं तबाही

आईपीएल 2026 में ऑरेंज कैप समेत 5 बड़े अवॉर्ड अपने नाम करने वाले वैभव सूर्यवंशी हाल ही में इंडिया ए के लिए खेले थे। श्रीलंका में ट्राई नेशन वनडे सीरीज के फाइनल में उन्होंने 11 गेंदों में अर्धशतक जड़कर फिर से अपनी छाप छोड़ी थी। हालांकि, डरहम के चेस्टर-ले-स्ट्रीट में खेले जाने वाले मैच में उनके डेब्यू करने पर अनिश्चितता है, लेकिन मैच की पूर्व संध्या पर इंग्लैंड की व्हाइट बॉल टीम के कैप्टन हैरी ब्रूक ने कहा है कि वैभव के लिए उनके पास प्लान्स हैं। इंग्लैंड के कप्तान ने कहा, "बहुत टैलेंटेड लग रहा है, लेकिन हमारे प्लान तैयार हैं।"

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टीम मैनेजमेंट अभी सीनियर्स पर कर रहा भरोसा

वैभव सूर्यवंशी को लेकर हर कोई एक्साइटेड है। टीम इंडिया के असिस्टेंट कोच ने आयरलैंड सीरीज के दौरान कहा था कि वैभव पूरी तरह से डेब्यू के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्होंने यह भी माना था कि मैनेजमेंट सीनियर प्लेयर्स को बैक करेगा, जिन्होंने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत को जीत दिलाई थी। यहां तक कि श्रेयस अय्यर ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 मैच की पूर्व संध्या पर कहा कि वैभव सूर्यवंशी शानदार प्लेयर हैं, लेकिन हर किसी को चांस मिलना चाहिए। उन्हें आगे मौके मिलेंगे, लेकिन शायद अभी के लिए सीनियर डिजर्व करते हैं।

Vikash Gaur

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


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विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


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