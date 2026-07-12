भारत से वर्ल्ड नंबर-1 का ताज छीनकर बहुत खुश हैं हैरी ब्रूक, बोले- हम इसके हकदार
इंग्लैंड ने टी20 सीरीज में भारत का सूपड़ा साफ कर आईसीसी टी20 टीम रैंकिंग में भी नंबर-1 का ताज हासिल कर लिया है। 1600 से अधिक दिन बाद टीम इंडिया दूसरे पायदान पर खिसकी है। हैरी ब्रूक इस प्रदर्शन से काफी खुश हैं।
हैरी ब्रूक की अगुवाई वाली इंग्लैंड की टीम ने 5 मैच की टी20 सीरीज में ना सिर्फ टीम इंडिया का सूपड़ा साफ किया, बल्कि आईसीसी टी20 टीम रैंकिंग में नंबर-1 का ताज भी छीना। भारत ने 4 साल के बाद नंबर-1 की कुर्सी गंवाई है। इसके पीछे इंग्लैंड का दमदार प्रदर्शन है। इस सीरीज में इंग्लिश टीम ने हर डिपार्टमेंट में भारत को मात दी और 4-0 से जीत दर्ज की। हैरी ब्रूक ने टीम को सामने से लीड किया और सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाकर प्लेयर ऑफ द मैच बने। हैरी ब्रूक ने बताया कि दो मैच पहले ही उन्हें पता चल गया था कि इंग्लैंड के पास वर्ल्ड नंबर-1 बनने का मौका है। उन्होंने टीम की इस कामियाबी पर कहा कि वह थोड़े से सेलिब्रेशन के हकदार हैं।
हैरी ब्रूक ने 5वें टी20 में जोस बटलर के साथ रिकॉर्ड 233 रनों की साझेदारी की। यह टी20 क्रिकेट में किसी भी विकेट के लिए दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी है। उन्होंने बटलर के साथ पार्टरनशिप पर कहा, "हां, हमने वहां बहुत मजा किया। हम एक-दूसरे से टकराए, हम अच्छे से दौड़े, और हमने बहुत सारी बाउंड्री लगाईं। तो, हां, जोस के साथ बैटिंग करना बहुत मजेदार था।
क्या आप एक-दूसरे से मुकाबला करते हैं?
नहीं, सच में नहीं। हम बस खुद को सबसे अच्छी पोजिशन में लाने की कोशिश कर रहे थे ताकि आखिर में एक बड़ा टोटल डिफेंड कर सकें। और हमने साथ में बहुत अच्छी बैटिंग की।
शुरू से ही आपका शॉट सिलेक्शन देखकर। प्योर क्रिकेटिंग शॉट्स, आपकी सोच बहुत साफ है?
हां, क्रिकेट बहुत आसान गेम है। हम इसे बहुत मुश्किल बना देते हैं। और मैं बस वहां खड़ा होकर बॉल को जितना हो सके करीब से देखना चाहता था और बस वही शॉट खेलना चाहता था जिसकी वह बॉल डिजर्व करती थी, सच में।
वर्ल्ड नंबर-1 बनने पर
हम खुद को वर्ल्ड नंबर वन बनाने में कामयाब रहे हैं, जो दूसरे गेम के बाद एक गोल था, पता चला कि चार्ट में टॉप पर रहने के लिए हमें अगले दो गेम जीतने थे। तो, हम इससे बहुत खुश हैं। सभी लड़के बहुत खुश हैं। और हम थोड़े से सेलिब्रेशन के हकदार हैं।
स्पिन एक एरिया रहा है, आप इसमें विश्वास करते हैं?
हां, मुझे लगता है कि आपको बॉल को पार्क के बाहर हिट करने के लिए उसमें और ज्यादा पेस बनानी होगी। और हमारे पास कुछ बहुत स्किलफुल स्पिनर भी हैं जिनमें बैट्समैन को सोचने पर मजबूर करने की बहुत समझ और काबिलियत है। और मेरी कप्तानी में अब तक, हमने बहुत स्पिन बॉलिंग की है और वे बहुत बढ़िया रहे हैं।
जब आप बॉलिंग करते थे तो पावरप्ले में फिक्स्ड गेम प्लान होता था, और एग्जीक्यूशन एकदम सही था?
हां, और यह सब सच में कम्युनिकेशन पर निर्भर करता है। हमने पिछले छह से आठ, 12 महीनों में इस पूरी सीरीज में बहुत अच्छा कम्युनिकेट किया है। और बॉल के साथ, हमने बहुत अच्छा एग्जीक्यूट किया है।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें