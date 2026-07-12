भारत से वर्ल्ड नंबर-1 का ताज छीनकर बहुत खुश हैं हैरी ब्रूक, बोले- हम इसके हकदार

इंग्लैंड ने टी20 सीरीज में भारत का सूपड़ा साफ कर आईसीसी टी20 टीम रैंकिंग में भी नंबर-1 का ताज हासिल कर लिया है। 1600 से अधिक दिन बाद टीम इंडिया दूसरे पायदान पर खिसकी है। हैरी ब्रूक इस प्रदर्शन से काफी खुश हैं।

हैरी ब्रूक की अगुवाई वाली इंग्लैंड की टीम ने 5 मैच की टी20 सीरीज में ना सिर्फ टीम इंडिया का सूपड़ा साफ किया, बल्कि आईसीसी टी20 टीम रैंकिंग में नंबर-1 का ताज भी छीना। भारत ने 4 साल के बाद नंबर-1 की कुर्सी गंवाई है। इसके पीछे इंग्लैंड का दमदार प्रदर्शन है। इस सीरीज में इंग्लिश टीम ने हर डिपार्टमेंट में भारत को मात दी और 4-0 से जीत दर्ज की। हैरी ब्रूक ने टीम को सामने से लीड किया और सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाकर प्लेयर ऑफ द मैच बने। हैरी ब्रूक ने बताया कि दो मैच पहले ही उन्हें पता चल गया था कि इंग्लैंड के पास वर्ल्ड नंबर-1 बनने का मौका है। उन्होंने टीम की इस कामियाबी पर कहा कि वह थोड़े से सेलिब्रेशन के हकदार हैं।

हैरी ब्रूक ने 5वें टी20 में जोस बटलर के साथ रिकॉर्ड 233 रनों की साझेदारी की। यह टी20 क्रिकेट में किसी भी विकेट के लिए दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी है। उन्होंने बटलर के साथ पार्टरनशिप पर कहा, "हां, हमने वहां बहुत मजा किया। हम एक-दूसरे से टकराए, हम अच्छे से दौड़े, और हमने बहुत सारी बाउंड्री लगाईं। तो, हां, जोस के साथ बैटिंग करना बहुत मजेदार था।

क्या आप एक-दूसरे से मुकाबला करते हैं? नहीं, सच में नहीं। हम बस खुद को सबसे अच्छी पोजिशन में लाने की कोशिश कर रहे थे ताकि आखिर में एक बड़ा टोटल डिफेंड कर सकें। और हमने साथ में बहुत अच्छी बैटिंग की।

शुरू से ही आपका शॉट सिलेक्शन देखकर। प्योर क्रिकेटिंग शॉट्स, आपकी सोच बहुत साफ है? हां, क्रिकेट बहुत आसान गेम है। हम इसे बहुत मुश्किल बना देते हैं। और मैं बस वहां खड़ा होकर बॉल को जितना हो सके करीब से देखना चाहता था और बस वही शॉट खेलना चाहता था जिसकी वह बॉल डिजर्व करती थी, सच में।

वर्ल्ड नंबर-1 बनने पर हम खुद को वर्ल्ड नंबर वन बनाने में कामयाब रहे हैं, जो दूसरे गेम के बाद एक गोल था, पता चला कि चार्ट में टॉप पर रहने के लिए हमें अगले दो गेम जीतने थे। तो, हम इससे बहुत खुश हैं। सभी लड़के बहुत खुश हैं। और हम थोड़े से सेलिब्रेशन के हकदार हैं।

स्पिन एक एरिया रहा है, आप इसमें विश्वास करते हैं? हां, मुझे लगता है कि आपको बॉल को पार्क के बाहर हिट करने के लिए उसमें और ज्यादा पेस बनानी होगी। और हमारे पास कुछ बहुत स्किलफुल स्पिनर भी हैं जिनमें बैट्समैन को सोचने पर मजबूर करने की बहुत समझ और काबिलियत है। और मेरी कप्तानी में अब तक, हमने बहुत स्पिन बॉलिंग की है और वे बहुत बढ़िया रहे हैं।