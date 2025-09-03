Harry Brook made history to be the first England white ball captain to be runout in an ODI Match कप्तान हैरी ब्रूक की एक गलती से बदल गया इंग्लैंड का 54 साल पुराना इतिहास, पहली बार हुआ ऐसा, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Harry Brook made history to be the first England white ball captain to be runout in an ODI Match

कप्तान हैरी ब्रूक की एक गलती से बदल गया इंग्लैंड का 54 साल पुराना इतिहास, पहली बार हुआ ऐसा

कप्तान हैरी ब्रूक की एक गलती ने इंग्लैंड का वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में चला आ रहा 54 साल पुराना इतिहास बदलकर रख दिया। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में पहली बार कोई इंग्लिश कैप्टन रन आउट हुआ है।

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 3 Sep 2025 06:55 AM
share Share
Follow Us on
कप्तान हैरी ब्रूक की एक गलती से बदल गया इंग्लैंड का 54 साल पुराना इतिहास, पहली बार हुआ ऐसा

इंग्लैंड की टीम के लिए साउथ अफ्रीका के खिलाफ जारी तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में एक इतिहास लिखा गया, लेकिन ये इतिहास गलत कारणों के चलते बना। लीड्स के हेडिंग्ले में खेला गया पहला वनडे मुकाबला मेजबान इंग्लैंड की टीम के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था, क्योंकि न सिर्फ टीम को करारी हार का सामना करना पड़ा, बल्कि कप्तान हैरी ब्रूक के नाम एक ऐसा शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया, जिसे वह याद रखना पसंद नहीं करेंगे। इस मैच में हैरी ब्रूक इंग्लैंड के पहले ऐसे व्हाइट बॉल कैप्टन बन गए, जो वनडे इंटरनेशनल मैच में रन आउट हुए हैं। यह घटना तब हुई जब इंग्लैंड टीम को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी और उनके आउट होते ही इंग्लैंड की पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई।

आपकी जानकारी के लिए बता दें, इग्लैंड की टीम ने पहली बार साल 1971 में वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच खेला था। इसके बाद से अब तक 54 साल बीत चुके हैं, लेकिन कोई भी कप्तान रन आउट नहीं हुआ था, लेकिन हैरी ब्रूक की गलती की वजह से ये इतिहास बदल गया। मैच की बात करें तो साउथ अफ्रीका की टीम के कप्तान टेम्बा बावुमा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जो पूरी तरह से सही साबित हुआ, क्योंकि इंग्लैंड की टीम महज 131 रनों पर ऑलआउट हो गई। 50 तो छोड़िए, टीम 25 ओवर भी पूरे नहीं खेल पाई।

ये भी पढ़ें:मैंने तो बस तारीफ की थी, उन्होंने गाली समझ ली, रूट को लेकर इंडियन पेसर का खुलासा

इंग्लैंड की शुरुआत इस मैच में खराब रही और तीसरे ही ओवर में बेन डकेट आउट हो गए। इसके बाद जो रूट और जेमी स्मिथ ने कुछ देर पारी संभालने की कोशिश की, लेकिन जो रूट चलते बने। इसके बाद कप्तान हैरी ब्रूक क्रीज पर आए और वह 12 रन बनाकर अच्छी लय में दिख रहे थे, लेकिन तभी सलामी बल्लेबाज जेमी स्मिथ के साथ एक गलतफहमी के कारण वह रन आउट हो गए। ब्रूक का यह विकेट मैच पलटने वाला था, क्योंकि यहां से टीम संभल नहीं पाई। उधर, साउथ अफ्रीका ने 132 रन 21वें ओवर में ही 7 विकेट शेष रहते चेज कर लिए।

साउथ अफ्रीका के लिए एडेन मार्करम ने तूफानी पारी खेलते हुए 55 गेंदों पर 86 रन बनाए और अपनी टीम को एकतरफा जीत दिलाई। मैच के बाद इंग्लैड के कप्तान हैरी ब्रूक ने अपनी निराशा व्यक्त करते हुए कहा, "यह दिन हमारे लिए अच्छा नहीं था। कोई भी यह प्रदर्शन देखना पसंद नहीं करेगा। हमें इस हार को जल्द से जल्द भुलाना होगा और अगले मैच में बेहतर प्रदर्शन करना होगा।" ब्रूक ने यह भी कहा कि टीम बहाने नहीं बनाती और यह उनकी बल्लेबाजी की असफलता थी।