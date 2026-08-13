इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक लगातार क्रिकेट खेलकर इंडिया सीरीज में गए थे थक, खुद बताई वजह
इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने स्वीकार किया है कि लगातार क्रिकेट खेलने से वह भारत के खिलाफ सीरीज के दौरान थका हुआ महसूस कर रहे थे।
हैरी ब्रूक पिछले कुछ समय से इंग्लैंड के व्हाइट बॉल कप्तान हैं और उनकी कप्तानी में टीम अच्छा प्रदर्शन भी कर रही है। हालांकि उनका मानना है कि ये मुश्किल काम है। ब्रुक ने इस साल टी20 विश्व कप में इंग्लैंड की कप्तानी की थी और टीम को सेमीफाइनल तक पहुंचाया था। हाल ही में इंग्लैंड ने भारत को पांच मैचों की सीरीज में 4-0 से और तीन मैचों की वनडे सीरीज में 2-1 से हराया था। ब्रूक ने कहा है कि लगातार क्रिकेट खेलने से वह थक गए थे हालांकि द हंड्रेड में बतौर बल्लेबाज खेलने से उनको थोड़ी राहत मिली है।
इंडिया सीरीज में थक गया था
इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने क्रिकइंफो से कहा, ''कप्तानी करना काफी मुश्किल काम है। इसमें काफी कुछ देना पड़ता है। हमने भारत के खिलाफ जिस तरह खेला वह शानदार था लेकिन आखिर में मैं थक गया था और मैं खुश था कि मैं द हंड्रेड में बतौर बल्लेबाज आ रहा था। इस टूर्नामेंट के दौरान यहां होना बहुत अच्छा लग रहा है। यह मेरा होम ग्राउंड है और इस समर में मैं काफी यात्रा कर चुका हूं। वापस घर आकर परिवार के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लग रहा है।''
ब्रूक ने जो रूट के साथ अपने रिश्ते के बारे में भी बताया है। वे दोनों यॉर्कशायर के लिए खेलते हैं। उन्होंने कहा, ''मुझे उनको नेट में गेंदबाजी करना याद है, जब मैं 14 साल का था। मैं नहीं जानता कि वो मेरा सामना क्यों कर रहे थे। जाहिर है उन्होंने सोचा कि मैं एक अच्छा खिलाड़ी हूं। और मैच से पहले नेट्स में जाकर उन्हें (गेंदबाजी) देखना एक अच्छा विचार होगा। मैं गया और उसे थोड़ी गेंदबाजी की। वह काफी कूल इंसान हैं और साथ में रहने के लिए एक बेहतरीन इंसान हैं।''
स्टोक्स ने की थी तारीफ
इंग्लैंड की सीमित ओवरों की टीम के कप्तान हैरी ब्रूक के बारे में स्टोक्स ने कहा कि वह ''असाधारण प्रतिभाशाली'' खिलाड़ी हैं और उन्हें टेस्ट टीम की कप्तानी नहीं मिलना हैरानी की बात थी। स्टोक्स ने कहा, ''अगर आपको लगता है कि कोई खिलाड़ी अच्छा कप्तान या अच्छा नेतृत्वकर्ता बन सकता है तो उसे मौका देना चाहिए।'' उन्होंने कहा, ''ब्रूक को उपकप्तान बनाया गया। जब मैं न्यूजीलैंड के खिलाफ वह टेस्ट नहीं खेल रहा था तब भी मैं सोच रहा था कि ब्रूक उपकप्तान क्यों हैं।''
स्टोक्स ने कहा, ''मैं इसके पीछे की वजह समझता था लेकिन फिर भी मेरे मन में सवाल था कि इससे उसे क्या संदेश जाता है। वह उपकप्तान है, कप्तान नहीं खेल रहा है, लेकिन फिर भी उसे कप्तान नहीं बनाया गया। इससे क्या संकेत मिलता है?''
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
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हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
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