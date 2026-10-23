हैरी ब्रूक के नाम डबल सेंचुरी के बावजूद 2 अनचाहे वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज, ODI क्रिकेट में पहली बार हुआ ऐसा
हैरी ब्रूक के नाम दोहरा शतक जड़ने के बावजूद 2 अनचाहे वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हो गए हैं। श्रीलंका के खिलाफ ट्राई सीरीज में उनके बल्ले से यह दोहरा शतक निकला। हालांकि इसके बावजूद इंग्लैंड को हार का सामना करना पड़ा।
हैरी ब्रूक वनडे क्रिकेट के इतिहास के पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं, जिनके बल्ले से दोहरा शतक टीम की हार में निकला। जी हां, गुरुवार को ट्राई सीरीज में श्रीलंका के खिलाफ इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने यह शतक जड़ा। पहली पारी तक तो यह शतक ऐतिहासिक था। ब्रूक इंग्लैंड के लिए वनडे में डबल सेंचुरी लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने थे। वहीं वनडे क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक जड़ने का भी वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने अपनी इस तूफानी पारी के दम पर बनाया था। हालांकि दूसरी पारी खत्म होते-होते उनके नाम दो अनचाहे वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज हुए। दरअसल, श्रीलंका ने इंग्लैंड के खिलाफ 430 रनों का टारगेट आखिरी ओवर में चेज कर डाला। यह वनडे क्रिकेट के इतिहास में चेज किया गया आज तक का दूसरा सबसे बड़ा टारगेट है। हाल ही में टीम इंडिया ने भी वेस्टइंडीज के खिलाफ 400 प्लस रन का स्कोर चेज किया था।
हैरी ब्रूक के नाम 2 अनचाहे वर्ल्ड रिकॉर्ड
- हैरी ब्रूक वनडे क्रिकेट के इतिहास के पहले ऐसे बल्लेबाज बन गए हैं जिनके बल्ले से दोहरा शतक टीम की हार में आया। जी हां, वनडे क्रिकेट के इतिहास का यह 14वां दोहरा शतक है, मगर इससे पहले आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी बल्लेबाज की मेहनत पर ऐसे पानी फिरा हो। हैरी ब्रूक के यह 202 रन टीम की हार में बनाए गए सबसे ज्यादा रन है। ब्रूक ने अपनी इस पारी से 16 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। इससे पहले 2009 में जिम्बाब्वे के चार्ल्स कोवेंट्री ने बांग्लादेश के खिलाफ 194 रनों की नाबाद पारी खेली थी।
- हैरी ब्रूक को उनकी इस डबल सेंचुरी के बावजूद प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नहीं नवाजा गया। SL vs ENG वनडे मुकाबले में यह अवॉर्ड श्रीलंका के पवन रथनायके को मिला, जिन्होंने 106 गेंदों पर 130 रन बनाए। ब्रूक इसी के साथ वनडे क्रिकेट के इतिहास के पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं, जिन्हें डबल सेंचुरी जडऩे के बावजूद प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से ना नवाजा गया हो। इससे पहले डबल सेंचुरी जड़ने वाला हर एक खिलाड़ी उस मैच का स्टार प्लेयर बना था।
श्रीलंका वर्सेस इंग्लैंड मैच में बने 859 रन
श्रीलंका वर्सेस इंग्लैंड ट्राई सीरीज के तीसरे मुकाबले में दोनों टीमों ने मिलकर 859 रन बोर्ड पर लगाए। यह वनडे क्रिकेट के इतिहास में एक मैच में बने दूसरे सबसे ज्यादा रन है। एक मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के नाम है, जब अफ्रीकी टीम ने वनडे क्रिकेट के इतिहास का सबसे बड़ा 435 रन का टारगेट चेज किया था। उस मैच में कुल 872 रन बने थे। यह कारनामा आज से 20 साल पहले 2006 में हुआ था। भारत का नाम भी लिस्ट में 2 बार दर्ज है।
ODI के इतिहास में एक मैच में बने 5 सबसे बड़े कुल स्कोर
872 ऑस्ट्रेलिया (434) बनाम दक्षिण अफ्रीका (438) जोबर्ग 2006
859 इंग्लैंड (429) बनाम श्रीलंका (430) रावलपिंडी 2026
825 भारत (414) बनाम श्रीलंका (411) राजकोट 2009
811 वेस्टइंडीज (405) बनाम भारत (406) Guatawati 2026
807 इंग्लैंड (419) बनाम वेस्टइंडीज (389) सेंट जॉर्ज 2019
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें