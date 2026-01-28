सबसे तेज शतक जड़ने वाले इंग्लैंड के 6वें बल्लेबाज बने हैरी ब्रुक, बटलर-बैर्यस्टो के क्लब में हुए शामिल

Cricket Logo
Harry Brook has become sixth England batsman to score fastest century join jos Buttler and Jonny Bairstow
संक्षेप:

श्रीलंका के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में ब्रुक ने मात्र 57 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। वे वनडे क्रिकेट में इंग्लैंड के लिए सबसे तेज शतक लगाने वाले छठे बल्लेबाज बन गए हैं। अपनी इस तूफानी पारी के दौरान ब्रुक ने जोस बटलर, मोईन अली और जॉनी बैर्यस्टो जैसे दिग्गजों के विशेष क्लब में एंट्री मारी है।

Jan 28, 2026 12:33 am IST
इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कप्तान हैरी ब्रुक ने श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए तीसरे और निर्णायक वनडे मैच में ऐतिहासिक पारी खेली। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम के लिए ब्रुक ने मात्र 57 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। इस शतक के साथ ही वे वनडे क्रिकेट में इंग्लैंड के लिए सबसे तेज शतक लगाने वाले छठे बल्लेबाज बन गए हैं। अपनी इस तूफानी पारी के दौरान ब्रुक ने जोस बटलर, मोईन अली और जॉनी बैर्यस्टो जैसे दिग्गजों के विशेष क्लब में एंट्री मारी है। ब्रुक अंत तक 136 रन बनाकर नाबाद रहे, जिसमें उन्होंने मात्र 66 गेंदों का सामना करते हुए 11 चौके और 9 गगनचुंबी छक्के जड़े।

ब्रुक की इस पारी ने उन्हें इंग्लैंड के पावर हिटर्स की सूची में शामिल कर दिया है। इंग्लैंड के लिए सबसे तेज वनडे शतक का रिकॉर्ड जोस बटलर (46 गेंद) के नाम है, जबकि ब्रुक अब इयोन मोर्गन (57 गेंद) के साथ संयुक्त रूप से छठे स्थान पर आ गए हैं। ब्रुक का स्ट्राइक रेट इस पारी के दौरान 206.06 का रहा। उन्होंने श्रीलंकाई गेंदबाजों को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। इस विस्फोटक पारी की बदौलत इंग्लैंड ने निर्धारित 50 ओवरों में 357/3 का विशाल स्कोर खड़ा किया। ब्रुक के अलावा अनुभवी बल्लेबाज जो रूट ने भी शानदार खेल दिखाया और 108 गेंदों में 111 रनों की नाबाद शतकीय पारी खेली।

मैच के दौरान सबसे महत्वपूर्ण मोड़ ब्रुक और जो रूट के बीच हुई 191 रनों की नाबाद साझेदारी रही, जो मात्र 113 गेंदों में पूरी हुई। इन दोनों बल्लेबाजों ने चौथे विकेट के लिए श्रीलंकाई आक्रमण की धज्जियां उड़ा दीं। इससे पहले जैकब बेथल ने भी 65 रनों का उपयोगी योगदान दिया था। लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंकाई टीम के लिए पवन रथनायके ने 121 रनों की जुझारू पारी खेलकर संघर्ष जरूर किया, लेकिन नियमित अंतराल पर विकेट गिरने के कारण पूरी टीम 46.4 ओवरों में 304 रनों पर सिमट गई। इंग्लैंड की ओर से जेमी ओवरटन, लियाम डॉसन, विल जैक्स और आदिल राशिद ने दो-दो विकेट लेकर जीत में अहम भूमिका निभाई।

इस जीत के साथ इंग्लैंड ने न केवल तीसरा वनडे 53 रनों से जीता, बल्कि तीन मैचों की सीरीज भी 2-1 से अपने नाम कर ली है। सीरीज के शुरुआती मैचों में मिली कड़ी चुनौती के बाद, निर्णायक मुकाबले में हैरी ब्रुक की कप्तानी पारी और ऐतिहासिक रिकॉर्ड ने इंग्लैंड को एक यादगार जीत दिलाई। यह सीरीज जीत इंग्लैंड के आत्मविश्वास को बढ़ाएगी। उन्होंने विदेशी धरती पर शानदार वापसी की है।

इंग्लैंड के लिए सबसे तेज वनडे शतक (गेंदों में):

• 46 – जोस बटलर (बनाम पाकिस्तान, 2015)

• 47 – जोस बटलर (बनाम नीदरलैंड, 2015)

• 50 – जोस बटलर (बनाम पाकिस्तान, 2015)

• 53 – मोईन अली (बनाम वेस्टइंडीज, 2017)

• 54 – जॉनी बैर्यस्टो (बनाम स्कॉटलैंड, 2018)

• 57 – हैरी ब्रुक (बनाम श्रीलंका, 2026)

