हैरी ब्रूक का हैरतअंगेज कारनामा, भारत के खिलाफ ऐसा करने वाले बने दुनिया के पहले बल्लेबाज

हैरी ब्रूक ने भारत के खिलाफ टी20 सीरीज में खूब तबाही मचाई। 5वें टी20 में वह भले ही शतक से चूक गए हो, मगर 95 रनों की पारी खेल उन्होंने टीम इंडिया की कमर तोड़ दी। इसी के साथ उन्होंने भारत के खिलाफ इतिहास रचा।

इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने भारत के खिलाफ उस समय इतिहास रचा, जब उन्होंने साउथहैंपटन में खेले गएं 5वें और आखिरी टी20 में 95 रनों की धमाकेदार पारी खेली। इस पारी के साथ ब्रूक IND vs ENG टी20 सीरीज में 200 रन का आंकड़ा पार करने में कामयाब रहे। इंग्लिश कप्तान ने सीरीज में सबसे अधिक 229 रन बनाए और उन्हें इस लाजवाब परफॉर्मेंस के लिए प्लेयर ऑफ द सीरीज के अवॉर्ड से भी नवाजा गया। ब्रूक ने इन 229 रनों के साथ इतिहास रचा और वह भारत के खिलाफ टी20 द्वीपक्षीय सीरीज में अब सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने वेस्टइंडीज के निकोलस पूरन का रिकॉर्ड तोड़ा है।

हैरी ब्रूक ऐसा करने वाले बने पहले बल्लेबाज हैरी ब्रूक भारत के खिलाफ टी20 सीरीज में 200 रन का आंकड़ा पार करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। 5 मैचों की 4 पारियों में उन्होंने 114.50 की औसत और 214.02 के हैरतअंगेज स्ट्राइक रेट के साथ 229 रन बनाए।

इससे पहले वेस्टइंडीज के निकोलस पूरन ने 2022 में तीन मैच की टी20 सीरीज के दौरान भारत के खिलाफ सबसे अधिक 184 रन बनाए थे।

हैरी ब्रूक का 3 रन पर छूटा कैच, कुल मिले 2 जीवनदान हैरी ब्रूक की किस्मत भारत के खिलाफ 5वें टी20 के दौरान ज्यादा ही मेहरबान रही थी। जब वह 3 के निजी स्कोर पर थे तो पारी के 6ठें ओवर में प्रिंस यादव ने उन्हें लगभग अपने जाल में फंसा लिया था। बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में इंग्लैंड के कप्तान ने गेंद को हवा में मार दिया था, मगर शॉर्ट थर्डमैन पर तैनात शिवम दुबे गेंद को जज नहीं कर पाए और उन्होंने कैच टपका दिया। ब्रूक ने इसके बाद अगली दो गेंदों पर बैक टू बैक दो छक्के जड़े। उन्होंने 19 गेंदों पर फिफ्टी जड़ी।

ब्रूक का दूसरा कैच पारी के आखिरी ओवर में छूटा जब वह 90 के निजी स्कोर पर थे। अगर उनका पहला कैच पकड़ा जाता तो मैच का नतीजा कुछ और हो सकता था।

हैरी ब्रूक और जोस बटलर के बीच दूसरे विकेट के लिए 233 रनों की विशाल साझेदारी हुई। यह भारत के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी साझेदारी है। वहीं टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में यह किसी भी विकेट के लिए दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी है।