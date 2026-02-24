हैरी ब्रूक ने टी20 वर्ल्ड कप में सेंचुरी जड़कर रचा नया इतिहास, 16 साल पुराना रिकॉर्ड हुआ ध्वस्त
Harry Brook Century: इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने पाकिस्तान के खिलाफ शानदार शतकीय पारी खेली। यह उनका टी20 इंटरनेशनल में पहला शतक था। ब्रूक ने इतिहास रच डाला है।
इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने मंगलवार को टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान के खिलाफ सुपर-8 मैच में कमाल की शतकीय पारी खेली। उन्होंने पाल्लेकल स्टेडियम में 51 गेंदों में 100 रन बनाए, जिसमें 10 चौके और चार छक्के शामिल हैं। उन्होंने 50 गेंदों में सेंचुरी पूरी की और अगली गेंद पर आउट हो गए। यह ब्रूक का टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पहला शतक था। उनके पारी के दम पर इंग्लैंड ने 165 रनों का टारगेट चेज किया और सेमीफाइनल का टिकट हासिल किया। ब्रूक ने नया इतिहास रच डाला है। वह टी20 वर्ल्ड कप में सेंचुरी जड़ने वाले पहले कप्तान बन गए हैं।
ब्रूक ने 16 साल पुराना रिकॉर्ड किया ध्वस्त
ब्रूक ने 16 साल पुराना रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है। उनसे पहले टी20 वर्ल्ड कप में बतौर कप्तान सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम दर्ज था। वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर गेल ने 2010 में आयोजित टूर्नामेंट में भारत के खिलाफ 98 रनों की पारी खेली थी। ब्रूक टूर्नामेंट में इंग्लैंड के लिए सबसे तेज शतक जड़े वाले प्लेयर हैं। हालांकि, वह कुछ गेंदों से गेल का टी20 वर्ल्ड कप में सबसे तेज सेंचुरी का रिकॉर्ड तोड़ने से चूक गए। उन्होंने 2016 में इंग्लैंड के विरुद्ध 47 गेंदों में शतक लगाया था। वहीं, गेल 2007 टी20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के सामने 50 गेंदों में शतक मार चुके हैं।
T20 वर्ल्ड कप में बतौर कप्तान सबसे बड़ी पारी
100 - हैरी ब्रूक (बनाम पाकिस्तान, 2026)
98 - क्रिस गेल (बनाम भारत, 2010)
94* - लोर्कन टकर (बनाम ओमान, 2026)
92 - रोहित शर्मा (बनाम ऑस्ट्रेलिया, 2024)
88 - क्रिस गेल (बनाम ऑस्ट्रेलिया, 2009)
86* - एडेन मार्करम (बनाम न्यूजीलैंड, 2026)
85 - केन विलियमसन (बनाम ऑस्ट्रेलिया, 2021)
84* - सूर्यकुमार (बनाम अमेरिका, 2026)
प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए कप्तान ब्रूक
मैच की बात करें तो ब्रुक ने 58 रन तक चार विकेट गंवाने के बावजूद पांचवें विकेट के लिए सैम करन (15 गेंद में 16 ) के साथ 45 और विल जैक्स (23 गेंद में 28) के साथ छठे विकेट के लिए 52 रन की साझेदारी कर टीम को जीत दिलाई। ब्रूक प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। पाकिस्तान की ओर से शाहीन शाह अफरीदी ने चार जबकि उस्मान तारिक और मोहम्मद नवाज ने दो-दो विकेट झटके। इससे पहले, शानदार लय में चल रहे साहिबजादा फरहान की 45 गेंद में 63 रन की पारी से पाकिस्तान ने नौ विकेट पर 164 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया था। बाबर आजम (24 गेंदों पर 25 रन) एक बार फिर रन गति बढ़ाने में संघर्ष करते दिखे।
