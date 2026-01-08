नाइट क्लब कांड के बाद हैरी ब्रूक ने मांगी माफी, जानें ऐसा क्या हुआ था उस रात
रिपोर्ट के अनुसार, वेलिंगटन वनडे से एक रात पहले एक क्लब में एंट्री न मिलने पर इंग्लैंड के व्हाइट-बॉल कप्तान और बाउंसर के बीच झगड़ा हुआ था। यह घटना ऑस्ट्रेलिया में इंग्लैंड की 4-1 से एशेज हार के बाद सामने आई।
Harry Brook apologizes after nightclub incident: एशेज 2025-26 खत्म होने के तुरंत बाद इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने नाइट क्लंब कांड को लेकर माफी मांगी है। यह कांड ऑस्ट्रेलिया में नहीं बल्कि न्यूजीलैंड में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले इंग्लैंड की टीम न्यूजीलैंड दौरे पर गई थी। टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के अनुसार, वेलिंगटन वनडे से एक रात पहले एक क्लब में एंट्री न मिलने पर इंग्लैंड के व्हाइट-बॉल कप्तान और बाउंसर के बीच झगड़ा हुआ था। यह घटना ऑस्ट्रेलिया में इंग्लैंड की 4-1 से एशेज हार के बाद सामने आई, यह दौरा टीम के कल्चर की आलोचनाओं से घिरा रहा, जिसमें नूसा में ब्रेक के दौरान ज्यादा शराब पीने के दावे भी शामिल थे। हैरी ब्रूक ने अपनी गलती मान ली है, उनपर लगभग 30,000 पाउंड का जुर्माना लगाया गया है और उन्हें आखिरी चेतावनी दी गई है।
ब्रूक ने एक बयान में कहा, "मैं अपने एक्शन के लिए माफी मांगना चाहता हूं। मैं पूरी तरह से मानता हूं कि मेरा व्यवहार गलत था और इससे मुझे और इंग्लैंड टीम दोनों को शर्मिंदगी हुई। इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व करना सबसे बड़ा सम्मान है, जिसे मैं गंभीरता से लेता हूं और मैं अपने टीम के साथियों, कोचों और समर्थकों को निराश करने के लिए बहुत दुखी हूं। मैंने इससे मिले सबक पर विचार किया है, जो मुझे जिम्मेदारी, प्रोफेशनलिज्म और अपने देश का प्रतिनिधित्व करने वालों से अपेक्षित मानकों के बारे में सिखाते हैं।
मैं इस गलती से सीखने और भविष्य में मैदान के अंदर और बाहर अपने कामों से भरोसा फिर से बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित हूं। मैं बिना किसी शर्त के माफी मांगता हूं और यह सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा कि ऐसा दोबारा न हो।"
ECB ने कहा, "हमें इस घटना की जानकारी है और इसे एक फॉर्मल और कॉन्फिडेंशियल ECB डिसिप्लिनरी प्रोसेस के जरिए सुलझा लिया गया है। इसमें शामिल खिलाड़ी ने माफी मांगी है और माना है कि इस मौके पर उनका व्यवहार उम्मीदों के मुताबिक नहीं था।"
घटना वाली रात, ब्रूक और उनके इंग्लैंड टीम के साथी जैकब बेथेल को भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में शराब पीते हुए देखा गया था।
चौथे एशेज टेस्ट से पहले, इंग्लैंड के क्रिकेट डायरेक्टर रॉब की ने बताया कि उन्होंने न्यूजीलैंड में उनके बर्ताव के बारे में ब्रूक और बेथेल से बात की थी। सोशल मीडिया पर वीडियो का जिक्र करते हुए की ने कहा, "मुझे नहीं लगा कि यह फॉर्मल चेतावनी देने लायक था, लेकिन शायद इनफॉर्मल चेतावनी देने लायक था।"