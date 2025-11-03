विश्व कप जीतने के बाद दिखी भारतीय बेटियों के संस्कारों की झलक, कप्तान हरमन ने छूए कोच के पैर
संक्षेप: रविवार की रात भारतीय संस्कार अपने चरम पर दिखे, जब महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 जीतने के बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर टीम के मुख्य कोच अमोल मजूमदार के पैर छूती हुईं नजर आईं। पहली बार भारत ने विश्व कप जीता है।
भारतीय महिला क्रिकेट टीम के इतिहास की सबसे सुनहरी यादों वाली रात रविवार 2 नवंबर की रात थी। सपनों की नगरी नवी मुंबई में हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम ने उस सपने को साकार कर दिखाया, जिस सपने को उनसे पहले सैकड़ों भारतीय महिलाओं ने देखा था। भारतीय टीम पहली बार वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप की चैंपियन बनी। इस दौरान भारतीय बेटियों के संस्कार भी देखने को मिले।
दरअसल, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने खिताब जीतने के बाद अपनी टीम के हेड कोच अमोल मजूमदार के पैर छूए। हालांकि, जल्द ही अमोल मजूमदार ने उनको गले लगा लिया। ऐसा ही कुछ हरमनप्रीत कौर ने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी आईसीसी के चेयरमैन जय शाह से लेने के लिए मंच पर पहुंचने के बाद किया। जय शाह ने भी अपने पैर छूने से बाद में मना कर दिया।
हर एक भारतीय जानता है कि उनके संस्कार क्या है। उनको कैसी शिक्षा मिली है। भले ही मंच बड़ा हो, लेकिन किसी के सम्मान में झुकने में कोई बुराई नहीं है। ये विश्व चैंपियन कप्तान हरमनप्रीत कौर ने दिखा दिया। इस जीत को हर कोई याद रखेगा और ये भी दुनिया याद रखेगी कि भारतीय टीम लगातार तीन मैच इस टूर्नामेंट में हारी थी, बावजूद इसके आप विश्व कप जीत सकते हैं। खुद पर भरोसा रखिए और भगवान का शुक्रिया अदा करते रहिए।
रीच यूके चैप्टर नाम के एक्स हैंडल पर कप्तान हरमनप्रीत कौर और कोच अमोल मजूमदार की तस्वीर शेयर की गई है, जिसके कैप्शन में लिखा, "भारतीय संस्कार अपने चरम पर - हरमनप्रीत कौर महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 जीतने के बाद टीम की कप्तान टीम के मुख्य कोच (अमोल मजूमदार) के पैर छूती हुई। एक गुरु हमेशा आपका आध्यात्मिक गुरु और मार्गदर्शक होता है। वह एक महान नेता हैं जो भारत की अद्भुत ब्रांड एंबेसडर रही हैं।"