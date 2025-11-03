Cricket Logo
विश्व कप जीतने के बाद दिखी भारतीय बेटियों के संस्कारों की झलक, कप्तान हरमन ने छूए कोच के पैर

संक्षेप: रविवार की रात भारतीय संस्कार अपने चरम पर दिखे, जब महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 जीतने के बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर टीम के मुख्य कोच अमोल मजूमदार के पैर छूती हुईं नजर आईं। पहली बार भारत ने विश्व कप जीता है।

Mon, 3 Nov 2025 07:43 AMVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
भारतीय महिला क्रिकेट टीम के इतिहास की सबसे सुनहरी यादों वाली रात रविवार 2 नवंबर की रात थी। सपनों की नगरी नवी मुंबई में हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम ने उस सपने को साकार कर दिखाया, जिस सपने को उनसे पहले सैकड़ों भारतीय महिलाओं ने देखा था। भारतीय टीम पहली बार वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप की चैंपियन बनी। इस दौरान भारतीय बेटियों के संस्कार भी देखने को मिले।

दरअसल, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने खिताब जीतने के बाद अपनी टीम के हेड कोच अमोल मजूमदार के पैर छूए। हालांकि, जल्द ही अमोल मजूमदार ने उनको गले लगा लिया। ऐसा ही कुछ हरमनप्रीत कौर ने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी आईसीसी के चेयरमैन जय शाह से लेने के लिए मंच पर पहुंचने के बाद किया। जय शाह ने भी अपने पैर छूने से बाद में मना कर दिया।

हर एक भारतीय जानता है कि उनके संस्कार क्या है। उनको कैसी शिक्षा मिली है। भले ही मंच बड़ा हो, लेकिन किसी के सम्मान में झुकने में कोई बुराई नहीं है। ये विश्व चैंपियन कप्तान हरमनप्रीत कौर ने दिखा दिया। इस जीत को हर कोई याद रखेगा और ये भी दुनिया याद रखेगी कि भारतीय टीम लगातार तीन मैच इस टूर्नामेंट में हारी थी, बावजूद इसके आप विश्व कप जीत सकते हैं। खुद पर भरोसा रखिए और भगवान का शुक्रिया अदा करते रहिए।

रीच यूके चैप्टर नाम के एक्स हैंडल पर कप्तान हरमनप्रीत कौर और कोच अमोल मजूमदार की तस्वीर शेयर की गई है, जिसके कैप्शन में लिखा, "भारतीय संस्कार अपने चरम पर - हरमनप्रीत कौर महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 जीतने के बाद टीम की कप्तान टीम के मुख्य कोच (अमोल मजूमदार) के पैर छूती हुई। एक गुरु हमेशा आपका आध्यात्मिक गुरु और मार्गदर्शक होता है। वह एक महान नेता हैं जो भारत की अद्भुत ब्रांड एंबेसडर रही हैं।"

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur
विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
