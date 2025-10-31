हरमनप्रीत कौर ने बताई टीम इंडिया के कमबैक की कहानी, जेमिमा रोड्रिग्स की तारीफ में बोलीं- आज उनकी पारी…

संक्षेप: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के सेमीफाइनल में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर के लिए अपनी खुशी को शब्दों में बयां करना मुश्किल हो गया था।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के सेमीफाइनल में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर के लिए अपनी खुशी को शब्दों में बयां करना मुश्किल हो गया था। हालांकि उन्होंने मैच के बाद कहा कि उन्हें अपनी इस टीम पर गर्व है और टीम जो पिछले कुछ सालों से ट्रॉफी के लिए कड़ी मेहनत कर रही है वो आज मैदान पर दिखी। हरमनप्रीत कौर ने इस दौरान प्लेयर ऑफ द मैच रहीं जेमिमा रोड्रिग्स की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने बताया कि जेमिमा कैसे इन रनचेज में कैल्कुलेशन कर रहीं थीं। बता दें, भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 339 रनों का विशाल टारगेट चेज किया, जो वुमेंस वर्ल्ड कप के इतिहास का सबसे बड़ा टारगेट है। जेमिमा ने इस रनचेज में 127 रनों की नाबाद पारी खेली।

हरमनप्रीत कौर ने मैच के बाद कहा, “मुझे बहुत गर्व है। मेरे पास खुद को बयां करने के लिए शब्द नहीं हैं, लेकिन मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूं। इस बार हमने वह मुकाम हासिल कर लिया है जिसके लिए हम इतने सालों से कड़ी मेहनत कर रहे थे। यह एक अद्भुत एहसास है। (आपने कोच से सबसे पहले क्या कहा?) देखिए, हमने एक-दूसरे से बात की कि हमने यह कर दिखाया है। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं और हम दोनों को इस टीम पर बहुत गर्व है और हमें पूरा भरोसा है कि हमारा हर खिलाड़ी किसी भी समय, किसी भी परिस्थिति में, कोई भी मैच जीत सकता है। हमने इस टूर्नामेंट में कुछ गलतियां कीं, लेकिन अंत में हम अपनी गलतियों से सीख रहे हैं और आज वह दिन था जब हम हर परिस्थिति में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहते थे। हम कड़ी मेहनत कर रहे थे। हम खुद से कहते रहे कि टीम के लिए मौजूद रहो और मुझे लगता है कि यह हमारे लिए वाकई कारगर रहा।”

लगातार तीन हार ने भारत को दी बड़ी सीख हरमनप्रीत कौर ने बताया कि लीग स्टेज में लगातार तीन हार ने उन्हें बड़ी सीख दी। उन्होंने कहा "उस दिन हमें एहसास हुआ कि हमने खुद को अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, खासकर आखिरी पांच ओवरों में। हम दो-तीन ओवर पीछे रह गए थे। हम कुछ ओवर पहले थोड़ा और जोखिम ले सकते थे, लेकिन मुझे लगता है कि इसकी हमें भारी कीमत चुकानी पड़ी और यही बात हम सबने टीम रूम में भी चर्चा की थी कि हमें बहुत सोच-समझकर खेलना होगा क्योंकि एक बार जब आप मैच से बाहर हो जाते हैं तो वापसी करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मुझे पता है कि यह 50 ओवर का मैच है, अगर आप गलतियां कर रहे हैं तो आपके पास वापसी करने के कई मौके होते हैं, लेकिन आखिरी के पांच ओवर ऐसे होते हैं जहां आपको बहुत सोच-समझकर खेलना होता है।

आपको बहुत सोच-समझकर खेलना होता है। मुझे लगता है कि हम सभी जानते थे कि हमें क्या करना है। अगर हम फिर से मैदान पर आते, और फिर से वही स्थिति होती, और आज भी वही हुआ, तो हम 50वें ओवर से पहले मैच खत्म करना चाहते थे और ठीक वैसा ही हुआ।"

जेमिमा रोड्रिग्स की तारीफ में कप्तान हरमनप्रीत ने बांधे पुल जेमिमा ऐसी खिलाड़ी हैं जो हमेशा टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन करना चाहती हैं क्योंकि वो हमेशा बहुत सोच-समझकर खेलती हैं और जिम्मेदारी लेना चाहती हैं और हमें उन पर हमेशा भरोसा रहता है और आज उनकी पारी बहुत खास रही। हम दोनों ने मैदान पर बहुत अच्छा समय बिताया। जब भी हम बल्लेबाजी कर रहे होते थे, हम एक-दूसरे की तारीफ करते और हिसाब-किताब लगाते रहते थे और वह मेरे लिए सारा हिसाब-किताब लगा रही होती थी। मुझे लगता है कि वह हमेशा खेल में बनी रहती है और मुझे उसके साथ बल्लेबाजी करना बहुत पसंद है। मेरे जाने से पहले, वह हमेशा मुझसे कहती रहती है, ‘हमारे पास पांच रन हैं, हमारे पास दो गेंदें और बची हैं।’ इसलिए इससे पहले कि मैं कुछ कहूं, वह मुझसे कह देती है। इससे पता चलता है कि वह कितनी गहराई से खेलती है और मैं यह देखकर हैरान थी कि वह क्या सोच रही थी और कैसे वह खुद को भी प्रेरित कर रही थी। इसलिए मुझे लगता है कि जिस तरह से उसने अपनी पकड़ बनाए रखी और टीम के लिए बल्लेबाजी करती रही, उसके लिए हमें उसे बहुत श्रेय देना चाहिए।