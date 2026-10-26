हरमनप्रीत कौर ने मोहिंदर अमरनाथ को पछाड़ा, विराट कोहली बच गए; ODI में शतक जड़ने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय
हरमनप्रीत कौर ने भारत बनाम जिम्बाब्वे दूसरे वनडे में शतक ठोका। वह वनडे क्रिकेट में शतक लगाने बनाने वाले सबसे उम्रदराज भारतीयों (पुरुष/महिला) की लिस्ट में टॉप 5 में पहुंच गई हैं।
पूर्व भारतीय कप्तान और अनुभवी बल्लेबाज हरमनप्रीत कौर ने जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में शानदार शतकीय पारी खेली। उन्होंने रविवार को वडोदरा के मैदान पर 121 गेंदों में 126 रन बनाए, जिसमें 15 चौके सामिल हैं। यह उनके वनडे करियर का आठवां शतक था। उन्होंने प्रतिका रावल (61) के साथ तीसरे विकेट के लिए 124 और दीप्ति शर्मा (नाबाद 106) के संग पांचवें विकेट के लिए 153 रनों की पार्टनरशिप की। भारत ने 328/6 का स्कोर बनाया और 121 रनों से जीत दर्ज की। हरमनप्रीत को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वह वनडे क्रिकेट में शतक जड़ने वाले सबसे उम्रदराज भारतीयों (पुरुष/महिला) की लिस्ट में टॉप 5 में पहुंच गई हैं।
अमरनाथ को पछाड़ा, कोहली बच गए
हरमनप्रीत ने 37 साल और 231 दिन की उम्र में शतक ठोका है। पूर्व क्रिकेटर मोहिंदर अमरनाथ ने 37 साल 185 दिन में ऐसा किया। भारत के सुपरस्टार क्रिकेटर विराट कोहली लिस्ट में पिछने से बच गए। उनमें और हरमनप्रीत में 95 दिन का अंतर रहा। कोहली ने 37 साल और 326 दिन की उम्र में वनडे सेंचुरी लगाई है। उन्होंने यह कमाल सितंबर 2026 में तिरुवनंतपुरम में वेस्टइंडीज के खिलाफ आयोजित पहले वनडे में किया था। कोहली ने 88 गेंदों में 10 चौकों और 9 छक्कों की मदद से नाबाद 139 रनों की पारी खेली थी। लिस्ट में टॉप पर रोहित शर्मा काबिज हैं। उन्होंने 39 साल और 153 दिन की उम्र में शतक जमाया। रोहित ने पिछले महीने गुवाहाटी में वेस्टइंडीज के विरुद्ध दूसरे वनडे में 75 गेंदों में 100 रन बनाए थे, जिसमें 10 चौके और 6 सिक्स शामिल हैं।
ODI में शतक लगाने बनाने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय
39 साल 153 दिन - रोहित शर्मा
38 साल 327 दिन - सचिन तेंदुलकर
38 साल 113 दिन - सुनील गावस्कर
37 साल 326 दिन - विराट कोहली
37 साल 231 दिन - हरमनप्रीत कौर
37 साल 185 दिन - मोहिंदर अमरनाथ
शतक लगाने के बाद क्या बोलीं हरमनप्रीत?
हरमनप्रीत ने प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीतने के बाद कहा, ''मैं सिर्फ अपनी बल्लेबाजी का आनंद लेना चाहती हूं। मैंने आज यही किया और आगे भी ऐसा ही करना चाहती हूं।'' ऑफ साइड में अपने आकर्षक शॉट खेलने के बारे में उन्होंने कहा, ''आज हम एकदिवसीय खेल रहे थे और इसमें आपको अलग तरीके से खेलना होता है। प्रतिका (रावल) और मैंने बात की थी कि अच्छी गेंदों का सम्मान करना है और खराब गेंदों को हाथ से नहीं जाने देना है।'' कप्तानी की कमी महसूस होने के सवाल पर हरमनप्रीत ने कहा, ''जब आप बल्लेबाजी कर रहे होते हैं तो इन चीजों के बारे में नहीं सोचते। आप एक बल्लेबाज के तौर पर खेलते हैं और जिम्मेदारी लेना चाहते हैं। आपको परिस्थिति के अनुसार बल्लेबाजी करनी होती है। स्थिति चाहे जैसी भी हो, मैं अपनी बल्लेबाजी का आनंद लेना चाहती हूं।''
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मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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