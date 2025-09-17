Harmanpreet Kaur Statement After India record ODI win over Australia Says we want to keep doing that again and again 6 कैच टपकाने पर भी कप्तान हरमनप्रीत कौर हैं खुश, ऐतिहासिक जीत पर कहा- हम बार-बार ऐसा करते…, Cricket Hindi News - Hindustan
Harmanpreet Kaur Statement After India record ODI win over Australia Says we want to keep doing that again and again

6 कैच टपकाने पर भी कप्तान हरमनप्रीत कौर हैं खुश, ऐतिहासिक जीत पर कहा- हम बार-बार ऐसा करते…

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे में ऐतिहासिक जीत दर्ज की। कप्तान हरमनप्रीत कौर मैच में भारतीय टीम द्वारा 6 कैच टपकाने पर भी खुश हैं। तीन मैचों की सीरीज फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है।

Md.Akram मुल्लांपुर, भाषाWed, 17 Sep 2025 11:11 PM
भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने बुधवार को ऑस्ट्रेलिया महिला टीम को दूसरे वनडे में रिकॉर्ड 102 रन से हराकर सीरीज में बराबरी करने के बाद कहा कि एक और दिन खराब फील्डिंग के बावजूद भारतीय गेंदबाजों ने लगातार मौके बनाए। महिला वनडे इतिहास में भारत की यह जीत पहला मौका है जब किसी भी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 100 से ज्यादा रन से हराया हो। भारत ने यह जीत स्मृति मंधाना की 91 गेंदों में 117 रनों की तेज पारी की बदौलत हासिल की जो भारत के लिए उनका दूसरा सबसे तेज शतक है। स्टार सलामी बल्लेबाज मंधाना प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गईं।

सीरीज के पहले मैच में चार कैच छोड़ने के कारण भारत आठ विकेट से हार गया था। टीम ने दूसरे वनडे में कुल छह कैच टपकाए, फिर भी बड़ी जीत दर्ज करने में सफल रही। मैच के बाद हरमनप्रीत ने कहा, ‘‘आज भी हमने कुछ मौके गंवाए लेकिन हमारे गेंदबाज हमें मौके देते रहे ताकि हम उनका फायदा उठा सकें और परिणाम अपने पक्ष में कर सकें।’’ उन्होंने कहा, ‘‘इस सीरीज में हम हर किसी को मौका देना चाहते हैं। हमने यही बात ध्यान में रखी थी। आज के संयोजन से खुश हूं क्योंकि सभी ने ज़िम्मेदारी ली और योगदान दिया।’’ हरमनप्रीत ने कहा कि कुल मिलाकर वह टीम के प्रयास से खुश हैं।

भारतीय कप्तान ने कहा, ‘‘खुशी है कि नतीजा हमारे पक्ष में रहा। हम चीजों को सरल और स्पष्ट रखने की बात करते हैं, इससे हमें सफलता मिल रही है। हम बार-बार ऐसा करते रहना चाहते हैं। स्मृति ने रन बनाए, दूसरों ने रन नहीं बनाए, लेकिन हम 300 के करीब पहुंचने में सफल रहे।’’ ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एलिसा हीली ने स्वीकार किया कि यह मैच उनकी टीम को बहुत कुछ सीखने का मौका देगा। उन्होंने कहा, ‘‘यह विश्व कप के लिए अच्छी तैयारी है। भारत आज खेल के हर पहलू में काफी अच्छा था। आगे बढ़ने के लिए हमारे लिए बहुत अच्छी सीख।’’ सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच 20 सितंबर को होगा।

