6 कैच टपकाने पर भी कप्तान हरमनप्रीत कौर हैं खुश, ऐतिहासिक जीत पर कहा- हम बार-बार ऐसा करते…

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे में ऐतिहासिक जीत दर्ज की। कप्तान हरमनप्रीत कौर मैच में भारतीय टीम द्वारा 6 कैच टपकाने पर भी खुश हैं। तीन मैचों की सीरीज फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है।

भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने बुधवार को ऑस्ट्रेलिया महिला टीम को दूसरे वनडे में रिकॉर्ड 102 रन से हराकर सीरीज में बराबरी करने के बाद कहा कि एक और दिन खराब फील्डिंग के बावजूद भारतीय गेंदबाजों ने लगातार मौके बनाए। महिला वनडे इतिहास में भारत की यह जीत पहला मौका है जब किसी भी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 100 से ज्यादा रन से हराया हो। भारत ने यह जीत स्मृति मंधाना की 91 गेंदों में 117 रनों की तेज पारी की बदौलत हासिल की जो भारत के लिए उनका दूसरा सबसे तेज शतक है। स्टार सलामी बल्लेबाज मंधाना प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गईं।

सीरीज के पहले मैच में चार कैच छोड़ने के कारण भारत आठ विकेट से हार गया था। टीम ने दूसरे वनडे में कुल छह कैच टपकाए, फिर भी बड़ी जीत दर्ज करने में सफल रही। मैच के बाद हरमनप्रीत ने कहा, ‘‘आज भी हमने कुछ मौके गंवाए लेकिन हमारे गेंदबाज हमें मौके देते रहे ताकि हम उनका फायदा उठा सकें और परिणाम अपने पक्ष में कर सकें।’’ उन्होंने कहा, ‘‘इस सीरीज में हम हर किसी को मौका देना चाहते हैं। हमने यही बात ध्यान में रखी थी। आज के संयोजन से खुश हूं क्योंकि सभी ने ज़िम्मेदारी ली और योगदान दिया।’’ हरमनप्रीत ने कहा कि कुल मिलाकर वह टीम के प्रयास से खुश हैं।