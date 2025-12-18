Cricket Logo
हरमनप्रीत कौर को कप्तानी से हटाना चाहिए या नहीं, अंजुम चोपड़ा ने दिया दो टूक जवाब; बोलीं- कुछ भी सही…

हरमनप्रीत कौर को भारतीय टीम की कप्तानी से हटाना चाहिए या नहीं? अंजुम चोपड़ा ने इसका दो टूक जवाब दिया है। हरमनप्रीत की अगुवाई में भारत ने पिछले महीने विश्व कप जीता था।

Dec 18, 2025 10:55 pm ISTBhasha
पूर्व भारतीय क्रिकेटर अंजुम चोपड़ा का मानना ​​है कि व्यस्त अंतरराष्ट्रीय सत्र और आगामी महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) से पूर्व कप्तानी को लेकर बहस फिर से शुरू होने के बावजूद हरमनप्रीत कौर महिला राष्ट्रीय टीम की कप्तानी करने के लिए बेस्ट हैं। विश्व कप 2025 जीतने के बाद भारतीय महिला टीम श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज के साथ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी करेगी और ऐसे में अंजुम का मानना है कि कप्तानी में बदलाव के बारे में अटकलें लगाने की जगह ध्यान इस लय को बरकरार रखने पर होना चाहिए।

अंजुम ने ‘पीटीआई वीडियो’ से कहा, ‘‘पिछले इतने वर्षों से मेरा निजी तौर पर मानना ​​है कि हरमनप्रीत कौर एक मैच विजेता हैं। मुझे नहीं लगता कि मुझे और कुछ कहने की जरूरत है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘वह इस भारतीय टीम की कप्तानी करने के लिए सर्वश्रेष्ठ हैं।’’ अंजुम ने पूर्व भारतीय कप्तान शांता रंगास्वामी के कप्तान बदलने के हालिया सुझाव को खारिज करते हुए कहा कि ऐसे विचार निजी होते हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘हर किसी को अपनी बात कहने का हक है। इसमें कुछ भी सही या गलत नहीं है। मुझे अब भी लगता है कि वह भारत की कप्तानी करने के लिए सही और सबसे काबिल हैं।’’ श्रीलंका के खिलाफ श्रृंखला को देखते हुए अंजुम ने जीत के जश्न के बाद जल्दी से क्रिकेट पर ध्यान वापस लाने की अहमियत पर जोर दिया।

अंजुम ने कहा, ‘‘वे जितनी जल्दी खेलने के लिए उतरेंगे उतना अच्छा होगा क्योंकि हर कोई जीत की लय को बनाए रखना चाहता हैं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘जैसे ही आप मैदान पर वापस कदम रखते हैं तो आप वहीं से शुरू करना चाहते हैं जहां आपने छोड़ा था।’’

