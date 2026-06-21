हरमनप्रीत कौर ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, 200 टी-20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर बनीं
महिला टी-20 विश्व कप 2026 के 18वें मैच में हरमनप्रीत कौर ने इतिहास रच दिया है। वे 200 टी-20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर बन गई हैं। इससे पहले ऐसा किसी ने नहीं किया है। कौर ने इस विशेष उपलब्धि के लिए सभी को धन्यवाद कहा है और खास मोमेंट को इंजॉय किया है।
महिला टी-20 विश्व कप 2026 के 18वें मुकाबले में हरमनप्रीत कौर ने मैदान में उतरते ही इतिहास रच दिया है। वे 200 टी-20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर बन गई हैं। महिला या पुरुष किसी भी क्रिकेट में अब तक किसी के नाम यह रिकॉर्ड दर्ज नहीं था, जिस कौर ने अपने नाम करते हुए विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। हरमनप्रीत कौर अपने करियर का 10वां टी-20 विश्व कप खेल रही हैं। वे भारत की ओर से सर्वाधिक विश्व कप खेलने वाली क्रिकेटर भी हैं। उनके बाद रोहित शर्मा दूसरे स्थान पर हैं, जिन्होंने 9 टी-20 विश्व कप खेले हैं।
सर्वाधिक टी-20 मैच खेलने वाली क्रिकेटर हैं हरमनप्रीत कौर
हरमनप्रीत कौर ने 200 टी-20 मैच खेले हैं और पुरुष और महिला दोनों सीनियर क्रिकेट की फेहरिस्त में सबसे अधिक टी-20 मैच खेलने वाली खिलाड़ियों में शीर्ष पर बनी हुई हैं। उनके बाद सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय टी-20 क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ियों में दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड की सुज़ाना विल्सन बेट्स हैं, जिन्होंने 184 टी-20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। पुरुष क्रिकेट में सबसे ज्यादा टी-20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले खिलाड़ियों की सूची में आयरलैंड के पॉल स्टर्लिन शीर्ष पर बने हुए हैं, जिन्होंने अब तक 163 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं। 153 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों के साथ इस सूची में रोहित शर्मा दूसरे स्थान पर हैं।
टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में सबसे अधिक मैच खेलने वाले खिलाड़ी:
200 - हरमनप्रीत कौर,
184 - सुजाना विल्सन बेट्स,
183 - डैनी व्याट-हॉज,
177 - एलिसे पेरी,
169 - स्मृति मंधाना।
पुरुषों के टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में पॉल स्टर्लिंग (163) सबसे आगे हैं, उनके बाद रोहित शर्मा (159) का नंबर आता है।
भारतीय टीम ने कप्तान कौर को किया सम्मानित
हरमनप्रीत कौर के 200 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच पूरे करने पर भारतीय क्रिकेट टीम ने स्पेशल प्रेजेंटेशन दिया। स्मृतिं मंधाना ने इस दौरान भाषण दिया और हरमन को 'हमरन 200'लिखी जर्सी भेट की। इससे पहले कोच अमोल मजूमदार ने कप्तान को एक विशेष कैप दी।
टीम, बीसीसीआई और सभी का कप्तान ने किया शुक्रिया
हरमनप्रीत कौर ने इस विशेष उपलब्धि के बाद टॉस के वक्त कहा कि इस विशेष पल को देखते हुए अभिभूत हूं। सोचा नहीं था कि इतना लंबा सफर तय करूंगी, लेकिन सभी टीममेट, बीसीसीआई, साथी सबको इस विशेष उपलब्धि के धन्यवाद देती हूं। उन्होंने टॉस जीतकर मैच में पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। कौर ने टॉस के वक्त बताया कि उनके हिसाब से पिच बैटिंग के लिए अनुकूल लग रही है।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।