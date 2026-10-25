हरमनप्रीत कौर ने शतक जड़कर मिताली राज को छोड़ा पीछे, लेकिन स्मृति मंधाना के आसपास भी नहीं
रविवार को वडोदरा में खेले जा रहे दूसरे वनडे मैच में जिम्बाब्वे के खिलाफ पूर्व भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने शतक जड़ दिया है। उन्होंने वनडे में शतक जड़ने के मामले में मिताली राज को पीछे छोड़ दिया है। हालांकि, स्मृति मंधाना के आसपास भी नहीं हैं।
भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला रविवार को वडोदरा में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में पूर्व भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने शतक जड़ दिया है। कप्तानी छोड़ने के बाद यह हरमनप्रीत कौर का पहला शतक है। उन्होंने भारत के शुरुआती चार विकेट जल्दी गिर जाने के बाद पारी को संभाला और टीम को बेहतरीन स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। हरमनप्रीत कौर ने इस शतकीय पारी के साथ पूर्व भारतीय क्रिकेटर मिताली राज को पीछे छोड़ दिया है। महिला वनडे क्रिकेट में वे भारत के लिए सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाली दूसरी बल्लेबाज बन गई हैं। उन्होंने अपने करियर में अब तक 8 शतक जड़े हैं, जो मिताली राज के 7 शतकों से अधिक हैं। इस मुकाबले से पहले वे मिताली राज की बराबरी पर थीं, लेकिन आज उन्हें पीछे छोड़ दिया है। हालांकि, स्मृति मंधाना के वनडे शतकों की संख्या से हरमनप्रीत कौर काफी पीछे हैं। उनके आसपास भी नहीं हैं।
महिला वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में सलामी बल्लेबाज और भारतीय टीम की मौजूदा कप्तान स्मृति मंधाना शीर्ष पर हैं। उन्होंने वनडे क्रिकेट में अब तक भारत के लिए कुल 14 शतक जड़े हैं। स्मृति मंधाना के आसपास कोई दूसरा भारतीय बल्लेबाज दिखाई नहीं देता है। भारतीय टीम के लिए वनडे क्रिकेट में दूसरी सर्वाधिक शतक लगाने वाली बल्लेबाज हरमनप्रीत कौर हैं, जिनके शतकों की संख्या स्मृति से 6 कम है। उन्होंने आज ही यह उपलब्धि हासिल की है। इससे पहले वे मिताली राज के साथ संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर थीं, लेकिन आज उन्हें तीसरे स्थान पर ढकेलकर अकेले दूसरे पायदान पर काबिज हो गई हैं। मिताली राज ने अपने वनडे करियर में कुल 7 शतक लगाए जो भारत के लिए तीसरे सबसे अधिक हैं। इस लिस्ट में हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहने वाली पूनम राउत चौथे स्थान पर हैं, जिन्होंने 3 शतक लगाए हैं। जेमिमा रॉड्रिक्स के भी वनडे क्रिकेट में तीन शतक हैं। प्रतिका रावल के पास इस मुकाबले में जेमिमा रॉड्रिक्स और पूनम राउत को पीछे छोड़ने का मौका था लेकिन वे अर्धशतक बनाकर आउट हो गईं, उसे शतक में तब्दील नहीं कर पाईं। उन्होंने भी 3 वनडे शतक लगाए हैं।
वनडे में सर्वाधिक शतक लगाने वाली भारतीय महिला बैटर
14- स्मृति मंधाना
8 - हरमनप्रीत कौर*
7- मिताली राज
3-पूनम राऊत
3 -जेमिमा रोड्रिग्स
3 - प्रतिका रावल
इस शतक की मदद से स्मृति मंधाना ने मिताली राज को तो पीछे किया है, लेकिन वे स्मृति मंधाना से बहुत पीछे हैं। पूर्व कप्तान स्मृति से 6 शतक पीछे हैं। ऐसे में कहा जा सकता है वनडे क्रिकेट में शतक जड़ने के मामले में स्मृति के आसपास भी हरमनप्रीत कौर नहीं दिखाई देती हैं। हालांकि, यह तथ्य जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि स्मृति मंधाना सलामी बल्लेबाज हैं, जबकि हरमनप्रीत कौर मध्य क्रम में बल्लेबाजी करती हैं और कई बार नीचे भी बैटिंग करने आती हैं।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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