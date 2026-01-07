WPL ने कैसे बदली हरमनप्रीत कौर की सोच? कप्तान ने वनडे वर्ल्ड कप को लेकर कही जबर्दस्त बात

Cricket Logo
Harmanpreet Kaur Says WPL made a lot of changes in me captain Gave Big statement Regarding ODI World Cup
महिला प्रीमियर लीग (WPL) ने हरमनप्रीत कौर की काफी सोच बदली है। कप्तान हरमनप्रीत ने वनडे वर्ल्ड कप को लेकर जबर्दस्त बात कही है। भारत ने दो नवंबर को महिला वर्ल्ड कप अपने नाम किया था।

Jan 07, 2026 05:33 pm ISTMd.Akram मुंबई, भाषा
हरमनप्रीत कौर ने बुधवार को कहा कि महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) और उनकी टीम मुंबई इंडियंस (एमआई) ने उनके भीतर जीत की मानसिकता भरी, जिसका इस्तेमाल उन्होंने भारतीय महिला टीम को वनडे विश्व कप 2025 जिताने में किया। डब्ल्यूपीएल में मुंबई इंडियंस को दो खिताब दिला चुकीं हरमनप्रीत ने कहा कि फ्रेंचाइजी ने प्रतिस्पर्धा में अलग सोच के साथ उतरने में उनकी मदद की।

हरमनप्रीत ने डब्ल्यूपीएल 2026 शुरू होने से पहले मुंबई इंडियंस द्वारा आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में कहा, ‘‘मेरा मानना है कि मैं जहां भी जाती हूं, जीत के बारे में ही सोचती हूं क्योंकि भागीदारी तो हम बरसों से कर रहे हैं। लेकिन जीत की सोच के साथ उतरने और उस दिशा में काम करने से बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। डब्ल्यूपीएल ने मेरे भीतर बहुत कुछ बदला है खासकर सोच बदली है।’’

कप्तान ने कहा, ‘‘मुंबई इंडियंस बरसों से आईपीएल खिताब जीत रही है और इस टीम से जुड़ने के बाद मेरे भीतर भी जीत की वही मानसिकता आई। टीम बैठक में यही बात होती है कि हम कैसे किसी टीम को हरा सकते हैं और खिताब जीत सकते हैं।’’ मुंबई टीम की नयी कोच लीसा नाइटले ने कहा कि भारत के घरेलू क्रिकेटरों को अच्छी स्पर्धा मिल रही है जिसका असर उनके प्रदर्शन पर देखने को मिल रहा है।

उन्होंने कहा, ‘‘भारत के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटरों को विश्व कप से पहले काफी अच्छी स्पर्धायें मिल रही है और वे दूसरी टीमों को दबाव में डाल रहे हैं। अगर घरेलू स्पर्धाओं का स्तर ऐसा है तो इससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन भी निखरता है। हमने नतीजा देखा है कि भारत ने पचास ओवरों का विश्व कप जीत लिया।’’

