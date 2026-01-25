हरमनप्रीत कौर को मिला वर्ल्ड कप जिताने का इनाम, पद्मश्री से सम्मानित; इन महिला क्रिकेटर्स के नाम भी खास उपलब्धि

Cricket Logo
भारत सरकार ने 2026 के 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसमें भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर भुल्लर को पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ ही हरमनप्रीत यह प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान प्राप्त करने वाली भारत की चौथी महिला क्रिकेटर बन गई हैं।

Jan 25, 2026 07:57 pm ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस 2026 की पूर्व संध्या पर 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसमें भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर भुल्लर को पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ ही हरमनप्रीत यह प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान प्राप्त करने वाली भारत की चौथी महिला क्रिकेटर बन गई हैं। पंजाब राज्य से खेल श्रेणी में नामांकित हरमनप्रीत को यह पुरस्कार मार्च या अप्रैल 2026 के आसपास राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले एक औपचारिक समारोह में राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाएगा।

हरमनप्रीत कौर भारतीय महिला क्रिकेट की सबसे प्रभावशाली खिलाड़ियों में से एक हैं, जिन्होंने 2009 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया और अपनी आक्रामक बल्लेबाजी व चतुर कप्तानी से टीम को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उन्होंने 2012 के टी-20 एशिया कप में पहली बार कप्तानी की और 2016 में सभी प्रारूपों की पूर्णकालिक कप्तान बनीं। उनके नेतृत्व की सबसे बड़ी उपलब्धि 2025 का वनडे वर्ल्ड कप जीतना रहा, जहां भारत ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराया। इसके अलावा, उन्होंने टेस्ट मैचों में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसी दिग्गज टीमों के खिलाफ ऐतिहासिक जीत में टीम का सफल नेतृत्व किया है।

अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए मशहूर हरमनप्रीत ने 2017 के वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नाबाद 171 रनों की पारी खेली थी, जिसने भारत में महिला क्रिकेट की लोकप्रियता को बदल कर रख दिया। वह विदेशी टी-20 लीग में खेलने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर (पुरुष या महिला) बनीं और महिला प्रीमियर लीग (WPL) में मुंबई इंडियंस को दो बार खिताब जिताया। खेल में उनके इन्ही असाधारण योगदानों के लिए उन्हें साल 2026 के पद्म श्री पुरस्कार के लिए चुना गया है, जिससे वह यह सम्मान पाने वाली भारत की चौथी महिला क्रिकेटर बन गई हैं।

हरमनप्रीत कौर से पहले केवल तीन महिला क्रिकेटरों ने ही खेल के क्षेत्र में यह विशिष्ट गौरव प्राप्त किया है। इस गौरवशाली सूची की शुरुआत डायना एडुल्जी से हुई थी जिन्हें साल 2002 में पद्म श्री मिला था, जिसके बाद दिग्गज तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी को 2012 में और पूर्व कप्तान मिताली राज को 2015 में इस सम्मान से नवाजा गया था। वर्ष 2026 की कुल पुरस्कार सूची में शामिल 19 महिलाओं में हरमनप्रीत का नाम खेल जगत की एक प्रमुख हस्ती के रूप में दर्ज हुआ है।

पद्मश्री सम्मानित महिला क्रिकेटर्स की सूची:

• डायना एडुल्जी (2002)

• झूलन गोस्वामी (2012)

• मिताली राज (2015)

• हरमनप्रीत कौर भुल्लर (2026)

