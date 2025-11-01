हरमनप्रीत कौर ने फाइनल को लेकर फूंका बिगुल, कप्तान बोलीं- हमारी टीम को इसका बेसब्री से इंतजार

संक्षेप: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच रविवार को आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 फाइनल खेला जाएगा। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने फाइनल को लेकर बिगुल फूंका है। उन्होंने कहा कि जीत की खुशी को महसूस करने का इंतजार है।

पहली बार आईसीसी वर्ल्ड कप जीतने को आतुर भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने शनिवार को कहा कि उन्होंने वैश्विक मंच पर कई बार हार के गम को झेला है लेकिन उनकी टीम रविवार को जीत का स्वाद लेने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही है। भारत के सामने रविवार को नवी मुंबई में खेले जाने वाले फाइनल में दक्षिण अफ्रीका की चुनौती होगी। दोनों टीमों ने कभी आईसीसी खिताब नहीं जीता है लिहाजा महिला क्रिकेट को वनडे प्रारूप का नया चैंपियन मिलना तय है।

हरमनप्रीत ने मैच से पहले संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘हार के बाद क्या भावना होती है वह हमें अच्छी से पता है लेकिन हम जीतने के बाद की खुशी का लुत्फ उठाने का इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद है कि कल का दिन हमारे लिए विशेष होगा हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहेंगे। अभी तक काफी कड़ी मेहनत की है। अब यह अपना सब कुछ झोंक देने के बारे में है।’’ भारत के लिए यह विश्व कप का तीसरा फाइनल है। टीम को इससे पहले 2005 और 2017 के विश्व कप फाइनल में हार का सामना करना पड़ा था। हरमनप्रीत 2017 में भारतीय टीम का हिस्सा थी।

उन्होंने घरेलू सरजमीं पर विश्व कप फाइनल में पहुंचने को टीम के लिए गर्व का मौका करार देते हुए कहा, ‘‘यह हम सब के लिए गर्व का क्षण है और मुझे लगता है कि जिस तरह से हमने पिछले दो मैचों में खेला है उससे पूरे देश को हमारे प्रदर्शन पर गर्व होगा। यह बड़ा मैच है इसके साथ ही हम इस मौके का लुत्फ उठाना चाहते है।’’ भारतीय टीम पर लीग चरण के दौरान विश्व कप से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा था लेकिन टीम ने न्यूजीलैंड को शिकस्त देकर सेमीफाइनल का टिकट कटाया और फिर सात बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रिकॉर्ड लक्ष्य का पीछा करते हुए पांच विकेट से ऐतिहासिक जीत दर्ज की।