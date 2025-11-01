Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Harmanpreet Kaur Reacts to IND vs SA World Cup Final 2025 Captain Says looking toward to experience winning
हरमनप्रीत कौर ने फाइनल को लेकर फूंका बिगुल, कप्तान बोलीं- हमारी टीम को इसका बेसब्री से इंतजार

हरमनप्रीत कौर ने फाइनल को लेकर फूंका बिगुल, कप्तान बोलीं- हमारी टीम को इसका बेसब्री से इंतजार

संक्षेप: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच रविवार को आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 फाइनल खेला जाएगा। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने फाइनल को लेकर बिगुल फूंका है। उन्होंने कहा कि जीत की खुशी को महसूस करने का इंतजार है।

Sat, 1 Nov 2025 06:10 PMMd.Akram नवी मुंबई, भाषा
share Share
Follow Us on

पहली बार आईसीसी वर्ल्ड कप जीतने को आतुर भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने शनिवार को कहा कि उन्होंने वैश्विक मंच पर कई बार हार के गम को झेला है लेकिन उनकी टीम रविवार को जीत का स्वाद लेने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही है। भारत के सामने रविवार को नवी मुंबई में खेले जाने वाले फाइनल में दक्षिण अफ्रीका की चुनौती होगी। दोनों टीमों ने कभी आईसीसी खिताब नहीं जीता है लिहाजा महिला क्रिकेट को वनडे प्रारूप का नया चैंपियन मिलना तय है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

हरमनप्रीत ने मैच से पहले संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘हार के बाद क्या भावना होती है वह हमें अच्छी से पता है लेकिन हम जीतने के बाद की खुशी का लुत्फ उठाने का इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद है कि कल का दिन हमारे लिए विशेष होगा हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहेंगे। अभी तक काफी कड़ी मेहनत की है। अब यह अपना सब कुछ झोंक देने के बारे में है।’’ भारत के लिए यह विश्व कप का तीसरा फाइनल है। टीम को इससे पहले 2005 और 2017 के विश्व कप फाइनल में हार का सामना करना पड़ा था। हरमनप्रीत 2017 में भारतीय टीम का हिस्सा थी।

ये भी पढ़ें:हरमनप्रीत वर्ल्ड कप में इतिहास रचने की दहलीज पर, फाइनल में 2 सिक्स की जरूरत

उन्होंने घरेलू सरजमीं पर विश्व कप फाइनल में पहुंचने को टीम के लिए गर्व का मौका करार देते हुए कहा, ‘‘यह हम सब के लिए गर्व का क्षण है और मुझे लगता है कि जिस तरह से हमने पिछले दो मैचों में खेला है उससे पूरे देश को हमारे प्रदर्शन पर गर्व होगा। यह बड़ा मैच है इसके साथ ही हम इस मौके का लुत्फ उठाना चाहते है।’’ भारतीय टीम पर लीग चरण के दौरान विश्व कप से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा था लेकिन टीम ने न्यूजीलैंड को शिकस्त देकर सेमीफाइनल का टिकट कटाया और फिर सात बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रिकॉर्ड लक्ष्य का पीछा करते हुए पांच विकेट से ऐतिहासिक जीत दर्ज की।

ये भी पढ़ें:यह शानदार था; एलिस पेरी ने की हरमनप्रीत कौर और जेमिमा रोड्रिग्स की तारीफ

फाइनल में टीम को प्रेरित करने के बारे में पूछे जाने पर हरमनप्रीत ने कहा, ‘‘जब आप ऐसे मंच पर होते हो जहां विश्व कप का फाइनल मैच खेलना है तो इससे बड़ी प्रेरणा कुछ और नहीं हो सकती और पूरी टीम इसके लिए पूरी तरह से तैयार है । हम एक दूसरे के साथ खड़े और यह दिखाता है कि यह टीम कितनी एकजुट है।’’ उन्होंने कहा कि भारत इस मुकाबले में अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए तैयार है और टीम ने इसकी तैयारी काफी पहले शुरू कर दी थी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में 89 रन की यादगार पारी खेलने वाली हरमनप्रीत ने कहा, ‘‘यह इस मुकाबले में अपना सर्वश्रेष्ठ देने के बारे में है। ऐसा नहीं है कि हम आज फाइनल में पहुंचे है और हमें आज ही सब कुछ करना है। हम पिछले कई साल से इसकी तैयारी कर रहे थे। हमे पता था कि भारत में विश्व कप होने वाला है और यहां पिच तथा परिस्थिति कैसी रहने वाली है। टीम शत प्रतिशत तैयार है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘हमने विश्व कप में टीम में जिसे भी मौका दिया उसने अपना सर्वश्रेष्ठ किया। हमारे लिए यह अच्छी बात है।’’

Md.Akram

लेखक के बारे में

Md.Akram
मोहम्मद अकरम, लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। अकरम को पत्रकारिता में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं। अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। और पढ़ें
Harmanpreet Kaur India Vs South Africa Indian Women Cricket Team अन्य..
लेटेस्ट IND vs AUS, IND-W vs AUS-W, Ind vs Aus Live Score, क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |