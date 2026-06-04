वर्ल्ड कप के लिए कैसे 30 सेकंड में चुन ली गईं शेफाली वर्मा? हरमनप्रीत कौर ने बताई अंदर की बात
वुमेंस वर्ल्ड कप 2025 के नॉकआउट स्टेज से पहले प्रतिका रावल को चोट लगी थी। ऐसे में शेफाली वर्मा को उनके रिप्लेसमेंट के रूप में लाया गया। इस पर फैसला लेने में टीम मैनेजमेंट को कितनी देर लगी थी? इस पर हरमनप्रीत कौर ने बताया है।
ICC Women's Cricket World Cup 2025 के नॉकआउट स्टेज से पहले टीम इंडिया को एक बड़ा झटका लगा था, जब फॉर्म में चल रही प्रतिका रावल चोटिल हो गई थीं। प्रतिका का रिप्लेसमेंट टीम इंडिया को चाहिए था। अब कप्तान हरमनप्रीत कौर ने आईसीसी वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले बताया है कि 30 सेकंड के भीतर इस बात पर सहमति बन गई थी कि प्रतिका की सबसे अच्छी रिप्लेसमेंट शेफाली वर्मा होंगी। शेफाली ने भी निराश नहीं किया। भारत ने उस टूर्नामेंट को जीता और पहली बार भारतीय महिला टीम ने कोई आईसीसी ट्रॉफी जीती। इसको लेकर हरमन के अलावा हेड कोच अमोल मजूमदार और उपकप्तान स्मृति मंधाना ने भी बात की।
जियोस्टार पर हेड कोच अमोल मजूमदार ने बताया, "जब वह घायल हुई तो मेरा दिल बैठ गया। एक कोच के तौर पर, आप इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। आप बस अपनी भावनाओं को काबू में रख सकते हैं, लेकिन मेरे मन में एक तूफान चल रहा था। जब मैंने उसे लंगड़ाते हुए जाते देखा, तो मुझे लगा कि हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते।"
कप्तान हरमनप्रीत कौर ने इसके बाद हुई एक 30 सेकंड की मीटिंग का जिक्र किया, "हमने पहले प्रतिका के बारे में पूछा, लेकिन सर ने हमें कई बार कहा कि उसके वापस आने का कोई चांस नहीं है। उसके बाद, यह सिर्फ 30 सेकंड की मीटिंग थी। हम सब एक साथ आए और सबने कहा, 'शेफाली, शेफाली, शेफाली,' और बस हो गया। हर कोई क्लियर था कि किसे अंदर आना चाहिए, भले ही वह स्टैंडबाय में नहीं थी। BCCI से हर किसी को पूरा भरोसा था कि शेफाली आएगी और धमाल मचा देगी। उनके कॉन्फिडेंस ने हमें और भी पॉजिटिव बना दिया।"
वहीं, वाइस कैप्टन स्मृति मंधाना ने प्रतिका के रिप्लेसमेंट के बारे में बताया, "इंटरनेशनल अनुभव होना बहुत जरूरी था और वह ओपनर भी होना चाहिए था। बड़े मैचों में, कभी-कभी आपको उस X-फैक्टर की जरूरत होती है। सबको लगा कि उस काम के लिए शेफाली से बेहतर कोई नहीं है। मैंने उसके पहले प्रैक्टिस सेशन के बाद उससे एक बात कही कि वह अपने परफॉर्मेंस की वजह से टीम में है। उसने डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत अच्छा किया था, हर मुमकिन बॉलिंग अटैक पर हावी रही थी। मैंने उससे कहा कि बाकी मैचों को डोमेस्टिक मैचों की तरह लो, मैदान में जाओ और एन्जॉय करो और सेमी-फाइनल और फाइनल से बेहतर एन्जॉय करने का स्टेज और क्या हो सकता है?"
शेफाली ने इस बारे में बताया कि उन्हें तब कैसा लगा था, जब उन्हें शुरुआत में नहीं चुना गया था? शेफाली ने बताया, "इंडिया में एक टूर्नामेंट के लिए वर्ल्ड कप टीम में जगह न बना पाना मेरे लिए सबसे दुख की बात थी, लेकिन जैसा कहते हैं, भगवान के पास सबके लिए प्लान होते हैं। शुरुआती दिन बहुत मुश्किल थे, क्योंकि मैं जहां भी जाती, लोग पूछते रहते थे कि मैं टीम में क्यों नहीं हूं? आखिरकार, मैंने इसे मान लिया और उस पर फोकस किया जिसे मैं कंट्रोल कर सकती थी। मुझे एक शांत जगह मिली, जहां सिर्फ मेरा भाई और पापा थे और मैंने खुद से कहा कि यह मेरे गेम पर पहले से कहीं ज्यादा मेहनत करने का समय है। मैंने अपने भाई से भी कहा कि वह मेरे साथ सख्ती से पेश आए और जब भी उसे लगे कि मैं ढीली पड़ रही हूं या प्रैक्टिस के दौरान अपना बेस्ट नहीं दे रही हूं तो वह मुझे टोके।"
नॉकआउट से पहले आए कॉल पर शेफाली ने बताया, "मैं होटल में एक दोस्त के साथ खेल रही था, तभी मैंने अपने मैनेजर का फोन देखा। मैं टीम के मैच ज्यादा फॉलो नहीं कर रही थी, इसलिए मुझे पता नहीं था कि क्या हुआ है। ऐसे में उन्होंने मुझे बताया कि प्रतिका इंजर्ड हो गई है और मुझे अंदर आने की जरूरत है। मुझे उसके लिए बुरा लगा, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि कोई खिलाड़ी इंजर्ड हो, लेकिन साथ ही मैं यह सोचने लगी कि मुझे वर्ल्ड कप सेमी-फ़ाइनल के लिए कितनी जल्दी मानसिक रूप से तैयार होने की ज़रूरत है। लगभग एक साल तक टीम से बाहर रहने के बाद, अचानक यह बदलाव करना आसान नहीं था।"
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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