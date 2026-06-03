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बस एक विकेट की बात थी और… इंग्लैंड से सीरीज हारने के बाद छलका हरमनप्रीत कौर का दर्द

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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भारतीय महिला क्रिकेट टीम इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज में 2-1 से हार मिली। आखिरी मुकाबला भारत 6 विकेट से हार गया। इस हार का कारण कप्तान हरमनप्रीत कौर ने बताया है और कहा है कि हम एक विकेट से चूक गए। 

बस एक विकेट की बात थी और… इंग्लैंड से सीरीज हारने के बाद छलका हरमनप्रीत कौर का दर्द

भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज के आखिरी मैच में मिली हार का कारण बताया है। इस मैच में हार के साथ भारतीय टीम सीरीज भी 2-1 से हार गई है। कप्तान कौर ने कहा है कि वह जीत से सिर्फ एक विकेट दूर थीं, क्योंकि तीन विकेट भारत को जल्दी मिल गए थे। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने कहा है कि अगर एक और विकेट उनकी टीम को जल्दी मिलता तो निश्चित रूप से कहानी कुछ और हो सकती थी।

पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी में हरमनप्रीत कौर ने हार के कारणों का जिक्र करते हुए कहा, "मुझे लगता है कि हमारे लिए बस एक और विकेट लेना था। मुझे लगता है कि हम गेम में थे। हमें शुरू में तीन विकेट मिले और हम बस एक और विकेट के बारे में सोच रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि क्योंकि वे दोनों बहुत अच्छा खेले, उन्होंने गेम हमसे छीन लिया।" शुरुआती बढ़त बनाने के बावजूद गेम कहां हाथ से निकला? इस पर कप्तान कौर ने कहा, "हां, बिल्कुल। मुझे लगता है कि बहुत सारी पॉजिटिव बातें हैं, सिवाय, आप जानते हैं, उस विकेट के जिसकी हम तलाश कर रहे थे। मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप के लिए आगे बहुत सारी पॉजिटिव बातें हैं।"

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वर्ल्ड कप से पहले परफॉर्मेंस से मिली पॉजिटिव बातों पर उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि हम काफी हद तक क्लियर हैं और अभी भी हमारे पास वर्ल्ड कप से पहले दो और गेम, प्रैक्टिस गेम हैं जहां, आप जानते हैं, हम अभी भी दूसरे कॉम्बिनेशन के बारे में सोच सकते हैं। जैसे राधा हैं, उन्होंने WPL में बहुत अच्छा किया और वह भी, तैयार लग रही हैं और उनके अलावा, मुझे लगता है, भारती फुलमल भी हैं। वह एक मिडिल ऑर्डर बैटर हैं। उन्होंने भी बहुत अच्छी बैटिंग की। मुझे लगता है कि अभी भी हमारे दो बहुत अच्छे खिलाड़ी बाहर बैठे हैं और उम्मीद है कि हम उन्हें प्रैक्टिस गेम में पूरा मौका देंगे, जहां हम देख सकते हैं कि वे कैसा खेलते हैं और मुझे लगता है कि अभी भी हम काफी हद तक क्लियर हैं, जैसे कि आगे हमारी XI क्या होगी।"

वर्ल्ड कप से पहले टीम कॉम्बिनेशन और सिलेक्शन प्लान पर कप्तान हरमनप्रीत ने कहा, "मुझे लगता है कि यहां जल्दी आने का आइडिया इन कंडीशन की आदत डालना है और मुझे लगता है कि हम काफी हद तक, आप जानते हैं, इन कंडीशन के आदी हो रहे हैं और उम्मीद है कि हमें इन कंडीशन से जो भी चाहिए, वह मिल जाएगा।" हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम ने इस दौरे पर वार्मअप मैच के साथ अच्छी शुरुआत की थी, जहां 200 रन उन्होंने बनाए थे। यहां तक कि पहले मैच में भी टीम को जीत मिली थी, लेकिन अगले दो मैच टीम हार गई।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


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मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


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