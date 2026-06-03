बस एक विकेट की बात थी और… इंग्लैंड से सीरीज हारने के बाद छलका हरमनप्रीत कौर का दर्द
भारतीय महिला क्रिकेट टीम इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज में 2-1 से हार मिली। आखिरी मुकाबला भारत 6 विकेट से हार गया। इस हार का कारण कप्तान हरमनप्रीत कौर ने बताया है और कहा है कि हम एक विकेट से चूक गए।
भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज के आखिरी मैच में मिली हार का कारण बताया है। इस मैच में हार के साथ भारतीय टीम सीरीज भी 2-1 से हार गई है। कप्तान कौर ने कहा है कि वह जीत से सिर्फ एक विकेट दूर थीं, क्योंकि तीन विकेट भारत को जल्दी मिल गए थे। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने कहा है कि अगर एक और विकेट उनकी टीम को जल्दी मिलता तो निश्चित रूप से कहानी कुछ और हो सकती थी।
पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी में हरमनप्रीत कौर ने हार के कारणों का जिक्र करते हुए कहा, "मुझे लगता है कि हमारे लिए बस एक और विकेट लेना था। मुझे लगता है कि हम गेम में थे। हमें शुरू में तीन विकेट मिले और हम बस एक और विकेट के बारे में सोच रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि क्योंकि वे दोनों बहुत अच्छा खेले, उन्होंने गेम हमसे छीन लिया।" शुरुआती बढ़त बनाने के बावजूद गेम कहां हाथ से निकला? इस पर कप्तान कौर ने कहा, "हां, बिल्कुल। मुझे लगता है कि बहुत सारी पॉजिटिव बातें हैं, सिवाय, आप जानते हैं, उस विकेट के जिसकी हम तलाश कर रहे थे। मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप के लिए आगे बहुत सारी पॉजिटिव बातें हैं।"
वर्ल्ड कप से पहले परफॉर्मेंस से मिली पॉजिटिव बातों पर उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि हम काफी हद तक क्लियर हैं और अभी भी हमारे पास वर्ल्ड कप से पहले दो और गेम, प्रैक्टिस गेम हैं जहां, आप जानते हैं, हम अभी भी दूसरे कॉम्बिनेशन के बारे में सोच सकते हैं। जैसे राधा हैं, उन्होंने WPL में बहुत अच्छा किया और वह भी, तैयार लग रही हैं और उनके अलावा, मुझे लगता है, भारती फुलमल भी हैं। वह एक मिडिल ऑर्डर बैटर हैं। उन्होंने भी बहुत अच्छी बैटिंग की। मुझे लगता है कि अभी भी हमारे दो बहुत अच्छे खिलाड़ी बाहर बैठे हैं और उम्मीद है कि हम उन्हें प्रैक्टिस गेम में पूरा मौका देंगे, जहां हम देख सकते हैं कि वे कैसा खेलते हैं और मुझे लगता है कि अभी भी हम काफी हद तक क्लियर हैं, जैसे कि आगे हमारी XI क्या होगी।"
वर्ल्ड कप से पहले टीम कॉम्बिनेशन और सिलेक्शन प्लान पर कप्तान हरमनप्रीत ने कहा, "मुझे लगता है कि यहां जल्दी आने का आइडिया इन कंडीशन की आदत डालना है और मुझे लगता है कि हम काफी हद तक, आप जानते हैं, इन कंडीशन के आदी हो रहे हैं और उम्मीद है कि हमें इन कंडीशन से जो भी चाहिए, वह मिल जाएगा।" हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम ने इस दौरे पर वार्मअप मैच के साथ अच्छी शुरुआत की थी, जहां 200 रन उन्होंने बनाए थे। यहां तक कि पहले मैच में भी टीम को जीत मिली थी, लेकिन अगले दो मैच टीम हार गई।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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