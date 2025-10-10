किस पर फूटा हरमनप्रीत कौर का गुस्सा? WC की पहली हार पर बुरी तरह भड़कीं; हर बार एक ही गलती…

हरमनप्रीत कौर ने कहा कि टॉप ऑर्डर के रूप में हमने जिम्मेदारी नहीं ली और बहुत सारे विकेट गंवा दिए, हमें उसी प्रोसेस पर वापस जाना होगा। जब हम क्रीज पर थे, तब हम लगातार विकेट गंवाते रहे। लेकिन हमारे लिए बहुत कुछ सीखने को मिला क्योंकि पिछले कुछ मैचों में हम यही गलती करते रहे हैं।

साउथ अफ्रीका के खिलाफ आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का पहला मुकाबला गंवाने के बाद भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर काफी गुस्से में दिखाई दी। उन्होंने अपनी भड़ास टीम के टॉप ऑर्डर पर निकाली, जिसमें वह खुद भी शामिल है। भारतीय टॉप ऑर्डर ने अभी तक वर्ल्ड कप के तीनों मैचों में निराश किया, हालांकि ऋचा घोष के साथ निचले क्रम की बैटर्स ने रन बनाकर पिछले दो मुकाबलों में जीत दिलाई है, मगर इस बार ऋचा घोष की भी 94 रनों की पारी टीम के काम ना आ सकी और भारत को इस टूर्नामेंट की पहली हार का सामना करना पड़ा। साउथ अफ्रीका ने यह मैच 7 गेंदें और 3 विकेट शेष रहते अपने नाम किया।

मैच के बाद हरमनप्रीत कौर ने कहा, “टॉप ऑर्डर के रूप में हमने जिम्मेदारी नहीं ली और बहुत सारे विकेट गंवा दिए, हमें उसी प्रोसेस पर वापस जाना होगा। जब हम क्रीज पर थे, तब हम लगातार विकेट गंवाते रहे। लेकिन हमारे लिए बहुत कुछ सीखने को मिला क्योंकि पिछले कुछ मैचों में हम यही गलती करते रहे हैं। मुझे लगता है कि एक टीम के रूप में हमें बैठकर चर्चा करनी होगी कि बोर्ड पर एक अच्छा स्कोर बनाने के लिए कौन सी चीजें हमारे लिए कारगर हो सकती हैं। यह एक लंबा टूर्नामेंट है। मुझे पता है कि आज का मैच हमारे लिए कड़ा था। लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत सारी सकारात्मक बातें देखने को मिलीं। जैसा कि आपने बताया, हमारे आगे अच्छे मैच आने वाले हैं। जरूरी बात यह है कि हम खुद को सकारात्मक सोच में रखें और सही चीजें करते रहें, दिन-ब-दिन बेहतर होते रहें।”

साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच को लेकर उन्होंने कहा, “कड़ा मुकाबला। दोनों टीमों ने वाकई बेहतरीन खेल दिखाया। हालांकि बल्लेबाजी करते हुए हम लड़खड़ा गए, फिर भी हम 250 का स्कोर बनाने में कामयाब रहे। अंत में, क्लो और डी क्लार्क ने वाकई बेहतरीन बल्लेबाजी की, उन्होंने दिखाया कि पिच बहुत अच्छी थी और जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की, उससे वे जीत के हकदार थे।”