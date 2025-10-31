हरमन-जेमिमा नहीं कर पाईं कंट्रोल, खुशी के आंसू रोईं भारत की बेटियां; बेहद इमोशनल था ऐतिहासिक जीत का सेलिब्रेशन- VIDEO

संक्षेप: टीम इंडिया के इस जीत के बाद भारतीय कैंप में खुशियों के आंसू का सैलाब देखने को मिला। कप्तान हरमनप्रीत कौर डगआउट में फूट-फूट कर रोंई, वहीं जेमिमा रोड्रिग्स ने मैदान पर ही अपने आंसू बहाए।

वर्ल्ड कप की चमचमाती ट्रॉफी जीतने के भारत के सपने को अकसर ऑस्ट्रेलिया ने तोड़ा है। मगर इस बार भारत की बेटिंयों ने ऑस्ट्रेलिया के गुरूर को तोड़ बदला लिया है। मेंस क्रिकेट हो या वुमेंस क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया आईसीसी टूर्नामेंट में भारत के लिए रोड़ा बना है। वर्ल्ड कप 2003 और 2023 के फाइनल की हार आज भी दर्द देती है। मगर भारत की बेटिंयों ने इस बार ऑस्ट्रेलिया को वो जख्म दिया है जो उन्हें लंबे समय तक याद रहेगा। भारत ने आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के सेमीफाइनल में ऐतिहासिक जीत दर्ज की। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सामने 339 रनों का विशाल टारगेट रखा था। भारत ने वनडे क्रिकेट के इतिहास में कभी 265 से अधिक रनों का टारगेट सफलतापूर्वक चेज नहीं किया था, वहीं वर्ल्ड कप के इतिहास में हाईएस्ट टारगेट चेज करने का रिकॉर्ड 331 रनों का था। मगर गुरुवार, 30 अक्टूबर की रात इन सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए भारत ने इतिहास रचा। जेमिमा रोड्रिग्स ने शानदार शतक जड़ते हुए भारत को जीत दिलाई।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

टीम इंडिया के इस जीत के बाद भारतीय कैंप में खुशियों के आंसू का सैलाब देखने को मिला। कप्तान हरमनप्रीत कौर डगआउट में फूट-फूट कर रोंई, वहीं जेमिमा रोड्रिग्स ने मैदान पर ही अपने आंसू बहाए। भारत की जीत के सेलिब्रेशन का वीडियो आईसीसी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया है। इस वीडियो को फैंस खूब पसंद कर रहे हैं।

कैसा रहा INDW vs AUSW मैच?

टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम ने सलामी बैटर फीबी लिचफील्ड (119) के शतक के दम पर 338 रन बोर्ड पर लगाए। ऑस्ट्रेलिया के लिए लिचफील्ड के अलावा अनुभवी बैटर ऐलिस पैरी (77) और एशले गार्डनर (45 गेंदों पर 63) ने भी अर्धशतकीय पारी खेली। गेंदबाजी में श्री चरणी सबसे किफायती रहीं, जिन्होंने 10 ओवर के कोटे में 49 रन खर्च कर 2 विकेट चटकाए। वहीं दीप्ति ने अंत में ऑस्ट्रेलियाई बैटर्स पर लगाम कसी। उन्हें भी इस मैच में दो विकेट मिले।

भारत के लिए इस स्कोर को चेज करना आसान नहीं था, क्योंकि टीम इंडिया ने वनडे क्रिकेट के इतिहास में कभी 265 रनों से ज्यादा रनों का टारगेट सफलतापूर्वक चेज नहीं किया था। वहीं वनडे वर्ल्ड कप में भी हाईएस्ट टारगेट चेज करने का रिकॉर्ड 331 रनों का थोा।

मगर इन सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए भारत ने जेमिमा रोड्रिक्स (127*) के नाबाद शतक और कप्तान हरमनप्रीत कौर की 89 रनों की पारी के दम पर 9 गेंदें शेष रहते ही इस स्कोर को चेज किया और इतिहास रचा। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से धूल चटाई।