हरमनप्रीत कौर पूरी करेंगी आज ऐसी ‘डबल सेंचुरी’, जो रोहित और विराट जैसे क्रिकेटर भी नहीं लगा सके
हरमनप्रीत कौर आज दुनिया की पहली क्रिकेटर बनने वाली हैं, जो 200वें टी20 इंटरनेशनल मैच में उतरेंगी। कोई पुरुष क्रिकेटर भी इस उपलब्धि को अपने नाम नहीं कर पाया है, लेकिन हरमन इतिहास रचने जा रही हैं।
भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर आज अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज कराने वाली हैं। वह एक ऐसी उपलब्धि टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में हासिल करने वाली हैं, जो दुनिया का कोई पुरुष क्रिकेटर भी हासिल नहीं कर पाया है। हरमनप्रीत कौर दुनिया की पहली ऐसी क्रिकेटर आज बन जाएंगी, जिन्होंने 200 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। इस उपलब्धि तक महिला तो छोड़िए, कोई पुरुष क्रिकेटर भी नहीं पहुंच सका है। ऐसे में वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ जब हरमन मैदान पर उतरेंगी तो एक इतिहास लिख जाएगा।
दरअसल, आज तक कोई महिला या पुरुष क्रिकेटर 200 टी20 इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है। हरमनप्रीत कौर 199 मैच इस फॉर्मेट में खेल चुकी हैं। आज यानी 21 जून को जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारतीय कप्तान टॉस के लिए आएंगी तो वह दुनिया की पहली क्रिकेटर होंगी, जिन्होंने 200 इंटरनेशनल मैच टी20 क्रिकेट में खेले हैं। लिस्ट में दूसरे नंबर पर भी एक महिला क्रिकेटर है, जबकि किसी पुरुष का नाम इस लिस्ट में छठे स्थान पर है। टॉप 10 में रोहित शर्मा जरूर हैं, लेकिन वह हरमनप्रीत कौर से काफी दूर हैं।
टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ियों की बात करें तो टॉप 10 में से टॉप 5 में तो महिला क्रिकेटरों का कब्जा है। हरमन ने 199, न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स ने 184, डैनी व्याट हॉग ने 183, ऑस्ट्रेलिया की ऑलराउंडर एलिस पैरी ने 177 और स्मृति मंधाना ने 173 टी20 इंटरनेशनल मैच अब तक खेले हैं। छठे पायदान पर पॉल स्टर्लिंग का नाम आता है, जो मेंस क्रिकेट में टॉप पर हैं। उन्होंने 163 मैच खेले हैं। सातवें नंबर पर 162 मैचों के साथ ऑस्ट्रेलिया की एलिसा हीली का नाम है। पाकिस्तान के लिए निदा डार ने 160 मैच खेले हैं, जबकि रोहित शर्मा इस लिस्ट में 9वें नंबर पर हैं, जिन्होंने 159 मैच टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलकर रिटायरमेंट लिया है। श्रीलंका की चमारी अट्टापट्टू भी 159 मैच खेल चुकी हैं।
हरमनप्रीत कौर का T20I करियर
हरमनप्रीत कौर की बात करें तो उन्होंने 2009 में टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था। इसके बाद से अब तक 199 मैचों में 4123 रन उन्होंने बनाए हैं। 103 रन उनका सर्वाधिक स्कोर है, जबकि 30.09 का औसत उनका टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एकमात्र शतक के अलावा 17 अर्धशतक भी भारत के लिए हरमन ने जड़े हैं। इसके अलावा गेंदबाजी में भी कभी कभार हाथ उन्होंने आजमाया है। 32 विकेट हरमनप्रीत ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में चटकाए हैं। गेंदबाज के तौर पर उनका बेस्ट 4/23 है।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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