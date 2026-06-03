Livehindustan होमहोमफोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पुरुष या महिला किसी क्रिकेटर ने नहीं खेले हैं 200 T20I मैच, हरमनप्रीत कौर T2O WC में रचेंगी इतिहास

Chandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैच खेलने वाली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। इतना ही नहीं, वह 200 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर बनने से सिर्फ 3 मैच दूर हैं। अब तक ये उपलब्धि किसी भी महिला या पुरुष क्रिकेटर ने नहीं हासिल की है।

पुरुष या महिला किसी क्रिकेटर ने नहीं खेले हैं 200 T20I मैच, हरमनप्रीत कौर T2O WC में रचेंगी इतिहास

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। उन्होंने न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स को पछाड़कर ये उपलब्धि हासिल की है। इसके अलावा वह एक ऐसी उपलब्धि से महज 3 मैच दूर हैं, जिसे अब तक किसी महिला क्रिकेटर को तो छोड़िए, किसी पुरुष क्रिकेटर तक ने हासिल नहीं किए हैं। ये उपलब्धि होगी 200 टी20 इंटरनेशनल मैच खेलने की। हरमनप्रीत अब तक 197 टी20 इंटरनेशल मैच खेल चुकी हैं।

हरमनप्रीत कौर ने सूजी बेट्स को पछाड़ा

हरमनप्रीत कौर ने मंगलवार को इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे और निर्णायक टी20 इंटरनेशनल मैच में उतरने के साथ ही सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाली महिला का गौरव हासिल कर लिया। यह उनका 368वां अंतरराष्ट्रीय मैच है। अपने अब तक के 17 साल के अंतरराष्ट्रीय करियर में हरमनप्रीत कौर ने 7 टेस्ट मैच, 164 ओडीआई और 197 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं।

ये भी पढ़ें:T20 विश्व कप से पहले स्मृति मंधाना का खराब फॉर्म जारी, ENG के खिलाफ रहा बुरा हाल

सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैच खेलने वाली महिला खिलाड़ी का रिकॉर्ड इससे पहले न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स के नाम था। बेट्स ने 367 मैच खेले हैं। तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया की एलिस पेरी हैं जिन्होंने 357 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं। चौथे नंबर पर महान बल्लेबाज भारत की मिताली राज हैं, जिन्होंने 333 मैच खेले हैं और पांचवे नंबर पर न्यूजीलैंड की स्टार सोफी डिवाइन हैं।

हरमनप्रीत कौर और बेट्स में रहेगी दिलचस्प टक्कर

सबसे ज्यादा महिला अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने के रिकॉर्ड के लिए हरमनप्रीत कौर और सूजी बेट्स के बीच दिलचस्प रेस देखने को मिलेगी। इसी महीने से महिला टी20 विश्व कप की शुरुआत हो रही है। उम्मीद है कि हरमनप्रीत इस रिकॉर्ड को बरकरार रख पाएंगी क्योंकि बेट्स विश्व कप के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहने वाली हैं।

ये भी पढ़ें:बस एक विकेट की बात थी और... इंग्लैंड से सीरीज हारने के बाद छलका हरमन का दर्द

T20I में ऐतिहासिक उपलब्धि से सिर्फ 3 मैच दूर हरमनप्रीत कौर

भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर टी20 इंटरनेशनल में एक ऐसी ऐतिहासिक उपलब्धि के काफी करीब है, जो आज तक किसी महिला या पुरुष क्रिकेटर ने भी हासिल नहीं की है। वह 200 टी20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर बनने से सिर्फ 3 मैच दूर हैं। वह अब तक 197 टी20 इंटरनेशनल खेल चुकी हैं। दूसरे नंबर पर सूजी बेट्स हैं लेकिन वह काफी पीछे हैं। बेट्स ने 183 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। पुरुषों में सबसे ज्यादा टी20 इंटरनेशनल मैच खेलने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम है, जिन्होंने 159 T20I खेले हैं।

ये भी पढ़ें:T20 WC से पहले भारतीय टीम को लगा झटका, 3 मैचों की T20 सीरीज में मिली करारी हार

इसी महीने इंग्लैंड में महिला टी20 विश्व कप 2026 होना है। ये टूर्नामेंट 12 जून से 5 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान फाइनल समेत कुल 33 मैच होंगे। टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली कुल 12 टीमों को 6-6 के दो ग्रुप में बांटा गया है। भारत का पहला मुकाबला 14 जून को चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के साथ है।

Chandra Prakash Pandey

लेखक के बारे में

Chandra Prakash Pandey

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के इंचार्ज के रूप में कार्यरत हैं। टीवी और डिजिटल पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव रखने वाले चन्द्र प्रकाश को जटिल विषयों का सरल विश्लेषण करने में महारत हासिल है। बचपन में न्यूज के प्रति ऐसा प्रेम हुआ कि रात में रेडियो पर न्यूज बुलेटिन के दौरान पढ़ाई-लिखाई का अभिनय करते लेकिन कान और दिल-दिमाग ध्वनि तरंगों पर अटका रहता। तब क्या पता था कि आगे चलकर न्यूज की दुनिया में ही रचना-बसना है। रेडियो में कभी काम तो नहीं किया लेकिन उस विधा के कुछ दिग्गज प्रसारकों संग टीवी न्यूज की दुनिया में कदमताल जरूर किया। चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने टीवी पत्रकारिता से शुरुआत की। पेशे में पहला दशक टीवी न्यूज के ही नाम रहा जहां उन्होंने 'न्यूज24', 'श्री न्यूज', 'फोकस न्यूज', 'न्यूज वर्ल्ड इंडिया' और भोजपुरी न्यूज चैनल 'हमार टीवी' में अलग-अलग समय पर अलग-अलग भूमिकाएं निभाई। इस दौरान डेली न्यूज शो के साथ-साथ 'विनोद दुआ लाइव: आजाद आवाज' जैसे कुछ स्पेशल शो के लिए भी लेखन किया। अगस्त 2016 में उन्होंने 'नवभारत टाइम्स' के साथ डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में कदम रखा। NBT में उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, कोर्ट से जुड़ी खबरों का लेखन-संपादन किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनावों समेत महत्वपूर्ण विषयों पर कई स्पेशल सीरीज भी लिखी जिनमें लीगल न्यूज एक्सप्लेनर्स 'हक की बात' की एक लंबी श्रृंखला भी शामिल है। मार्च 2025 से वह लाइव हिंदुस्तान में शब्दाक्षरों के चौके-छक्के जड़ रहे हैं।

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय मूल रूप से यूपी के देवरिया के रहने वाले हैं। गांव की मिट्टी में पलते-बढ़ते, खेत-खलिहान में खेलते-कूदते इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की। उसके बाद मैथमेटिक्स का छात्र 'राजनीति कला है या विज्ञान?' में उलझ गया। बी.ए. और बी. एड. की पढ़ाई के बाद पत्रकारिता की ओर रुझान बढ़ा और मॉस कम्यूनिकेशंस में मास्टर्स किया। अभी भी सीखने-समझने का सतत क्रम जारी है।

और पढ़ें
Harmanpreet Kaur Indian Women Cricket Team Womens T20 World Cup
Cricket News लेटेस्ट मैच अपडेट, IPL 2026 , Orange Cap in IPL 2026 और Purple Cap की रेस, IPL 2026 Points Table , IPL 2026 Schedule आज के बड़े मुकाबले PBKS vs MI Live Score और पल-पल के Live Cricket Score अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। सभी क्रिकेट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।