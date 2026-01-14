Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Harmanpreet Kaur is now has record of most 50 plus score in WPL History also she has most fifties against an opponent
हरमनप्रीत कौर ने एक फिफ्टी से बनाए दो बड़े रिकॉर्ड, WPL में कर दिखाया करिश्मा

हरमनप्रीत कौर ने एक फिफ्टी से बनाए दो बड़े रिकॉर्ड, WPL में कर दिखाया करिश्मा

संक्षेप:

हरमनप्रीत कौर ने एक तरह से एक तीर से दो निशाने लगाए। डब्ल्यूपीएल में एक अर्धशतक जड़कर उन्होंने दो बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं। वे इस लीग में सबसे ज्यादा फिफ्टी प्लस स्कोर करने वाली खिलाड़ी बन गई हैं।

Jan 14, 2026 07:50 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
मुंबई इंडियंस की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने मंगलवार 13 जनवरी को वुमेंस प्रीमियर लीग यानी डब्ल्यूपीएल में एक तरह से एक तीर से दो निशाने लगाए। डब्ल्यूपीएल के 2026 के सीजन के छठे मैच में हरमनप्रीत कौर ने गुजरात जायंट्स के खिलाफ एक दमदार और असरदार अर्धशतक ठोका और इसी एक अर्धशतक से उन्होंने दो बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। हरमनप्रीत कौर इस लीग में सबसे ज्यादा फिफ्टी प्लस स्कोर करने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। साथ ही साथ एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा अर्धशतक जड़ने वाली भी हरमनप्रीत इस लीग की पहली बल्लेबाज बन गई हैं।

हरमनप्रीत कौर के बल्ले से डब्ल्यूपीएल में 10वीं बार 50 प्लस रन की पारी आई। इस तरह उन्होंने अब तक डब्ल्यूपीएल में सबसे ज्यादा अर्धशतक जड़ने वाली बल्लेबाज के रूप में शीर्ष पर बैठीं नैट स्कीवर ब्रंट और मेग लैनिंग का रिकॉर्ड धराशायी कर दिया। ब्रंट और लैनिंग ने वुमेंस प्रीमियर लीग में 9-9 बार 50 से ज्यादा रन की पारी खेली है। हरमनप्रीत कौर ने इन्हें पीछे छोड़ दिया है। लिस्ट में चौथे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया की एलिस पैरी हैं, जिन्होंने 8 बार ये करिश्मा किया है। वहीं, पांचवें पायदान पर एश्ली गार्डनर हैं, जो 6 अर्धशतक जड़ चुकी हैं। शेफाली वर्मा भी इतनी ही बार 50 से ज्यादा रन की पारी डब्ल्यूपीएल में खेल चुकी हैं।

WPL में सबसे ज्यादा 50+ स्कोर

10 - हरमनप्रीत कौर

9 - नेट स्कीवर-ब्रंट

9 - मेग लैनिंग

8 - एलिस पैरी

6 - एश्ली गार्डनर

6 - शफाली वर्मा

हरमनप्रीत कौर ने दूसरा रिकॉर्ड इस अर्धशतक से ये बनाया कि वह डब्ल्यूपीएल में एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा अर्धशतक जड़ने वाली बल्लेबाज बनीं। उन्होंने गुजरात जायंट्स के खिलाफ पांचवीं बार अर्धशतक जड़ा, जो कि एक विरोधी टीम के खिलाफ वुमेंस प्रीमियर लीग में सबसे ज्यादा अर्धशतक एक बल्लेबाज के हैं। इसी मैच के दौरान हरमनप्रीत कौर भारत की पहली और दुनिया की दूसरी क्रिकेटर बनी थीं, जिन्होंने डब्ल्यूपीएल में 1000 या इससे ज्यादा रन बनाए हैं। उनसे आगे सिर्फ नेट स्कीवर ब्रंट हैं, जो 1101 रन इस लीग के इतिहास में बना चुकी हैं। हरमन ने मेग लैनिंग और एलिस पैरी को पछाड़ा है।

