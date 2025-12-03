हरमनप्रीत कौर की सलाह पर खरीदे ये प्लेयर...मुंबई इंडियंस की मेंटोर ने पढ़ा कप्तान का कसीदा

संक्षेप: मुंबई इंडियंस की मेंटोर झूलन गोस्वामी ने कप्तान हरमनप्रीत कौर का कसीदा पढ़ा है। उन्होंने कहा कि डब्ल्यूपीएल नीलामी में हरमनप्रीत की राय महत्वपूर्ण रही।

मुंबई इंडियंस (एमआई) की गेंदबाजी कोच और मेंटोर (मार्गदर्शक) झूलन गोस्वामी ने कहा कि महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) 2026 की हाल में हुई नीलामी के दौरान कप्तान हरमनप्रीत कौर की सलाह के कारण ही टीम आक्रामक ऑलराउंडर अमेलिया केर और तेज गेंदबाज शबनम इस्माइल जैसी खिलाड़ियों को अपने से जोड़ने में सफल रही। मुंबई इंडियंस इस लीग की सबसे सफल टीम रही है। उसने 2023 में इसकी शुरुआत के बाद से दो बार खिताब जीता है।

नीलामी में हरमनप्रीत की भूमिका के बारे में झूलन ने जियो स्टार से कहा, ''कप्तान के रूप में नीलामी की योजना बनाते समय हरमन की सलाह हमेशा महत्वपूर्ण होती है। आखिरकार वह इस टीम का नेतृत्व करती हैं और अविश्वसनीय रूप से सफल रही हैं।'' उन्होंने कहा, ''पूरी नीलामी प्रक्रिया में उनकी राय सबसे महत्वपूर्ण रही है। हमारा काम मैदान के अंदर और बाहर उनका समर्थन करना है। नीलामी के दौरान उनकी उपस्थिति से बहुत बड़ा फायदा हुआ। उनकी राय बहुत मायने रखती थी और उन्होंने एक अच्छी टीम तैयार करने में मदद की।''